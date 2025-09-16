Chú gấu lớn đột nhập cửa hàng kem ở Mỹ, nếm đủ vị rồi ăn hết sạch một vị kem

HHTO - Một chú gấu rất to lớn đã lẻn vào một cửa hàng kem ở Mỹ lúc gần sáng, ăn nhiều vị kem rồi “chốt” một vị thích nhất và ăn sạch. Phải đến khi cảnh sát tới tìm cách “mời” đi thì chú gấu mê đồ ngọt này mới về rừng.

Hóa ra gấu không chỉ thích ăn mật ong, chúng còn thích ăn cả kem nữa!

Một chú gấu nâu rất to lớn đã đột nhập một cửa hàng kem nổi tiếng ở California (Mỹ) - đúng vậy, nó còn biết chọn quán kem nổi tiếng để vào - và nó trèo được vào bên trong quầy.

Sự việc xảy ra vào khoảng 4h sáng. Chú gấu này đã vào cửa hàng Ice Cream Shop ở thành phố South Lake Tahoe (bang California), theo Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt El Dorado.

Nhận được tin báo của người dân ở gần đó (có thể là người đi tập thể dục sáng sớm), cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường và “không thể tin vào mắt mình”, vì đây là lần đầu tiên họ phải xử lý một “tội phạm” như thế này, mà bắt tận tay hẳn hoi.

Chú gấu bị cảnh sát bắt quả tang "đột nhập" vào quán kem. Ảnh: Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt El Dorado.

Dù sao, cảnh sát cũng không đưa chú gấu về đồn mà dùng lời lẽ để thuyết phục nó rời đi.

Điều buồn cười là chú gấu đã thử hết các vị kem - bằng chứng là có những khay kem bị lật ngược và có những khay thì có dấu chân gấu, nhưng rồi nó chỉ “chốt” một vị và ăn hết cả khay. Đó không phải là kem vị mật ong như nhiều người đoán, mà là kem dâu, theo trang The New York Times.

Theo cảnh sát, khi bị phát hiện, chú gấu nhìn họ bằng ánh mắt có phần hối lỗi. Ảnh: Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt El Dorado.

Cư dân mạng vừa buồn cười, vừa thấy nhẹ nhõm vì chú gấu chỉ ăn kem chứ không tấn công con người. Thậm chí, chú gấu cũng không phá phách gì trong cửa hàng, bằng chứng là đồ đạc không hề hư hỏng. Thiệt hại duy nhất của chủ quán kem là phải thay toàn bộ các khay kem vì người chủ này tin rằng chú gấu đã không hề rửa tay chân trước khi vào cửa hàng và lấy kem ăn.