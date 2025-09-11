Yoona bứt phá diễn xuất với loạt phim Top 1, đã xinh còn toàn năng khó tin

HHTO - Yoona đang cho thấy thực lực diễn xuất đa tài của mình qua "Ngự Trù Của Bạo Chúa" lẫn "Em Xinh Tinh Quái", cứ đóng phim là "bỏ túi" một kỹ năng cực đỉnh.

Không thể phủ nhận rằng tháng 9/2025 chính là tháng của Yoona trên màn ảnh xứ kim chi. Trong lần trở lại này, thành viên 9X xinh đẹp của SNSD có đến hai dự án điện ảnh và truyền hình, và cả hai đều đã và đang gặt hái thành công lớn. Thông qua đó, diễn xuất của Yoona ngày càng tiến bộ, thu hút được nhiều khán giả toàn cầu và thành công thoát khỏi những định kiến dành cho thần tượng đi đóng phim xứ Hàn.

Trên màn ảnh nhỏ, Yoona đang gây sốt với Ngự Trù Của Bạo Chúa - Bon Appétit, Your Majesty. Phát sóng trên đài tvN, bộ phim chiếm lĩnh hạng 1 rating, gần đây nhất là đạt đỉnh 12,7% trong tập 6, bỏ xa các đối thủ chiếu cùng khung giờ. Chưa dừng lại ở đó theo Good Data Corporation, Ngự Trù Của Bạo Chúa và Yoona còn vững vàng trên "ngôi vương" bảng xếp hạng phim và diễn viên được quan tâm nhất tuần.

Còn ở mặt trận chiếu rạp, Em Xinh Tinh Quái - Pretty Crazy của Yoona đóng cùng Ahn Bo Hyun cũng có khởi đầu suôn sẻ. Dự án hài hước pha lẫn chất kinh dị này vượt qua Zombie Cưng Của Ba, chiếm ngôi đầu doanh thu trong ngày đầu ra rạp tại quê nhà Hàn Quốc. Còn ở Việt Nam, Em Xinh Tinh Quái trụ vững trong Top 5 doanh thu ngày trước hàng loạt dự án phim nội địa, chứng tỏ sức hút từ Yoona chưa bao giờ hạ nhiệt.

Em Xinh Tinh Quái đứng đầu phòng vé Hàn ngày khởi chiếu

Chưa kể trong báo cáo của Netflix vừa qua, Yoona còn vinh dự góp mặt tại hạng 3 nhờ phim Khách Sạn Vương Giả - King The Land đóng cùng Lee Jun Ho, trong danh sách những dự án dài tập/ show truyền hình có lượt xem cao nhất hai năm qua (giai đoạn 2023 - 2025).

Khách Sạn Vương Giả là chương trình có lượt xem cao thứ ba trên Netflix trong 2 năm qua

Có thể thấy sau nhiều năm nỗ lực, Yoona đã thành công chinh phục khán giả bởi năng lực thực thụ chứ không chỉ nhờ nhan sắc thần tượng. Cả Em Xinh Tinh Quái và Ngự Trù Của Bạo Chúa đều nhận về đánh giá tích cực, cho thấy sự nghiêm túc vươn mình, "lột xác" của Yoona trên màn ảnh.

Đặc biệt, cứ mỗi khi tham gia một bộ phim, Yoona lại bỏ túi một kỹ năng mới cho mình. Nếu ở Sự Yên Lặng Chết Người - Hush của 5 năm trước, Yoona đã chinh phục kỹ năng mở chai soju điêu luyện thì ở Ngự Trù Của Bạo Chúa, đó là nghề làm bếp, nấu ăn như dân chuyên.

Yoona tích góp, hoàn thiện nhiều kỹ năng khi đóng phim.

Chính đạo diễn Jang Tae Joo cũng khẳng định "Ngự Trù Của Bạo Chúa là một dự án quan trọng, đòi hỏi bạn vừa có kinh nghiệm đóng phim cổ trang, vừa thể hiện hình ảnh sắc sảo của một đầu bếp... Nếu có một người có thể đảm nhận vai diễn này, thì đó chính là diễn viên Yoona".

Hiện tại, Ngự Trù Của Bạo Chúa vẫn đang có tiềm năng chinh phục những mốc rating mới, xác lập các kỷ lục khủng cho mảng truyền hình năm 2025.