Concert G-Dragon ở Ocean City: Fan Việt tranh vé với fan quốc tế, liệu có Day-2?

HHTO - Khoảng tháng 6, có tin đồn G-Dragon sẽ tổ chức 2 đêm concert ở Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Tuy nhiên, thông báo chính thức từ phía "anh Long" chỉ có 1 đêm tại Ocean City. Cuộc chiến tranh vé dự đoán sẽ rất căng, liệu có khả năng bổ sung đêm diễn?

Concert Übermensch của G-Dragon (BIGBANG) tại Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 8/11 năm nay tại Ocean City, Hà Nội. Tháng 6, tại đại nhạc hội có sự góp mặt của anh. Bất chấp những ý kiến phân vân nam rapper chỉ diễn 3 - 4 bài trong 15 - 20 phút, vẫn có lượng lớn "hoa cúc bảy màu" (Day-G - lightstick đại diện của anh) vẫn bao trùm Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Vì thế, chưa cần giá vé concert được công bố, khán giả đã chắc chắn về một cuộc chiến săn vé đang đến.

Đây là lần đầu tiên G-Dragon mang concert cá nhân đến Việt Nam. Không còn 15 - 20 phút, khán giả sẽ được đắm chìm trọn vẹn vào "gia tài âm nhạc" của "anh Long" trong khoảng 2 tiếng. Tuy nhiên, không chỉ fan Việt "cạnh tranh nội bộ", mà cuộc đua giành vé này sẽ còn sự gia nhập của người hâm mộ quốc tế.

Những "phú bà" Trung Quốc theo anh khắp chặng châu Á sẽ gia nhập. Concert của G-Dragon tại chặng Bangkok (Thái Lan) đã bị hủy, chưa có thông tin về đêm diễn ở Singapore - hai "tọa độ vàng" thường có trong bản đồ world tour của sao Hàn. Theo đó, khả năng cao đêm diễn của G-Dragon ở Việt Nam sẽ rất "đắt hàng".

Giả định trên xảy ra sẽ là tin buồn nhưng cũng có thể là tin vui. Bởi dựa theo nhu cầu khán giả, ban tổ chức có thể bàn lại với G-Dragon mở thêm đêm diễn. Điều này đã có tiền lệ. "Anh Long" đã từng mở thêm đêm diễn ở Hong Kong, Los Angeles.

Chặng Đài Bắc tháng 7 đã bán hết vé 2 đêm diễn 12 - 13/7, phía nam rapper đã bổ sung gấp một đêm vào ngày 11/7, và hiện tại, Đài Bắc lại có 2 đêm encore được công bố cùng phase 4 với Việt Nam.