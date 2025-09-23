Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Siêu bão Ragasa sắp đổ bộ: Người Hong Kong “dọn sạch” siêu thị, “đông hơn Tết”

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Khi siêu bão Ragasa tiến đến gần, người dân ở Hong Kong (Trung Quốc) đã vội vã đi mua rất nhiều nhu yếu phẩm, tạo ra những khung cảnh được gọi là “chưa từng có tiền lệ” ở các chợ và siêu thị. Một số trang tin nhận xét người dân mua đồ “nhiều hơn Tết”.

Hong Kong (Trung Quốc) đang chuẩn bị chịu ảnh hưởng của siêu bão Ragasa - cơn bão mạnh nhất thế giới 2025 tính đến thời điểm này. Hầu hết các chuyến bay chở khách sẽ được hoãn từ chiều/ tối thứ Ba đến sáng thứ Năm, theo Reuters.

Siêu bão Ragasa có sức gió 220 - 230 km/h vào sáng nay, 23/9, đang tiến gần đến bờ biển tỉnh Quảng Đông, theo Đài quan sát Hong Kong.

shelf.jpg
Các quầy hàng trống trơn trong siêu thị ở Hong Kong. Ảnh: The Standard.

Trong tình huống này, người dân Hong Kong đã vội vã đi mua nhu yếu phẩm, khiến các quầy hàng trong siêu thị trống trơn và khách hàng thì xếp hàng dài ra tận cửa, tạo nên cảnh tượng mà nhiều cư dân mạng gọi là “không thể tưởng tượng”, và “như cảnh trong phim thảm họa”, theo trang The Standard của Hong Kong.

market.jpg
Ở chợ cũng cực kỳ đông đúc. Ảnh: Jelly Tse/ SCMP.

Người dân Hong Kong đã “dọn sạch” các quầy thực phẩm, mỳ gói và nước đóng chai, các cửa hàng có bao nhiêu hàng cũng bán hết. Ai cũng cho rằng với một cơn bão được dự báo là cực kỳ mạnh như Ragasa thì có lẽ không sự chuẩn bị nào là thừa.

out.jpg
Các loại thực phẩm giá cao hay thấp cũng đều hết. Ảnh: The Standard.

Không chỉ ở siêu thị, các khu chợ bình thường cũng đông đúc “hơn cả Tết Nguyên đán”. Từ sáng sớm hôm qua, ở nhiều khu chợ đã có khung cảnh rất náo nhiệt - hoặc lộn xộn, khi mà nhiều người bán hàng thông báo sẽ đóng cửa vào thứ Ba và/ hoặc thứ Tư.

shenzhen.jpg
Một siêu thị ở Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông) cũng hết sạch thực phẩm. Ảnh: Adek Berry/ AFP/ Getty.

Dự báo bão Ragasa sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc, đổ bộ tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) vào khoảng chiều hoặc tối mai, sau đó sẽ di chuyển về phía nước ta.

queue.jpg
Cửa hàng nào cũng đông người xếp hàng. Ảnh: The Standard.

Theo dự báo mới nhất của Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ thì bão sẽ đổ bộ tỉnh Quảng Ninh hoặc đi từ phía Nam của Trung Quốc vào tỉnh Lạng Sơn của nước ta trong ngày 25/9, khi đó bão đã giảm cấp nhiều nhưng vẫn có nguy cơ gây mưa to gió lớn, nên người dân ở các khu vực trong dự báo và các tỉnh thành lân cận lưu ý thực hiện đúng hướng dẫn của các cơ quan chức năng địa phương để vượt bão an toàn.

nchmf.jpg
Dự báo về bão số 9 (Ragasa) của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nước ta. Ảnh: NCHMF.
ft1465.jpg
Thục Hân
#bão số 9 ragasa #bão số 9 vào đâu #bão số 9 vào tỉnh nào #bão ragasa đổ bộ #bão số 9 2025 #bão ragasa có vào việt nam không #ảnh hưởng của bão ragasa #bão ragasa đổ bộ hôm nào #bão số 9 đổ bộ vào đâu #bão ragasa cấp mấy #tích trữ lương thực

