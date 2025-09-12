Liên tiếp 2 trận động đất gần nhau trong 1 ngày ở Việt Nam, liệu có xảy ra nữa?

HHTO - Sau trận động đất 4,7 độ ở nước ta, trong cùng ngày, còn có một trận động đất nữa xảy ra với cường độ là 4,3. Đáng chú ý là tâm chấn của 2 trận động đất này gần nhau. Điều này có nói lên gì không, và liệu có khả năng tiếp tục xảy ra động đất ở cùng khu vực không?

Trong cùng ngày 11/9, ở Việt Nam có không chỉ một mà là 2 trận động đất với cường độ tương tự nhau.

Ngày hôm qua, Cơ quan Khí tượng Thái Lan (TMD) thông báo đã ghi nhận động đất 4,7 độ, ở độ sâu chỉ 2 km, vào lúc 1h36’ sáng, ở Việt Nam. Dựa trên tọa độ của tâm chấn mà TMD đưa ra thì Google xác định là tâm chấn ở thành phố Đà Nẵng (khu vực tỉnh Quảng Nam cũ).

Sáng nay, 12/9, TMD thông báo đã có trận động đất nữa, cường độ 4,3 độ, xảy ra ở Việt Nam lúc 14h48’ hôm qua; tâm chấn có tọa độ 15,129°N, 107,969°E . Với tọa độ này, Google xác định tâm chấn là ở tỉnh Quảng Ngãi (khu vực tỉnh Kon Tum cũ).

TMD thông báo ghi nhận 2 trận động đất trong cùng ngày 11/9 ở Việt Nam. Ảnh: TMD.

Việc 2 trận động đất xảy ra trong một ngày, tâm chấn gần nhau và cường độ tương tự nhau, có thể hiện điều gì không, có là dấu hiệu để dự báo động đất trong tương lai gần không?

Thực tế, sau một trận động đất, thường là dễ có những trận động đất khác sẽ xảy ra trong cùng khu vực, theo trang PBS. Đó là vì động đất xảy ra khi các mảng kiến tạo - và các đường đứt gãy địa chấn nơi chúng va vào nhau - đang giải phóng áp lực. Cho nên, việc có một (hoặc một số) trận động đất xảy ra sau một trận động đất chính là tương đối phổ biến.

Nhưng theo các cơ quan nghiên cứu địa chấn thì những trận động đất sau có xu hướng yếu hơn chứ không mạnh hơn trận đầu tiên; sau thời gian càng dài thì cường độ các trận động đất (nếu có) càng giảm.

Tức là, dựa trên các phân tích từ trước đến nay về động đất, thì ở khu vực Đà Nẵng - Quảng Ngãi, trong khoảng một tuần tới, người dân có thể vẫn sẽ thấy có những rung chấn nữa, nhưng nhẹ dần. Tuy nhiên, cũng phải khẳng định rằng đến hiện tại, động đất vẫn là không thể dự báo.

Tâm chấn của trận động đất thứ hai được xác định là ở tỉnh Quảng Ngãi, cách không xa tâm chấn trận động đất thứ nhất. Ảnh: TMD, Google Maps.

Các cơ quan chức năng ở nước ta và trong khu vực đều đang theo dõi hoạt động địa chấn ở quanh nơi 2 trận động đất xảy ra hôm qua.