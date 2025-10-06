Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Genie, Make a Wish: Suzy "đẹp điên", diễn xuất vừa được khen vừa bị chê lờ đờ

Thục Uyên

HHTO - Hóa thân thành một người thái nhân cách (psychopath) trong "Genie, Make a Wish", Suzy chinh phục khán giả với nhan sắc xinh đẹp, kiêu sa. Dù vậy, "tình đầu quốc dân" cũng làm không ít khán giả "lạnh gáy" với những giây phút bùng nổ cảm xúc điên loạn.

Lên sóng toàn bộ 13 tập vào ngày 3/10, Genie, Make A Wish (Thần Đèn Ơi, Ước Đi) là "con mã" phim Hàn hot nhất hiện tại. Phim theo chân Ga Young (Suzy) - một cô gái bị thái nhân cách. Trong chuyến du lịch đến Dubai, cô vô tình giải phong ấn cho thần đèn Iblis (Kim Woo Bin) và được anh ban cho 3 điều ước. Iblis tin vào sự tha hóa của con người, trong khi Ga Young (bây giờ là chủ nhân của anh) thì không có nhu cầu ước nguyện. Từ đây, hai người buộc phải đồng hành cùng nhau và dần nhận ra mối liên kết ngàn năm với đối phương.

g2wbfs-xaaej01l.jpg
Thiết lập nhân vật luôn có gương mặt vô cảm, "tình đầu quốc dân" nổi bật nhờ dáng vẻ bất cần, kiêu kỳ pha chút "điên loạn".

Ga Young có biểu hiện của chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội vì bị mẹ bỏ rơi từ nhỏ. Để hiểu được đối phương đang có cảm xúc như thế nào, cô phải học thuộc những gì bà ngoại dạy. Tuy vẫn luôn dễ nổi giận và thường trực khao khát làm hại người khác, chính sự kiên trì dạy dỗ của bà ngoại đã giúp Ga Young trưởng thành, có quy tắc và lương thiện.

cover-2025-10-04t183856092.png

Phân cảnh bùng phát cả phẫn nộ và uy hiếp với gương mặt bình thản, thậm chí còn chêm thêm một nụ cười của Suzy gieo rắc sợ hãi cho không ít khán giả. Tuy nhiên, một bộ phận khán giả cho rằng nét diễn của cô quá vô hồn và trông lờ đờ.

Đặc biệt, netizen dành nhiều lời khen cho diễn xuất "mất trí" của Suzy ở đoạn cuối tập 1. Tại đây, Ga Young đẩy Iblis rơi xuống từ nhà cao tầng, hại thần đèn bị gãy vai và lưng nhưng lại không hề có bất cứ cảm giác áy náy nào.

Kể cả khi anh nhấc cả người cô lơ lửng trên không trung, cô cũng không mảy may sợ hãi. Trái lại, Ga Young liên tục khiêu khích, thách thức anh buông tay và còn cảm thấy việc bị uy hiếp, nghẹn thở và tim đập nhanh "rất thú vị". Càng gần hơn với cái chết, cô lại càng cười lớn hơn khiến khán giả "lạnh gáy".

gzziptiwcaam2rj.jpg
Không chỉ có nét diễn "mất trí", mà những khoảnh khắc nức nở, day dứt của Ga Young cũng lấy đi nước mắt của khán giả ở những tập cuối.

"Đặc sản" của Suzy trong Genie, Make A Wish nhất định phải nhắc đến nhan sắc sáng bừng khung hình. Đi chơi sa mạc ở Dubai, Ga Young diện một chiếc váy ren trắng đơn giản, phối cùng khăn quàng đỏ và trang sức vàng phù hợp với bối cảnh Trung Đông. Tạo hình này không chỉ tôn lên nước da trắng ngần, mà cũng làm bật lên ánh mắt sắc sảo của cô.

g2xlmdvxqaaqng.jpg
square-50.png

Ái kỷ cũng là một trong những biểu hiện của người thái nhân cách. Không ít lần Ga Young ngắm mình qua gương xe, khen bản thân xinh đẹp. Sửa xe là nghề tay trái, nghề thực sự của cô là chơi cổ phiếu. Cô sở hữu khối tài sản ước tính hàng tỷ won mà nếu cô không nói ra, bà ngoại cũng không biết. Sự giàu lên của "phú bà" Ga Young có thể thấy ở ngay tập đầu, ở cảnh khung hình tập trung vào sự nâng cấp của chiếc ba lô/ túi vào mỗi năm cô xách đến nhà hàng tìm mẹ.

suzy-6.jpg
suzy-5.jpg
suzy-4.jpg
suzy-2.jpg
suzy-1.jpg
Fan "bóc giá" một số món đồ của Ga Young. - Nguồn: @Sandrapui97

Nhờ cách xây dựng nhân vật đó mà Suzy bỏ túi vô số khoảnh khắc xinh đẹp ngút ngàn trong phim. Tủ đồ của cô dát toàn hàng hiệu với những chiếc túi của LV, Chanel, Hermès... Cô sống có quy tắc một cách cứng nhắc, luôn phải đẹp nên đôi khi sửa xe cũng sẽ xõa tóc, tập xà, ra xưởng xe cũng sẽ đi giày cao gót... Đến cả khi trở thành Satan/ Jinniya, Ga Young thậm chí còn lồng lộn hơn khi lúc nào cũng "bling bling" như dự tiệc với váy lông vũ, áo khoác lông...

screenshot-2025-10-05-171131.png
screenshot-2025-10-05-171826.png
screenshot-2025-10-05-171018.png
Có vẻ như Ga Young không chỉ muốn trở thành thần đèn nổi tiếng nhất mà còn phải là thần đèn xinh đẹp nhất.

Genie, Make A Wish nhanh chóng đạt hạng 1 trên Netflix Hàn Quốc ngay sau khi công chiếu. Phim đánh dấu sự kết hợp của bộ đôi "bảo chứng chất lượng" là đạo diễn Ahn Gil Ho (The Glory, Marry My Husband bản Nhật...) - biên kịch Kim Eun Sook (Hậu Duệ Mặt Trời, Yêu Tinh, The Glory...). Ngoài ra, màn tái hợp sau 9 năm của Suzy - Kim Woo Bin cũng mang đến chemistry đủ sức "bùng nổ" với ngoại hình ấn tượng.

image.jpg
Thục Uyên
#Genie Make a Wish #Thần Đèn ơi Ước Đi #Suzy #Suzy nhan sắc #Kim Woo Bin #diễn xuất Suzy #Ga Young

Xem thêm

Cùng chuyên mục