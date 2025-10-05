Baekhyun mê tít "Tùng dinh dinh" ở concert Hà Nội, "bị gài" bắt trend "chào sếp"

HHTO - Không chỉ gây thương nhớ với những sân khấu bùng nổ, Baekhyun còn khiến fan Việt "tan chảy" với loạt khoảnh khắc giao lưu đáng yêu, đặc biệt là khi anh "bắt trend" Việt Nam cực nhanh và duyên dáng.

Tối 4/10, concert Reverie của Baekhyun tại Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội) đã khép lại trong không khí bùng nổ và đầy cảm xúc. Suốt hơn 2 tiếng, nam thần tượng "đốt cháy" sân khấu với loạt bản hit đình đám bằng giọng ca đầy nội lực, cùng những màn vũ đạo uyển chuyển, kết hợp ăn ý cùng dàn vũ công.

Đêm diễn tràn đầy cảm xúc của Baekhyun và V-Eri tại Hà Nội.

Anh chàng mang đến loạt bản hit quen thuộc xen lẫn những ca khúc mới trong album Essence of Reverie, khiến khán giả không ngừng hò reo phấn khích.

Giữa các tiết mục, Baekhyun liên tục tương tác, giao lưu để kết nối với khán giả. Dù không có MC hỗ trợ, anh vẫn khéo léo dẫn dắt chương trình, trò chuyện duyên dáng, không có "khoảng chết sân khấu", giữ nhịp mượt mà, khiến người hâm mộ phấn khích reo hò không dứt.

Biểu cảm "dỗi nhẹ" của Baekhyun khi bị khán giả "trêu chọc" khiến người hâm mộ phải thét lên vì quá dễ thương.

Khi gần kết thúc concert, người hâm mộ Việt đã chuẩn bị một video đầy cảm xúc để gửi tặng Baekhyun như lời bày tỏ tình cảm chân thành. Đặc biệt, ở phần cuối clip, fan còn tạo bất ngờ khi cùng nhau hát vang đoạn bài hát Trung thu quen thuộc - "Tùng dinh dinh" trong bài Rước đèn tháng Tám.

Nam ca sĩ bất ngờ và thích thú với quà tặng "Tùng dinh dinh". Anh không chỉ hào hứng yêu cầu fan hát lại mà còn vui vẻ, đung đưa hát theo.

Khi được hỏi muốn tạo dáng gì trong bộ ảnh kỷ niệm cùng fan, một nhóm người hâm mộ đã "bày trò" làm động tác "em chào sếp" - một trào lưu đang gây sốt thời gian gần đây trên TikTok. Nghe lời giải thích rằng đây là kiểu chào sếp ở Việt Nam, nam ca sĩ không khỏi "sốc nhẹ" và bật cười vì động tác vừa ngố vừa lạ, thậm chí là trông hơi "cợt nhả". Baekhyun còn liên tục "check var” với khán giả, nói đùa rằng sẽ phải tra mạng xem thật không. Dù ban đầu có chút ngơ ngác, anh nhanh chóng "bắt trend" cực nhanh, liên tục chào fan bằng kiểu "em chào sếp" trong phần kết show, thậm chí còn biến tấu đủ kiểu khiến cả khán đài cười nghiêng ngả.

Nam ca sĩ thậm chí còn "trêu ngược" lại fan Việt khi hào hứng chỉ cách người Hàn thể hiện lời hứa, vừa làm mẫu vừa cười tít mắt.

Trong phần trò chuyện on stage goodbye session (quyền lợi sau concert chính), nam idol đã bước ra và ngay lập tức "dí fan" rằng anh đã đi kiểm tra và động tác "chào sếp" chẳng có ý nghĩa gì cả với "giọng dỗi" vì bị fan lừa. Baekhyun khiến khán giả bùng nổ khi liên tiếp nói nhiều câu tiếng Việt "xin chào, tôi yêu các bạn..." rồi bất ngờ vừa hát chay vừa nhảy một loạt trend quen thuộc như "quền chá nà" hay See Tình. Anh còn đội chiếc nón lá tím do fan tặng, vừa cúi chào vừa gửi lời hẹn gặp lại fan Việt, tạo nên kỷ niệm khó quên trong lòng người hâm mộ.