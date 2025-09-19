Thắt lưng của Phu nhân Tổng thống Trump khiến netizen tranh luận: Hồng hay tím?

HHTO - Khi dự buổi tiệc do Hoàng gia Anh tổ chức, Phu nhân Tổng thống Trump - bà Melania - đã mặc bộ váy rất đẹp với chiếc thắt lưng thanh lịch. Nhưng rồi chiếc thắt lưng này đang khiến cư dân mạng tranh luận rất sôi nổi, vì không ai chắc chắn là nó màu hồng hay màu tím. Vậy thực ra bà Melania dùng thắt lưng màu gì?

Nhiều năm sau khi Internet “dậy sóng” vì cuộc tranh luận “chiếc váy màu trắng - vàng hay đen - xanh” mà có lẽ cư dân mạng khắp thế giới đều hăng hái tham gia, thì giờ đây, chiếc thắt lưng của bà Melania - Phu nhân Tổng thống Mỹ Donald Trump - lại đang gây “ảo giác” tương tự.

Chiếc váy từng khiến cả thế giới tranh luận một thời: Người thì bảo màu vàng - trắng; người thì bảo màu xanh - đen (màu thật là xanh - đen). Ảnh: Swiked/ Tumbler.

Mới đây, Tổng thống Trump và Phu nhân Melania đã dự buổi tiệc đón tiếp được tổ chức bởi Hoàng gia Anh tại Lâu đài Windsor (Anh).



Khi một số hình ảnh được công bố, cư dân mạng người thì bảo bộ trang phục của bà Melania có màu rực rỡ, người thì bảo trang phục bà có màu trang nhã, nhẹ nhàng.

Mà ai cũng có lý cả, vì đúng là có những ảnh, bộ váy của bà Melania có màu vàng tươi và thắt lưng thì màu tím nhạt; còn trong những ảnh khác, bộ váy lại có màu kem và thắt lưng có màu hồng sáng.

Thắt lưng của bà Melania màu tím hay hồng? Ảnh: Getty.

Theo trang Independent, có sự khác biệt này thực ra là do việc chụp ảnh dùng đèn flash, và cũng do một số nhiếp ảnh gia/ phóng viên ảnh đã chỉnh độ bão hòa màu sắc trước khi chuyển ảnh cho báo chí.

Ngoài ra, ngay cả khi nhìn bà Melania mặc bộ trang phục này ngoài đời thực chứ không qua ảnh thì mỗi người cũng có thể nhìn ra màu sắc bộ váy và thắt lưng hơi khác nhau, do não mỗi người có thể có kiểu nhận màu sắc khác nhau (nói đơn giản là như vậy, theo ABC News).

Bà Melania mặc chiếc váy và dùng thắt lưng tạo ra "ảo giác" về màu sắc? Ảnh: AP, POOL/ AFP via Getty.

Vậy thực ra váy và thắt lưng của bà Melania màu gì?

Theo trang Mail Online, bà Melania mặc váy của nhà thiết kế Carolina Herrera; bộ váy đó có màu vàng kem, còn chiếc thắt lưng có màu tím oải hương.

Mà dù là màu gì thì bộ trang phục của bà Melania cũng vẫn rất đẹp.