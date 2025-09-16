Singapore: Chồng ngoại tình, bị vợ phát hiện còn đòi vợ chu cấp 20 triệu/tháng

HHTO - Câu chuyện tưởng đùa này là sự thật hoàn toàn: Sau khi bị phát hiện có “tiểu tam”, một người chồng ở Singapore đã yêu cầu vợ (là người Việt Nam) phải chu cấp cho anh ta 20 triệu đồng/tháng. Điều khó tin là người vợ này cũng đồng ý và thực hiện đều đặn.

Người ta nói “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” quả là rất đúng, và “cảnh” của gia đình chồng Sing - vợ Việt này đúng là chẳng giống ai, vô cùng khó tin.

Trong sự việc này, người chồng tên là Lim Guoguan, 45 tuổi, còn vợ người Việt tên là Phan T.N., 27 tuổi. Họ gặp nhau lần đầu tiên năm 2021 và trao đổi số điện thoại. Sau đó, họ bắt đầu tìm hiểu, hẹn hò và cô Phan cầu hôn anh Lim, theo MSNews.

Đám cưới của họ diễn ra vào tháng 11/2022. Nhưng họ ở cùng nhau được một thời gian ngắn (ở Singapore) thì cô Phan chuyển ra ngoài sống với mấy người chị của mình, hằng tuần về thăm chồng.

Lim và Phan đăng ký địa chỉ sống chung ở một chung cư tại Singapore, nhưng thực ra Phan rất ít ở cùng chồng. Ảnh: Google Maps.

Đến tháng 5/2023, Phan phát hiện Lim có người phụ nữ khác. Họ cãi nhau to, sau đó Phan ít về thăm chồng, dù chồng ra sức thuyết phục.

Tình cảm giữa họ ngày càng đi xuống và đến tháng 8/2023, sau một trận cãi nhau nữa, Lim yêu cầu Phan phải “chu cấp” cho anh ta mỗi tháng 1.000 đôla Singapore (khoảng 20 triệu đồng) nếu vẫn muốn là vợ chồng mà sống riêng như vậy. Điều bất ngờ nhất - theo các trang tin Singapore - là Phan đồng ý!

Sau đó, cô gửi tiền chu cấp đều đặn cho Lim, kể cả khi cô sinh một em bé, là con của cô và Lim, vào năm 2024.

Đây là một câu chuyện tình - tiền mà các trang tin ở Singapore gọi là "rất kỳ dị", gây xôn xao trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: Shin Min Daily News.

Nhưng rồi đến năm 2025, thẻ thăm thân dài hạn của Phan hết hạn và các nhà chức trách ở Singapore phát hiện cả Lim và Phan đều nói dối về việc sống chung để Phan có thể ở lại Singapore lâu dài.

Vì vậy, hôm 12/9 vừa rồi, Lim và Phan mỗi người bị phạt 3.500 đôla Singapore (72 triệu), theo trang Shin Min Daily News. Các trang tin Singapore chưa có thông tin cụ thể là sau đây Phan sẽ chuyển về sống cùng Lim hay không.