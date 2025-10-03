Giá vé, sơ đồ concert G-Dragon ở Ocean City: Vé 8 triệu cạnh tranh gắt, có send-off

HHTO - Trước đó, chặng Đài Bắc (encore) của G-Dragon đã thông báo bỏ quyền lợi send-off (hoạt động tạm biệt sau buổi diễn). Như vậy, Việt Nam đang là quốc gia duy nhất trong phase 4 của chuyến lưu diễn Übermensch có send-off, dự kiến cuộc chiến sẽ rất căng dù là hạng vé cao nhất.

Ngày 3/10, ban tổ chức của concert Übermensch - G-Dragon tại Việt Nam (8Wonder Ocean City - Vinhomes Ocean Park 3) đã công bố sơ đồ, giá vé và thời gian mở bán chính thức.

Sơ đồ chính thức concert G-Dragon tại Ocean City.

Giá vé dao động từ 2 triệu đến 8 triệu đồng, chia ra các khu vực đứng ngồi. Vùng hạn chế tầm nhìn ở các khu vực cũng được tách riêng và giảm giá nhẹ. Các quyền lợi dành cho hạng VIP và VVIP tương tự các concert trước đó, đáng chú ý nhất là sound-check/ tổng duyệt và hoạt động tạm biệt/ send-off. Nhìn chung, giá vé được đánh giá là mềm và phù hợp với nhiều đối tượng khán giả.

Sau thông báo hủy send-off ở mục quyền lợi của chặng Đài Bắc encore, Việt Nam đang là quốc gia duy nhất có hoạt động này ở phase 4. Vé VVIP 8 triệu đồng là hạng vé duy nhất có quyền lợi này, là khu vực có chỗ ngồi sát sân khấu nhất với số lượng ít. G-Dragon cũng thường đi xuống khu vực này để giao lưu khi đang biểu diễn. Vì thế, tương tự như các concert ở các quốc gia khác, VVIP sẽ là hạng vé được các FAM/ VIP (fan của G-Dragon, BIGBANG) cạnh tranh "sứt đầu mẻ trán".

Quyền lợi cho vé VIP và VVIP tại concert G-Dragon.

Hiện tại, vé concert được xác nhận mở bán trên trang trực tuyến của VinWonders và Ticketbox. Thời gian mở bán chia làm 3 đợt.

Đợt 1 vào ngày 7/10: Dành cho hội viên tham gia membership và hoàn thành khảo sát fan club. Thời gian khảo sát bắt đầu từ hôm nay (3/10) đến 23h59 phút ngày 5/10. Mỗi thành viên/ tài khoản membership được mua tối đa 2 vé cho mỗi đêm diễn trong giai đoạn mở bán sớm.

Đợt 2 vào ngày 8/10 (từ 10h đến 23h59 phút): Mở bán sớm cho nhà tài trợ.

Đợt 3 vào ngày 9/10 (từ 10h): Mở bán chính thức cho tất cả khán giả.

Đây là lần đầu tiên G-Dragon mang concert cá nhân đến Việt Nam. Dự kiến, cuộc chiến tranh vé sẽ còn có thêm nhiều fan quốc tế, đặc biệt là fan ở khu vực Đông Nam Á. Trường hợp vé "cháy sạch" nhanh chóng, người hâm mộ có thể hi vọng ban tổ chức sẽ mở thêm vé vào sát ngày concert diễn ra (như một cách chống "phe vé") hoặc manifest cho đêm diễn bổ sung (day-2) - từng có tiền lệ ở các chặng châu Âu - châu Mỹ của G-Dragon.