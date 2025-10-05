Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Động thái bất thường của các Miss Grand Vietnam với Hoa hậu Yến Nhi sau loạt ồn ào

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Sau khi Hoa hậu Yến Nhi vướng ồn ào và bị khán giả chỉ trích, các nàng hậu của công ty Sen Vàng cũng như “bà trùm Hoa hậu” đã có động thái gì?

Trong số các mỹ nhân Việt từng đi thi nhan sắc Quốc tế, có lẽ chưa ai gặp nhiều ồn ào như Hoa hậu Yến Nhi. Mới tham gia Miss Grand International 2025 được vài ngày, cô đã có quá nhiều hành động, phát ngôn gây tranh cãi. Hết trả lời ấp úng một câu hỏi đơn giản bằng tiếng Anh lại bị cho là cư xử thiếu chuyên nghiệp khi được phóng viên phỏng vấn, hết nói chuyện trống không với “bà trùm Hoa hậu Phạm Kim Dung” lại vô tư gọi điện nói tục, nói xấu người khác ngay trong livestream của bạn cùng phòng.

yen-nhi-5.jpg
Hoa hậu Yến Nhi đang gặp nhiều ồn ào

Chính vì thế mà Hoa hậu Yến Nhi đang bị khán giả chỉ trích dữ dội, trong khi đó công ty Sen Vàng vẫn chưa có phản hồi gì về loạt hành động bất ổn của Yến Nhi tại Miss Grand International 2025.

yen-nhi-6-9372.jpg
Công ty Sen Vàng chưa phản hồi gì về loạt hành động gây tranh cãi của Yến Nhi

Nhưng khán giả phát hiện bà Phạm Kim Dung, giám đốc điều hành công ty Sen Vàng đã hủy theo dõi Hoa hậu Yến Nhi trên mạng xã hội. Lâu nay, bà Dung vẫn có mối quan hệ thân thiết với các người đẹp do công ty Sen Vàng quản lý, trong đó có Yến Nhi. “Bà trùm Hoa hậu” đã ra sân bay tiễn Yến Nhi sang Thái Lan tham gia Miss Grand International 2025, vẫn trò chuyện với cô trong những ngày vừa rồi, nên netizen càng bất ngờ khi thấy CEO Sen Vàng hủy theo dõi Yến Nhi.

yen-nhi-1-4352.jpg
yen-nhi-5-4951.jpg
Nhưng các Hoa hậu tiền nhiệm cùng CEO Phạm Kim Dung đã hủy theo dõi Yến Nhi

Không chỉ có vậy, các Miss Grand Vietnam tiền nhiệm như Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, Lê Hoàng Phương, Quế Anh cũng có hành động tương tự bà Phạm Kim Dung. Hành động bất thường của dàn Hoa hậu và CEO công ty Sen Vàng đang khiến netizen có nhiều suy đoán trái chiều.

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Miss Grand Vietnam #Hoa hậu Yến Nhi #Phạm Kim Dung #công ty Sen vàng #Miss Grand International 2025

