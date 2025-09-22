Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Siêu bão Ragasa có vào Hà Nội không và hôm nào Hà Nội mưa lớn do bão?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Các mô hình dự báo lớn hiện tại đều nhận định bão Ragasa - sắp trở thành cơn bão số 9 trên Biển Đông - sẽ đổ bộ miền Bắc nước ta. Đường đi của nó sẽ thế nào? Bão Ragasa có vào Hà Nội không và hôm nào Hà Nội có thể sẽ mưa lớn do ảnh hưởng của bão?

Siêu bão Ragasa đang có sức gió duy trì mạnh nhất là 270 km/h, theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ. Các cơ quan khí tượng ở các nước khác nhau có thể đưa ra những con số hơi chênh lệch do quy định khác nhau về sức gió duy trì, nhưng tất cả đều công nhận Ragasa đã là một siêu bão và nó cực kỳ, cực kỳ mạnh.

Mặc dù các mô hình hiện tại đều nhận định bão sẽ đổ bộ miền Bắc nước ta sau khi nó vào Biển Đông và đi qua phía Nam của Trung Quốc, nhưng chưa hoàn toàn thống nhất về đường đi của bão cũng như khu vực đổ bộ.

nchmf-4753.jpg
Dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Ảnh: NCHMF.

Theo JTWC vào sáng nay, 22/9, thì bão sẽ đổ bộ ở khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng vào khoảng ngày 25/9, sau đó đi theo hướng Tây - Tây Nam, không đi qua Hà Nội mà đi ngang phía Nam của Thủ đô. Đây cũng là nhận định chung của một số cơ quan lớn như Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia của nước ta, Trung tâm Khí tượng Quốc gia (NMC) của Trung Quốc và Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA).

track-jtwc-sep22.jpg
Đường đi dự báo của bão Ragasa khi đến gần và đổ bộ nước ta, theo JTWC. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA/ CIRA/ Himawari, JTWC.

Mô hình của châu Âu (ECMWF) thì lại cho rằng bão đi từ phía Nam của Trung Quốc vòng xuống phía Bắc của nước ta, vào khu vực tỉnh Lạng Sơn, sau đó đi qua Thái Nguyên, tức là ở phía Bắc của Hà Nội.

Như vậy, các mô hình đều cho rằng bão không vào Hà Nội (không đi qua Hà Nội). Nhưng vì cơn bão này có hoàn lưu lớn, nên dù nó đi ngang qua phía Bắc hay phía Nam của Hà Nội thì Hà Nội vẫn có mưa do ảnh hưởng của bão.

ecmwf-sep22.jpg
Mô hình của ECMWF lại cho rằng bão sẽ đi vòng từ phía Bắc xuống. Ảnh: Windy, ECMWF.

Dự báo, ở Hà Nội sẽ có mưa to đến rất to trong ngày 25/9. Mưa do hoàn lưu bão có thể kéo dài 2 - 3 ngày nhưng sau 25/9 thì giảm dần.

Siêu bão Ragasa rất mạnh và nguy hiểm, dự báo về nó có thể còn thay đổi sau khi nó vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 9. Vì vậy, người dân ở các khu vực trong dự báo trên và các vùng lân cận lưu ý theo dõi thông báo của các cơ quan chức năng địa phương trong những ngày tới, thực hiện đúng hướng dẫn để phòng chống thiên tai, giữ an toàn.

Thục Hân
