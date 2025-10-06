Genie, Make a Wish: Suzy "đẹp điên", diễn xuất vừa được khen vừa bị chê lờ đờ

HHTO - Hóa thân thành một người thái nhân cách (psychopath) trong "Genie, Make a Wish", Suzy chinh phục khán giả với nhan sắc xinh đẹp, kiêu sa. Dù vậy, "tình đầu quốc dân" cũng làm không ít khán giả "lạnh gáy" với những giây phút bùng nổ cảm xúc điên loạn.

Lên sóng toàn bộ 13 tập vào ngày 3/10, Genie, Make A Wish (Thần Đèn Ơi, Ước Đi) là "con mã" phim Hàn hot nhất hiện tại. Phim theo chân Ga Young (Suzy) - một cô gái bị thái nhân cách. Trong chuyến du lịch đến Dubai, cô vô tình giải phong ấn cho thần đèn Iblis (Kim Woo Bin) và được anh ban cho 3 điều ước. Iblis tin vào sự tha hóa của con người, trong khi Ga Young (bây giờ là chủ nhân của anh) thì không có nhu cầu ước nguyện. Từ đây, hai người buộc phải đồng hành cùng nhau và dần nhận ra mối liên kết ngàn năm với đối phương.

Thiết lập nhân vật luôn có gương mặt vô cảm, "tình đầu quốc dân" nổi bật nhờ dáng vẻ bất cần, kiêu kỳ pha chút "điên loạn".

Ga Young có biểu hiện của chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội vì bị mẹ bỏ rơi từ nhỏ. Để hiểu được đối phương đang có cảm xúc như thế nào, cô phải học thuộc những gì bà ngoại dạy. Tuy vẫn luôn dễ nổi giận và thường trực khao khát làm hại người khác, chính sự kiên trì dạy dỗ của bà ngoại đã giúp Ga Young trưởng thành, có quy tắc và lương thiện.

Phân cảnh bùng phát cả phẫn nộ và uy hiếp với gương mặt bình thản, thậm chí còn chêm thêm một nụ cười của Suzy gieo rắc sợ hãi cho không ít khán giả. Tuy nhiên, một bộ phận khán giả cho rằng nét diễn của cô quá vô hồn và trông lờ đờ.

Đặc biệt, netizen dành nhiều lời khen cho diễn xuất "mất trí" của Suzy ở đoạn cuối tập 1. Tại đây, Ga Young đẩy Iblis rơi xuống từ nhà cao tầng, hại thần đèn bị gãy vai và lưng nhưng lại không hề có bất cứ cảm giác áy náy nào.

Kể cả khi anh nhấc cả người cô lơ lửng trên không trung, cô cũng không mảy may sợ hãi. Trái lại, Ga Young liên tục khiêu khích, thách thức anh buông tay và còn cảm thấy việc bị uy hiếp, nghẹn thở và tim đập nhanh "rất thú vị". Càng gần hơn với cái chết, cô lại càng cười lớn hơn khiến khán giả "lạnh gáy".

Không chỉ có nét diễn "mất trí", mà những khoảnh khắc nức nở, day dứt của Ga Young cũng lấy đi nước mắt của khán giả ở những tập cuối.

"Đặc sản" của Suzy trong Genie, Make A Wish nhất định phải nhắc đến nhan sắc sáng bừng khung hình. Đi chơi sa mạc ở Dubai, Ga Young diện một chiếc váy ren trắng đơn giản, phối cùng khăn quàng đỏ và trang sức vàng phù hợp với bối cảnh Trung Đông. Tạo hình này không chỉ tôn lên nước da trắng ngần, mà cũng làm bật lên ánh mắt sắc sảo của cô.

Ái kỷ cũng là một trong những biểu hiện của người thái nhân cách. Không ít lần Ga Young ngắm mình qua gương xe, khen bản thân xinh đẹp. Sửa xe là nghề tay trái, nghề thực sự của cô là chơi cổ phiếu. Cô sở hữu khối tài sản ước tính hàng tỷ won mà nếu cô không nói ra, bà ngoại cũng không biết. Sự giàu lên của "phú bà" Ga Young có thể thấy ở ngay tập đầu, ở cảnh khung hình tập trung vào sự nâng cấp của chiếc ba lô/ túi vào mỗi năm cô xách đến nhà hàng tìm mẹ.

Fan "bóc giá" một số món đồ của Ga Young. - Nguồn: @Sandrapui97

Nhờ cách xây dựng nhân vật đó mà Suzy bỏ túi vô số khoảnh khắc xinh đẹp ngút ngàn trong phim. Tủ đồ của cô dát toàn hàng hiệu với những chiếc túi của LV, Chanel, Hermès... Cô sống có quy tắc một cách cứng nhắc, luôn phải đẹp nên đôi khi sửa xe cũng sẽ xõa tóc, tập xà, ra xưởng xe cũng sẽ đi giày cao gót... Đến cả khi trở thành Satan/ Jinniya, Ga Young thậm chí còn lồng lộn hơn khi lúc nào cũng "bling bling" như dự tiệc với váy lông vũ, áo khoác lông...

Có vẻ như Ga Young không chỉ muốn trở thành thần đèn nổi tiếng nhất mà còn phải là thần đèn xinh đẹp nhất.

Genie, Make A Wish nhanh chóng đạt hạng 1 trên Netflix Hàn Quốc ngay sau khi công chiếu. Phim đánh dấu sự kết hợp của bộ đôi "bảo chứng chất lượng" là đạo diễn Ahn Gil Ho (The Glory, Marry My Husband bản Nhật...) - biên kịch Kim Eun Sook (Hậu Duệ Mặt Trời, Yêu Tinh, The Glory...). Ngoài ra, màn tái hợp sau 9 năm của Suzy - Kim Woo Bin cũng mang đến chemistry đủ sức "bùng nổ" với ngoại hình ấn tượng.