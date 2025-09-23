Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Bão số 9 Ragasa có thể đổ bộ tỉnh nào, dự báo Hà Nội sẽ có gió cấp mấy?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Các mô hình lớn hiện tại đã khá thống nhất rằng cơn bão số 9 - siêu bão Ragasa - có khả năng đổ bộ khu vực tỉnh Quảng Ninh hoặc đi vào tỉnh Lạng Sơn của nước ta (tất nhiên vẫn có thể có một chút chênh lệch). Hoàn lưu bão thì lớn, vậy ở Hà Nội có gió mạnh do bão không và gió ở cấp bao nhiêu?

Sau khi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 9 theo cách gọi của nước ta, siêu bão Ragasa bắt đầu giảm cường độ. Lúc 7h sáng nay, 23/9, sức gió mạnh nhất ở gần tâm bão là cấp 17 (202 - 221 km/h), giật trên cấp 17, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

nchmf-sep23-0800.jpg
Dự báo về bão số 9 (siêu bão Ragasa) của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nước ta. Ảnh: NCHMF.

Theo cách tính của nước ta thì với sức gió này, bão số 9 vẫn đang là siêu bão. Còn theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ thì với sức gió như trên, bão Ragasa đã không còn là siêu bão mà được gọi là bão dữ dội.

Theo JTWC, bão số 9 sẽ dần giảm cường độ và đổ bộ phía Nam của Trung Quốc, rồi đi vào miền Bắc nước ta, sau đó bão suy yếu nhanh chóng.

track-jtwc-sep23.jpg
Vị trí hiện tại và đường đi dự báo của bão Ragasa, theo JTWC lúc sáng nay, 23/9. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA/ CIRA, Himawari, JTWC.

Ở thời điểm sáng nay, các mô hình của JTWC, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) và Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC) đều thống nhất trong dự báo bão số 9 sẽ đi vào khu vực tỉnh Quảng Ninh vào ngày 25/9, hoặc có khả năng đi từ phía Nam của Trung Quốc vào tỉnh Lạng Sơn nước ta, sức gió có thể từ 64 - 82 km/h (cấp 8 - 9).

Hoàn lưu của bão thì rộng nhưng dự báo bão sẽ suy yếu nhanh sau khi vào đất liền nước ta, nên các mô hình có dự báo hơi khác nhau về sức gió do ảnh hưởng của bão ở Hà Nội. Trong đó, theo mô hình GFS (Hệ thống Dự báo Toàn cầu) của Mỹ - được coi là mô hình dự báo bão đặc biệt tốt, thì trong khoảng sáng đến trưa 25/9, khi bão bắt đầu đi vào đất liền nước ta, ở Hà Nội sẽ có gió lên đến 28 km/h (cấp 4, nhìn chung là không mạnh), gió giật lên đến 56 km/h (cấp 7), ngoài ra dự báo sẽ có mưa to.

gust-sep25-1300.jpg
Ở một số tỉnh thành miền Bắc có thể có gió giật vào sáng - trưa ngày 25/9, khi bão sắp đi vào đất liền nước ta (các con số trong hình là tốc độ gió giật, tính theo km/h). Ảnh: Ventusky, GFS.

Còn trong hôm nay và ngày mai (23 - 24/9), ở Hà Nội có thể có mưa rải rác, thậm chí có thể có dông bất chợt, người dân đang ở ngoài mà thấy có dông, gió mạnh thì cần tìm chỗ trú ngay.

Dự báo bão có thể còn thay đổi, nhưng dù sao, bà con ở khu vực dự báo bão đổ bộ và những khu vực lân cận lưu ý thực hiện đúng hướng dẫn của các cơ quan chức năng địa phương từ hôm nay đến vài ngày tới để ứng phó với thiên tai hiệu quả, vượt bão bình an.

ft1465.jpg
Thục Hân
#bão số 9 ragasa #bão số 9 vào đâu #bão số 9 vào tỉnh nào #bão ragasa có vào hà nội không #bão số 9 2025 #bão ragasa có vào việt nam không #hà nội có bị ảnh hưởng bão ragasa không #ảnh hưởng của bão ragasa #bão ragasa đổ bộ hôm nào #bão số 9 đổ bộ vào đâu #bão ragasa cấp mấy

Xem thêm

Cùng chuyên mục