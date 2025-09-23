Bão số 9 Ragasa có thể đổ bộ tỉnh nào, dự báo Hà Nội sẽ có gió cấp mấy?

HHTO - Các mô hình lớn hiện tại đã khá thống nhất rằng cơn bão số 9 - siêu bão Ragasa - có khả năng đổ bộ khu vực tỉnh Quảng Ninh hoặc đi vào tỉnh Lạng Sơn của nước ta (tất nhiên vẫn có thể có một chút chênh lệch). Hoàn lưu bão thì lớn, vậy ở Hà Nội có gió mạnh do bão không và gió ở cấp bao nhiêu?

Sau khi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 9 theo cách gọi của nước ta, siêu bão Ragasa bắt đầu giảm cường độ. Lúc 7h sáng nay, 23/9, sức gió mạnh nhất ở gần tâm bão là cấp 17 (202 - 221 km/h), giật trên cấp 17, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Dự báo về bão số 9 (siêu bão Ragasa) của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nước ta. Ảnh: NCHMF.

Theo cách tính của nước ta thì với sức gió này, bão số 9 vẫn đang là siêu bão. Còn theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ thì với sức gió như trên, bão Ragasa đã không còn là siêu bão mà được gọi là bão dữ dội.

Theo JTWC, bão số 9 sẽ dần giảm cường độ và đổ bộ phía Nam của Trung Quốc, rồi đi vào miền Bắc nước ta, sau đó bão suy yếu nhanh chóng.

Vị trí hiện tại và đường đi dự báo của bão Ragasa, theo JTWC lúc sáng nay, 23/9. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA/ CIRA, Himawari, JTWC.

Ở thời điểm sáng nay, các mô hình của JTWC, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) và Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC) đều thống nhất trong dự báo bão số 9 sẽ đi vào khu vực tỉnh Quảng Ninh vào ngày 25/9, hoặc có khả năng đi từ phía Nam của Trung Quốc vào tỉnh Lạng Sơn nước ta, sức gió có thể từ 64 - 82 km/h (cấp 8 - 9).

Hoàn lưu của bão thì rộng nhưng dự báo bão sẽ suy yếu nhanh sau khi vào đất liền nước ta, nên các mô hình có dự báo hơi khác nhau về sức gió do ảnh hưởng của bão ở Hà Nội. Trong đó, theo mô hình GFS (Hệ thống Dự báo Toàn cầu) của Mỹ - được coi là mô hình dự báo bão đặc biệt tốt, thì trong khoảng sáng đến trưa 25/9, khi bão bắt đầu đi vào đất liền nước ta, ở Hà Nội sẽ có gió lên đến 28 km/h (cấp 4, nhìn chung là không mạnh), gió giật lên đến 56 km/h (cấp 7), ngoài ra dự báo sẽ có mưa to.

Ở một số tỉnh thành miền Bắc có thể có gió giật vào sáng - trưa ngày 25/9, khi bão sắp đi vào đất liền nước ta (các con số trong hình là tốc độ gió giật, tính theo km/h). Ảnh: Ventusky, GFS.

Còn trong hôm nay và ngày mai (23 - 24/9), ở Hà Nội có thể có mưa rải rác, thậm chí có thể có dông bất chợt, người dân đang ở ngoài mà thấy có dông, gió mạnh thì cần tìm chỗ trú ngay.

Dự báo bão có thể còn thay đổi, nhưng dù sao, bà con ở khu vực dự báo bão đổ bộ và những khu vực lân cận lưu ý thực hiện đúng hướng dẫn của các cơ quan chức năng địa phương từ hôm nay đến vài ngày tới để ứng phó với thiên tai hiệu quả, vượt bão bình an.