G-Dragon công bố concert cá nhân tại Việt Nam, giá vé dự kiến từ 2,8 triệu đồng

Sam
HHTO - Tháng 6 vừa qua, G-Dragon (BIGBANG) khiến cả Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) "cháy hừng hực" với set diễn ngắn trong đại nhạc hội. Tháng 11 sắp tới, nam nghệ sĩ sẽ trở lại Việt Nam với concert riêng thuộc khuôn khổ chuyến lưu diễn "Übermensch".

Ngày 12/9, G-Dragon công bố phase 4 của chuyến lưu diễn toàn cầu Übermensch, gọi tên các tọa độ dừng chân tiếp theo, trong đó có Việt Nam. Concert của "anh Long" sẽ diễn ra vào ngày 8/11, tại Ocean City - khu vực ở ngoại thành Hà Nội. Khoảng 2 năm trở lại đây, đại nhạc hội, hòa nhạc tổ chức tại địa điểm này khá nhiều nên không khó để các VIP dự tính phương án di chuyển và lưu trú.

g-dragon.jpg
Poster thông báo được fan Việt ngóng chờ từ lâu đã thành hiện thực sau nhiều tháng đồn đoán.

Đại nhạc hội K-Star Spark 2025 hồi tháng 6 đã chứng kiến sự bùng nổ truyền thông với lần đầu tiên G-Dragon biểu diễn solo tại Việt Nam, dù nam nghệ sĩ chỉ diễn khoảng 20 phút. Lần trở lại tới là concert cá nhân của anh, nên chắc chắn V-VIP sẽ tất tay cùng với các dự án chào đón, tiếp sức còn "khủng" hơn trước.

rong-1.jpg
Cuộc chiến săn vé có khả năng sẽ rất khốc liệt. Nền tảng phân phối được cho là "sàn T", thời điểm bán vé có thể rơi vào đầu tháng 10.

Dựa vào concert của G-Dragon từng tổ chức ở các khu vực lân cận như Hàn Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Kuala Lumpur, dự đoán giá vé đêm nhạc tại Hà Nội tháng 11 sẽ rơi vào khoảng 2,8 triệu - 3 triệu đồng cho hạng thấp nhất.

Cao nhất có thể là rơi vào khoảng 8 - 8,5 triệu đồng. Hạng VVIP thường sẽ gồm một số vật phẩm độc quyền, send-off và soundcheck. Vé VIP thường chỉ có suất đi soundcheck, có thể kèm vật phẩm (như card, poster...).

Phân bổ khán đài thế nào khá khó dự đoán vì gần như mỗi chặng, phía G-Dragon đều thay đổi sơ đồ concert. Điều có thể chắc chắn là khu vực sân khấu sẽ được thiết kế dạng dọc, chạy dài với sân khấu phụ sẽ tương ứng với biểu tượng của album world tour Übermensch.

cover-new.jpg
Sam
