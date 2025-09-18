Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Video iPhone 12 “hóa” iPhone 17 Pro Max trong 30 giây, ai xem cũng ngỡ ngàng

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Một người bán phụ kiện điện thoại đã biến chiếc máy iPhone 12 thành iPhone 17 Pro Max chỉ trong 30 giây, khiến bất kỳ ai xem cũng thấy bất ngờ và lo rằng sẽ có những vụ lừa đảo nhằm vào những người không rành công nghệ. Đoạn video “biến hình” điện thoại này đã được xem gần 17 triệu lượt chỉ trong một ngày.

Trong khi các fan của Apple trên khắp thế giới đang hoặc là đặt mua, hoặc là nghĩ đến việc để dành tiền mua các mẫu iPhone 17 mới ra mắt, thì một người bán phụ kiện điện thoại cũng vừa cho “ra mắt” những phụ kiện để “biến hình” điện thoại iPhone 12 thành iPhone 17 Pro Max.

Việc này tất nhiên đỡ tốn kém hơn rất nhiều và được thực hiện chỉ trong nửa phút: Người bán hàng gỡ vỏ của máy cũ ra, dùng vỏ mới màu cam nổi bật và dán loại phụ kiện giống camera của dòng máy iPhone 17.

Đây là video, đúng là phải xem mới tin:

Nguồn: AsakyGRN.

Tất nhiên, không linh kiện bên trong nào của máy được thay thế mà đây chỉ như kiểu “thay quần áo” thôi, nhưng quả thật là nhìn rất giống máy iPhone 17.

Video này được ghi lại ở Ấn Độ và đã được xem gần 17 triệu lượt chỉ trong một ngày. Cư dân mạng có phản ứng rất đa dạng: Một số người thấy buồn cười, một số người gọi đây là “iPhone 17 fake”, và không ít người cảnh báo rằng những kẻ xấu hoàn toàn có thể lừa những người mua không rành công nghệ theo cách này.

iphone.jpg
iPhone 12 "cosplay" iPhone 17 Pro Max. Ảnh: AsakyGRN.

Dù sao, video này cũng cho thấy rằng đồ công nghệ có thể được làm giả theo rất nhiều cách và đôi khi dễ dàng, nhanh chóng đến mức nào; và những kẻ lừa đảo có thể nhằm vào những người cả tin, không có nhiều kiến thức công nghệ.

Cho nên, người mua cần hết sức thận trọng với việc mua hàng “xách tay”, “hàng lướt” không rõ nguồn gốc, đặc biệt là khi mua qua mạng; nhiều khi tưởng là mua được món đồ giá rẻ bất ngờ nhưng rất có thể lại bị lừa.

ft1465.jpg
Thục Hân
