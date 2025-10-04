Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Concert Baekhyun tại Hà Nội: Eri Việt diện đồ tím - hồng, check-in cùng mascot "Bắc Kiên"

HHTO - Fan Baekhyun (EXO) đã biến Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình thành sàn diễn tím - hồng rực rỡ theo đúng dresscode. Eri Việt không chỉ khoe gu thời trang sành điệu mà còn rộn ràng check-in cùng mascot “Bắc Kiên” khổng lồ, sẵn sàng “cháy” hết mình cùng world tour Reverie.

Sân vận động Mỹ Đình lại một lần nữa trở nên rộn ràng với sự trở lại của Baekhyun (EXO) với World tour cá nhân Reverie vào ngày 4/10. Từ sớm, cộng đồng Eri (tên gọi fan EXO) và KyoongCon (tên gọi fan Baekhyun) Việt Nam đã đổ về địa điểm, khoác lên mình những outfit ấn tượng, chỉn chu, sẵn sàng "cháy" hết mình cùng thần tượng, tiếp nối thành công vang dội của concert Lonsdaleite trước đó.

558877424-1389130349887891-2998899363888523333-n.jpg
Khu vực photobooth check-in ngập tràn sắc tím, hồng (Ảnh: Tiệm Dịch Vui).

Đúng theo dresscode mà chính thần tượng đưa ra trước đó, những bộ trang phục mang sắc "tím mộng mơ" và "hồng nồng nhiệt" đã nhuộm màu cả khu vực check-in. Nổi bật nhất là việc fan Việt khéo léo lồng ghép văn hóa truyền thống khi một số bạn chọn mặc áo dài hồng thanh lịch, kết hợp với quần lụa, vừa giữ được nét duyên dáng Việt Nam vừa tuân thủ quy định màu sắc.

556838580-1392170812270785-4395927712480850890-n.jpg
Fan Việt diện áo dài duyên dáng đến concert Baekhyun (Ảnh: Moonlight Baek - EXO Baekhyun Vietnam Fanpage).

Bên cạnh đó, các phong cách hiện đại cũng được ưa chuộng, từ áo croptop hồng kết hợp chân váy trắng trẻ trung, cho đến các set đồ Y2K cá tính với áo cardigan mỏng, quần shortboots cao cổ, tạo nên sự năng động và thoải mái để "quẩy" hết mình. Trung bình "mỗi mét vuông là một visual" với sự sáng tạo không giới hạn khi các nhóm fan diện trang phục tím theo chủ đề riêng, cực kỳ độc đáo.

559013331-1392170802270786-7630900693064502116-n.jpg
(Ảnh: Moonlight Baek - EXO Baekhyun Vietnam Fanpage).

Sự đầu tư của fan không chỉ dừng lại ở trang phục, mà còn nằm ở phụ kiện khi thi nhau khoe kính râm sành điệu, mang theo lightstick EXO như một biểu tượng nhận diện fandom không thể thiếu và đặc biệt là linh vật Kkuru Jam đáng yêu - biểu tượng gắn liền với album solo thứ 5 của Baekhyun.

558224753-1392170818937451-2446497787669866348-n.jpg
Tất cả các fan đều nhiệt tình check in cùng "Bắc Kiên" phiên bản mascot khổng lồ (Ảnh: Moonlight Baek - EXO Baekhyun Vietnam Fanpage).

Điểm nhấn làm nên sự khác biệt của Reverie tại Hà Nội chính là việc fan đem đèn lồng tới gặp idol. Bởi concert diễn ra gần dịp Trung thu, các fan đã rủ nhau mang theo đèn lồng ông sao truyền thống để giúp trang hoàng sân khấu thêm phần lung linh, hứa hẹn tạo nên một "biển sao" rực rỡ, khác biệt tại Mỹ Đình.

557305223-1995402661306393-8827373782217309717-n.jpg
Eri Việt rủ nhau đem đèn lồng theo để thắp sáng concert Baekhyun (Ảnh: Phuong Thao Pham).
558458598-1392170835604116-1791955738273876471-n.jpg
Từ những outfit điệu đà, cá tính đến "độc lạ", các Eri luôn khéo léo thêm vào chiếc kính râm sành điệu (Ảnh: Moonlight Baek - EXO Baekhyun Vietnam Fanpage).

Không chỉ vậy, nhiều bạn còn khéo léo sử dụng khăn bandana hoặc twilly từ fanpage Moon!B của Baekhyun tại Việt Nam. Đây là một cách đơn giản nhưng hiệu quả để thể hiện sự gắn kết và tinh thần tập thể của cộng đồng KyoongCon/ Eri Việt Nam. Dù không phải là một khoản đầu tư vật chất lớn, nhưng những chi tiết này đã góp phần nâng cao giá trị cảm xúc của đêm diễn.

553495375-785598417546009-1200030401740545745-n.jpg
