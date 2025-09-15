Thấy chú chó cứ cào xuống sàn nhà, người chủ nạy gạch và phát hiện vật bất ngờ

HHTO - Một người đã rất thắc mắc và có phần lo lắng khi chú chó của mình cứ cào không ngừng vào một điểm nhất định ở sàn căn hộ mà anh mới thuê, nên quyết định nạy gạch ở vị trí đó lên. Bên dưới gạch, anh tìm được những vật rất lạ nên đăng lên mạng để hỏi ý kiến.

Khi chuyển vào một căn hộ mới, không ai lại muốn phải nghi ngờ gì cả. Nhưng một người đàn ông ở Trung Quốc thì rất thắc mắc khi thấy chú chó nhỏ của mình có hành động khác thường ngay từ khi mới chuyển vào căn hộ thuê.

Theo trang Oriental Daily, người đàn ông này ở tỉnh Sơn Đông. Anh thấy chú chó của mình cứ liên tục cào xuống sàn nhà, ở đúng một vị trí, mà vị trí đó lại có viên gạch màu khác với phần còn lại của sàn.

Chú chó nhỏ cứ cào xuống sàn, ở đúng một vị trí. Ảnh: Oriental Daily.

Ban đầu, anh cố liên lạc với chủ nhà thông qua người môi giới nhưng không được. Trong suốt những ngày đó, chú chó của anh tiếp tục cào sàn nhà, thậm chí nó đứng ở đúng vị trí đó để sủa, khiến anh càng căng thẳng. Anh xuống căn hộ tầng dưới định hỏi thăm thì thấy căn đó không có người ở.

Vừa lo lắng vừa nghi ngờ là bên dưới viên gạch có “gì đó”, người này quyết định tự tay tìm kiếm sự thật - theo đúng nghĩa đen. Anh nạy viên gạch và lớp xi-măng ở sàn lên, không quên ghi lại hình ảnh để làm bằng chứng nếu phải nói chuyện với chủ nhà.

Người đàn ông thuê nhà quyết định nạy gạch lên dù không liên lạc được với chủ nhà. Ảnh: Oriental Daily.

Và bên dưới viên gạch đúng là có “gì đó” thật: Anh tìm được 5 đồng xu bằng đồng có vẻ rất cổ, bọc trong miếng vải đỏ. Người này càng thấy khó hiểu, liền đăng lên mạng để hỏi.

Một số cư dân mạng cho rằng đây là “5 đồng xu của Hoàng Đế” - những người nghiên cứu phong thủy thường coi đây là một kiểu “bùa may mắn” giúp gia chủ tăng vận may, xua đuổi tà ma. Cư dân mạng nhận định, có thể chủ nhà đã đặt những đồng xu này dưới viên gạch theo một truyền thống hay nghi thức nào đó.

Một hình ảnh "5 đồng xu của Hoàng Đế" được buộc theo một kiểu đặc biệt, được cho là tượng trưng cho may mắn, thịnh vượng. Ảnh minh họa: QJ Crystal.

Mặc dù những đồng xu được coi là mang lại vận may, nhưng người đàn ông thuê căn hộ vẫn cảm thấy lo lắng nên anh quyết định chuyển đi, tìm nơi khác thuê nhà. Anh cho rằng, động vật có những bản năng rất lạ, một khi chúng có hành động khác thường tại một nơi nào đó thì không nên ở đó lâu dài.

