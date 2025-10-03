Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Giá vé, sơ đồ concert G-Dragon ở Ocean City: Vé 8 triệu cạnh tranh gắt, có send-off

Sam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Trước đó, chặng Đài Bắc (encore) của G-Dragon đã thông báo bỏ quyền lợi send-off (hoạt động tạm biệt sau buổi diễn). Như vậy, Việt Nam đang là quốc gia duy nhất trong phase 4 của chuyến lưu diễn Übermensch có send-off, dự kiến cuộc chiến sẽ rất căng dù là hạng vé cao nhất.

Ngày 3/10, ban tổ chức của concert Übermensch - G-Dragon tại Việt Nam (8Wonder Ocean City - Vinhomes Ocean Park 3) đã công bố sơ đồ, giá vé và thời gian mở bán chính thức.

so-do-g-dragon.jpg
Sơ đồ chính thức concert G-Dragon tại Ocean City.

Giá vé dao động từ 2 triệu đến 8 triệu đồng, chia ra các khu vực đứng ngồi. Vùng hạn chế tầm nhìn ở các khu vực cũng được tách riêng và giảm giá nhẹ. Các quyền lợi dành cho hạng VIP và VVIP tương tự các concert trước đó, đáng chú ý nhất là sound-check/ tổng duyệt và hoạt động tạm biệt/ send-off. Nhìn chung, giá vé được đánh giá là mềm và phù hợp với nhiều đối tượng khán giả.

Sau thông báo hủy send-off ở mục quyền lợi của chặng Đài Bắc encore, Việt Nam đang là quốc gia duy nhất có hoạt động này ở phase 4. Vé VVIP 8 triệu đồng là hạng vé duy nhất có quyền lợi này, là khu vực có chỗ ngồi sát sân khấu nhất với số lượng ít. G-Dragon cũng thường đi xuống khu vực này để giao lưu khi đang biểu diễn. Vì thế, tương tự như các concert ở các quốc gia khác, VVIP sẽ là hạng vé được các FAM/ VIP (fan của G-Dragon, BIGBANG) cạnh tranh "sứt đầu mẻ trán".

gd-1.jpg
Quyền lợi cho vé VIP và VVIP tại concert G-Dragon.
gd-4.jpg
gd-3.jpg

Hiện tại, vé concert được xác nhận mở bán trên trang trực tuyến của VinWonders và Ticketbox. Thời gian mở bán chia làm 3 đợt.

Đợt 1 vào ngày 7/10: Dành cho hội viên tham gia membership và hoàn thành khảo sát fan club. Thời gian khảo sát bắt đầu từ hôm nay (3/10) đến 23h59 phút ngày 5/10. Mỗi thành viên/ tài khoản membership được mua tối đa 2 vé cho mỗi đêm diễn trong giai đoạn mở bán sớm.

Đợt 2 vào ngày 8/10 (từ 10h đến 23h59 phút): Mở bán sớm cho nhà tài trợ.

Đợt 3 vào ngày 9/10 (từ 10h): Mở bán chính thức cho tất cả khán giả.

chi-long.jpg

Đây là lần đầu tiên G-Dragon mang concert cá nhân đến Việt Nam. Dự kiến, cuộc chiến tranh vé sẽ còn có thêm nhiều fan quốc tế, đặc biệt là fan ở khu vực Đông Nam Á. Trường hợp vé "cháy sạch" nhanh chóng, người hâm mộ có thể hi vọng ban tổ chức sẽ mở thêm vé vào sát ngày concert diễn ra (như một cách chống "phe vé") hoặc manifest cho đêm diễn bổ sung (day-2) - từng có tiền lệ ở các chặng châu Âu - châu Mỹ của G-Dragon.

cover-fb.jpg
Sam
#G-Dragon #concert G-Dragon #G-Dragon BIGBANG #anh Long G-Dragon #sơ đồ concert G-Dragon Việt Nam #sơ đồ concert G-Dragon Hà Nội #giá vé concert G-Dragon #giá vé concert G-Dragon Việt Nam #G-Dragon send-off

Xem thêm

Cùng chuyên mục