Trào lưu "Chào sếp ạ" chiếm sóng mạng xã hội Việt Nam, nguồn gốc từ đâu?

HHTO - Trào lưu quay video "Chào sếp ạ" gây sốt mạng xã hội Việt Nam và cả quốc tế, được nhiều cư dân mạng cover ở trường học, chỗ làm hay bất kỳ đâu.

Mạng xã hội TikTok những ngày qua tiếp tục xuất hiện những trào lưu hài hước, thú vị. Một trong số đó phải kể đến loạt video "Chào sếp ạ" được đông đảo cư dân mạng hưởng ứng, thu về lượng tương tác cao.

Trào lưu "Chào sếp ạ" rầm rộ trên TikTok.

Trong những video này, cư dân mạng làm các động tác chào hài hước, với các câu thoại như "Chào sếp ạ", "Em chào chị ạ", "Chào sếp, nhưng đây là trách nhiệm của em ạ", "Dạ giờ nghỉ trưa, em tranh thủ xem một tí giải trí thôi ạ"... Nhanh chóng, những đoạn video này thu về tương tác khủng trên TikTok và được cover bởi nhiều đối tượng cư dân mạng, từ các bạn teen, dân công sở đến cả các hot TikToker.

Trào lưu "Chào sếp ạ" được hưởng ứng khắp nơi. Nguồn: @bin.ku289

Thực chất, những âm thanh và câu thoại trên có nguồn gốc từ nhóm hài Duy Best nổi tiếng trên TikTok. Nhân vật thường xuyên nói những câu này là Nghe Lí, trong vai bác bảo vệ. Đây là chuỗi những video tiểu phẩm mà nhóm lấy cảm hứng từ những "phim ngắn" Hà Bang Chủ của Trung Quốc.

Trong đó, "bác bảo vệ" Nghe Lí thường xuyên rơi vào những tình huống dở khóc dở cười, bị bắt nạt bởi cô nhân viên công sở (do thành viên Nàng Kều Lỡ Báo đóng). Sau đó, bảo vệ sẽ được nữ tổng tài (do Duy Best đóng) giải vây.

Chuỗi video hài hước, lầy lội này nhanh chóng tạo cơn sốt vì duyên dáng, sau đó những câu thoại và cách chào, nói chuyện của nhân vật bảo vệ trở thành trào lưu như hiện tại.

Tổng hợp các câu thoại hài hước trong tiểu phẩm Hà Bang Chủ của nhóm Duy Best.

Không chỉ cư dân mạng Việt Nam, trào lưu này còn đang bắt đầu nhân rộng ra quốc tế. Ngày càng có nhiều khán giả nước ngoài quay video về chủ đề này, hoặc hài hước hơn là bị bạn bè Việt Nam "dụ" quay video, góp phần lan tỏa "Chào sếp ạ" rộng rãi hơn. Ngay cả chính chủ - nhóm Duy Best cũng đã biết được những câu thoại, sản phẩm của mình bỗng dưng "gây sốt" diện rộng và hưởng ứng theo vô cùng dễ thương.

Video cư dân mạng nước ngoài làm trào lưu "Chào sếp ạ". Nguồn: @anh.be.vui.3