Bão số 10 dự báo vào Biển Đông ngay sau bão số 9, có thể đi vào khu vực nào?

HHTO - Một áp thấp nhiệt đới ở gần Philippines được dự báo sẽ mạnh lên thành bão, lại đi theo hướng Tây và vào Biển Đông, nếu vậy sẽ trở thành cơn bão số 10 theo cách gọi của nước ta. Cơn bão này được cho là sẽ đến gần nước ta ngay trong cuối tuần này. Thời điểm cụ thể và cường độ của nó thế nào?

Trong khi cơn bão số 9 Ragasa được dự báo sẽ vào đất liền nước ta ngày thứ Năm tới (25/9), thì một vùng áp thấp ở phía Đông Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) và có thể “nối gót” Ragasa vào Biển Đông.

Trong bản tin trưa 23/9, cơ quan khí tượng Philippines (PAGASA) cho biết, ATNĐ này được đặt tên là Opong, vị trí ở phía Đông Philippines, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 35 km/h, sức gió mạnh nhất 55 km/h (cấp 7), gió giật lên đến 70 km/h (cấp 8), theo trang Inquirer.

Cũng theo PAGASA thì ATNĐ Opong sẽ mạnh lên đều đặn và có thể thành bão ngay trong ngày mai, 24/9.

Dự báo của PAGASA. Ảnh: PAGASA.

Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ thì ký hiệu ATNĐ này là 92W, cũng nhận định tương tự PAGASA về khả năng phát triển và đường đi của nó. Nếu/ khi mạnh lên thành bão, dự kiến 92W sẽ có tên quốc tế là bão Bualoi (tên một món chè Thái Lan).

Cả PAGASA và Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) đều dự báo, 92W sẽ đi vào Biển Đông trong khoảng ngày 27/9 và nếu vậy, nó sẽ trở thành cơn bão số 10 theo cách gọi của nước ta.

Dự báo của JMA. Ảnh: JMA.

Vì dự báo bão mà xa khoảng 5 ngày là rất không chắc chắn, nên các mô hình hiện tại chưa thống nhất về việc bão sẽ đi theo hướng nào sau khi vào Biển Đông. Nhưng mô hình GFS (Hệ thống Dự báo Toàn cầu) của Mỹ - được coi là mô hình rất chính xác trong dự báo bão - nhận định bão sẽ đến sát bờ biển miền Trung nước ta vào khoảng ngày 28 - 29/9, chưa chắc chắn về cường độ.

Dự báo của GFS về ATNĐ 92W cho ngày 28/9 (những con số trong hình là tốc độ gió, tính theo km/h). Ảnh: Ventusky, GFS.

Dự báo bão có thể sẽ còn nhiều thay đổi, nhưng trước thiên tai thì không thể chủ quan, nên người dân ở miền Bắc, miền Trung, đặc biệt là các tỉnh thành ven biển, lưu ý theo dõi thông báo của các cơ quan chức năng địa phương trong những ngày tới để phòng chống thiên tai (nếu có) hiệu quả, giữ an toàn.

