Dự báo bão Ragasa có thể đổ bộ miền Bắc, vào ngày nào và ở cấp bao nhiêu?

Thục Hân
HHTO - Cơn bão Ragasa đang mạnh lên nhanh chóng và có thể là ứng viên cạnh tranh cho vị trí cơn bão mạnh nhất thế giới tính đến thời điểm này của năm nay. Dự báo nó sẽ sớm trở thành siêu bão và đi vào Biển Đông, có thể đổ bộ nước ta. Vậy cơn bão này có thể đổ bộ khu vực nào ở nước ta, vào ngày nào và khi đó nó ở cấp bao nhiêu?

Bão Ragasa đang mạnh lên rất nhanh. Ý nghĩa cái tên của nó (di chuyển nhanh, thần tốc) đang đúng với tốc độ mạnh lên của nó hơn là tốc độ di chuyển.

Sáng nay, 21/9, bão Ragasa đang ở cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 520 km về phía Đông, sức gió mạnh nhất cấp 14 (150 - 166 km/h), giật cấp 17 (202 - 220 km/h), theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

nchmf-sep21-0800.jpg
Dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Ảnh: NCHMF.

Còn trong bản tin sáng sớm nay, Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ đã ghi nhận bão Ragasa có sức gió 220 km/h (cấp 17) và dự báo sẽ còn tiếp tục mạnh lên, đạt cấp siêu bão.

track-jtwc-sep21.jpg
Vị trí hiện tại và đường đi dự báo của bão Ragasa, theo JTWC. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA/ CIRA, Himawari, JTWC.

Dự báo bão Ragasa sẽ đi vào Biển Đông vào đêm 22/9 hoặc sáng sớm 23/9 với cường độ của một siêu bão, sức gió có thể ở cấp 17, di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc. Khi đó, Ragasa sẽ là cơn bão số 9 theo cách gọi của nước ta.

Các mô hình hiện tại đều cho rằng bão có thể đổ bộ nước ta, tuy nhiên chưa có độ thống nhất cao về khu vực đổ bộ và cường độ của bão khi đổ bộ.

Nhìn chung, các mô hình nhận định sau khi đi qua phía Nam của Trung Quốc, bão Ragasa sẽ đổ bộ miền Bắc nước ta vào khoảng ngày 25 - 26/9, khu vực đổ bộ thì chưa chắc chắn, có thể từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, cũng có thể hơi nhích xuống phía Nam, tức là vào Bắc Trung Bộ.

Dự báo khi đổ bộ nước ta, bão Ragasa ở có sức gió khoảng 90 - 126 km/h (cấp 10 - cấp 12), theo tổng hợp nhiều mô hình.

jma-sep21.jpg
Dự báo của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA). Ảnh: JMA.

Không thể phủ nhận bão Ragasa là cơn bão rất mạnh, hoàn lưu rất rộng, vì vậy nguy cơ gây ảnh hưởng diện rộng ở nước ta là lớn.

Mặc dù dự báo bão sẽ còn thay đổi, nhưng trước một cơn bão như thế này, không ai có thể chủ quan. Hơn nữa, tư duy phòng chống thiên tai là không bao giờ thừa, nên mong người dân ở các khu vực trong dự báo trên và các vùng lân cận lưu ý theo dõi hướng dẫn của các cơ quan chức năng địa phương trong những ngày tới để ứng phó với thiên tai hiệu quả, giữ an toàn.

Thục Hân
Thục Hân
