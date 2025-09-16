Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Singapore: Chồng ngoại tình, bị vợ phát hiện còn đòi vợ chu cấp 20 triệu/tháng

Thục Hân

HHTO - Câu chuyện tưởng đùa này là sự thật hoàn toàn: Sau khi bị phát hiện có “tiểu tam”, một người chồng ở Singapore đã yêu cầu vợ (là người Việt Nam) phải chu cấp cho anh ta 20 triệu đồng/tháng. Điều khó tin là người vợ này cũng đồng ý và thực hiện đều đặn.

Người ta nói “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” quả là rất đúng, và “cảnh” của gia đình chồng Sing - vợ Việt này đúng là chẳng giống ai, vô cùng khó tin.

Trong sự việc này, người chồng tên là Lim Guoguan, 45 tuổi, còn vợ người Việt tên là Phan T.N., 27 tuổi. Họ gặp nhau lần đầu tiên năm 2021 và trao đổi số điện thoại. Sau đó, họ bắt đầu tìm hiểu, hẹn hò và cô Phan cầu hôn anh Lim, theo MSNews.

Đám cưới của họ diễn ra vào tháng 11/2022. Nhưng họ ở cùng nhau được một thời gian ngắn (ở Singapore) thì cô Phan chuyển ra ngoài sống với mấy người chị của mình, hằng tuần về thăm chồng.

build.jpg
Lim và Phan đăng ký địa chỉ sống chung ở một chung cư tại Singapore, nhưng thực ra Phan rất ít ở cùng chồng. Ảnh: Google Maps.

Đến tháng 5/2023, Phan phát hiện Lim có người phụ nữ khác. Họ cãi nhau to, sau đó Phan ít về thăm chồng, dù chồng ra sức thuyết phục.

Tình cảm giữa họ ngày càng đi xuống và đến tháng 8/2023, sau một trận cãi nhau nữa, Lim yêu cầu Phan phải “chu cấp” cho anh ta mỗi tháng 1.000 đôla Singapore (khoảng 20 triệu đồng) nếu vẫn muốn là vợ chồng mà sống riêng như vậy. Điều bất ngờ nhất - theo các trang tin Singapore - là Phan đồng ý!

Sau đó, cô gửi tiền chu cấp đều đặn cho Lim, kể cả khi cô sinh một em bé, là con của cô và Lim, vào năm 2024.

shinmin.jpg
Đây là một câu chuyện tình - tiền mà các trang tin ở Singapore gọi là "rất kỳ dị", gây xôn xao trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: Shin Min Daily News.

Nhưng rồi đến năm 2025, thẻ thăm thân dài hạn của Phan hết hạn và các nhà chức trách ở Singapore phát hiện cả Lim và Phan đều nói dối về việc sống chung để Phan có thể ở lại Singapore lâu dài.

Vì vậy, hôm 12/9 vừa rồi, Lim và Phan mỗi người bị phạt 3.500 đôla Singapore (72 triệu), theo trang Shin Min Daily News. Các trang tin Singapore chưa có thông tin cụ thể là sau đây Phan sẽ chuyển về sống cùng Lim hay không.

ft1465.jpg
Thục Hân
#người thứ ba #chuyện lạ #khó tin nhưng có thật #tiền chu cấp #bê bối hôn nhân #chồng có người phụ nữ khác

Xem thêm

Cùng chuyên mục