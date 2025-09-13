Vụ “thư kêu cứu của bé trai”: Trẻ sống trong sợ hãi bị ảnh hưởng tâm lý ra sao?

HHTO - Trên nhiều trang mạng xã hội đang xôn xao về “bức tâm thư” được cho là do một bé trai viết về việc bị mẹ kế bạo hành. Nếu toàn bộ nội dung tâm thư là thật thì đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng, vì một đứa trẻ sống trong sợ hãi như vậy có thể chịu những tổn thương tâm lý vô cùng nặng nề, lâu dài, không hề dễ để chữa lành.

Công an phường Kiến Hưng (Hà Nội) đang khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc về một bức "tâm thư", được cho là do một bé trai ở chung cư Victoria (phường Kiến Hưng, Hà Nội) viết, trong đó kể rằng bị mẹ kế bạo hành, “thường xuyên đánh con bằng điện thoại, chai thủy tinh, thìa, dao…”, theo TPO.

Vụ việc cụ thể này đang được cơ quan công an xác minh, chưa thể khẳng định 100%. Tuy nhiên, đã từ lâu, các chuyên gia tâm lý, giáo dục và nhiều tổ chức liên quan đến trẻ em đều đã cảnh báo về hậu quả nặng nề đối với trẻ khi trẻ bị bạo hành thể chất và tinh thần.

Hình ảnh một phụ nữ đánh bé trai và một phần trong bức thư được cho là của bé trai viết về việc bị mẹ kế bạo hành - những điều này đang được chia sẻ trên mạng xã hội và cơ quan công an đang xác minh.

Nếu những gì được viết trong thư là đúng, thì bé trai trong sự việc hẳn đã bị căng thẳng triền miên, luôn sợ sệt, dè chừng. Theo các nghiên cứu về trẻ em của ĐH Harvard (Mỹ) và Tổ chức Trẻ em Úc, thì nỗi sợ hãi có thể khiến trẻ luôn cảnh giác cao độ rồi rơi vào một hoặc vài trạng thái đồng thời: Vâng lời 100% bất chấp người khác nói gì, hoặc chống đối (nên trẻ em đôi khi “bật” lại người lớn), hoặc/ và thu mình.

Trẻ sống trong sợ hãi, khi nhà mình lẽ ra là nơi an toàn lại trở thành nơi đáng sợ, thì sẽ luôn lo lắng vì nghĩ rằng lại có điều tồi tệ sắp xảy ra. Trẻ mất lòng tin, ngay cả với những người thực sự quan tâm đến trẻ. Có những hậu quả khá dễ thấy như trẻ dễ gặp ác mộng, mất ngủ, ăn không ngon…

Trẻ sống trong sợ hãi thường mất lòng tin, thu mình.

Còn có những hậu quả lâu dài rất khó chữa lành nữa. Đó là những trẻ luôn sợ hãi sẽ có lòng tự tôn rất thấp, luôn tin rằng mình “không đủ tốt”, “không xứng đáng”. Do mất lòng tin nên khi lớn lên, trẻ cũng khó xây dựng tình bạn và các mối quan hệ khác. Còn có nguy cơ trẻ coi việc bị bạo hành là bình thường, dẫn đến vòng lặp: Nhiều trẻ bị bạo hành ngày nhỏ lại chịu bạo hành hoặc có hành động bạo hành trong những mối quan hệ trong tương lai. Có trẻ sẽ bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD), cần điều trị tâm lý dài hạn.

Theo Tổ chức Trẻ em Úc, những căng thẳng, sợ hãi từ nhỏ còn có thể ảnh hưởng đến sự phát triển trí não, khả năng học tập và sức khỏe thể chất nói chung của trẻ.

Trẻ bị bạo hành có thể cần sự trợ giúp tâm lý lâu dài.

Đã có rất nhiều nghiên cứu cho thấy, tổn hại về tâm lý mà một đứa trẻ bị bạo hành phải chịu có thể kéo dài nhiều năm, dài hơn rất nhiều so với những vết thương trên cơ thể.

Do đó, ở nước ta và trên thế giới, việc bảo vệ trẻ em luôn được cả xã hội quan tâm. Những trẻ không may phải chịu bạo hành sau đó không chỉ cần được đặt vào một môi trường an toàn, nhiều yêu thương hơn, mà còn cần được hỗ trợ, tư vấn tâm lý lâu dài.