Dữ Tấn Trường An: Tống Dật - Thừa Lỗi tung bộ ảnh ngọt ngào như vợ chồng mới cưới

HHTO - Trong khi nhiều khán giả phàn nàn Tống Dật - Thừa Lỗi thiếu ăn ý trong phim "Dữ Tấn Trường An" thì bộ ảnh mới của hai người lại chứng minh điều ngược lại.

Dữ Tấn Trường An bị xem là bước lùi của Thừa Lỗi khi phim không thành công về mọi mặt. Nếu như phim trước đó của anh là Cẩm Nguyệt Như Ca được khán giả đón nhận thì Dữ Tấn Trường An có lượng người xem khá thấp so với các phim đối thủ. Điểm độ hot trên mạng xã hội cũng không cao, điểm Douban do khán giả chấm chỉ ở mức trung bình.

Người xem cho rằng kịch bản Dữ Tấn Trường An quá cũ, mô-típ nhàm chán mà biên kịch cũng không đắp thêm các chi tiết sáng tạo. Chưa kể Tống Dật cũng mất điểm vì nhìn liễu yếu đào tơ chẳng có chút khí chất nào của một nữ tướng mạnh mẽ.

Mới đây, nhà sản xuất đã tung ra bộ ảnh đôi ngọt ngào của Thừa Lỗi và Tống Dật. Hai người mặc áo thun đơn giản, hóa thân thành một cặp đôi đang tận hưởng cuộc sống bình dị nhưng đầy ngọt ngào. Cùng nhau chơi game, cùng trò chuyện hay ăn uống, cùng chăm sóc cho nhau từ những điều nhỏ nhất.

Nhiều netizen suy đoán ê-kíp Dữ Tấn Trường An chia sẻ bộ ảnh này vừa để kéo thêm chú ý cho phim, vừa để chứng tỏ Thừa Lỗi - Tống Dật cũng rất đẹp đôi, không hề thiếu phản ứng hóa học như nhiều người phàn nàn khi xem phim.

Trước khi Dữ Tấn Trường An lên sóng, Thừa Lỗi và Tống Dật từng vướng nghi án hẹn hò khi một netizen quay được cảnh hai người đi ăn với nhau rất thân thiết. Nhưng hóa ra bữa ăn này chỉ để ghi hình quảng bá phim mà thôi, và Thừa Lỗi khi ấy đã bị ném đá vì Cẩm Nguyệt Như Ca đang chiếu nhưng anh lại xuất hiện bên bạn diễn phim khác.

Tuy Dữ Tấn Trường An không thành công nhưng Thừa Lỗi vẫn tăng vọt danh tiếng khi có tới ba phim liên tiếp ra mắt khán giả. Trong tháng 8 vừa qua, Thừa Lỗi có thêm 546k người theo dõi trên mạng xã hội, dẫn đầu bảng xếp hạng các nam diễn viên có chỉ số tăng follow cao nhất.