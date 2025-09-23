Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Video gió mạnh do ảnh hưởng bão Ragasa hất ngã người đi đường ở Philippines

Thục Hân
HHTO - Bão Ragasa (ở nước ta gọi là bão số 9, ở Philippines gọi là bão Nando) đã đổ bộ Philippines. Ở một thành phố cách nơi bão đổ bộ đến gần 500 km mà vẫn có gió mạnh do ảnh hưởng của bão, đến nỗi người đi đường bị hất ngã văng. Video ghi lại hình ảnh này cho thấy một cơn bão có thể ảnh hưởng được nhiều và rộng đến thế nào.

Mang theo sức gió duy trì mạnh nhất 215 km/h (cấp 17) gần tâm bão và gió giật lên tới 295 km/h (cấp 21 theo thang đo mở rộng), siêu bão Ragasa đã đổ bộ đảo Panuitan (thành phố Calayan, tỉnh Cagayan, Philippines) lúc 15h ngày 22/9 (là 14h theo giờ Việt Nam), theo trang Philstar.

Với gió rất mạnh, mưa xối xả, siêu bão Ragasa đã gây ngập lụt và sạt lở đất, khiến ít nhất một người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, tính đến thời điểm này, theo trang Rappler.

des.jpg
Nhà cửa, đồ đạc trên đảo Calayan (Philippines) bị hư hại do bão Ragasa. Ảnh: Cagayan PIO, Jeo Arirao-MDRRMO Calayan.

Mặc dù bão đổ bộ lúc 15h nhưng đến tận 17h, tức là 2 tiếng sau đó, ở thành phố Quezon, cách nơi bão đổ bộ khoảng 500 km, vẫn có gió giật rất mạnh và mưa to, khiến nhiều người đi trên phố bị hất ngã văng, có những người phải bám vào nhau để không bị gió thổi ngã.

Đây là video:

Nguồn: ABS-CBN News.

Có thể thấy sức ảnh hưởng một cơn bão là rất khó lường: Ở một nơi rất xa, sau khi bão đổ bộ khá lâu, vẫn có thể xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan.

track-jtwc-sep23-1030.jpg
Vị trí hiện tại và đường đi dự báo của bão Ragasa, theo JTWC. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA/ CIRA, Himawari, JTWC.

Dự báo bão Ragasa (cơn bão số 9 theo cách gọi của nước ta) sẽ đổ bộ tỉnh Quảng Ninh hoặc đi từ phía Nam của Trung Quốc vào tỉnh Lạng Sơn của nước ta vào ngày 25/9. Khi đó, khả năng lớn là bão đã suy yếu nhiều, nhưng trước một cơn bão thì không ai có thể chủ quan. Do đó, người dân ở các khu vực bão có thể đổ bộ và các tỉnh thành lân cận lưu ý thực hiện đúng hướng dẫn của các cơ quan chức năng địa phương, giữ an toàn cho con người và tài sản.

ft1465.jpg
Thục Hân
