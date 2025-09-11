Cô gái nhập viện sau khi uống matcha mỗi tuần trong 3 tháng, bác sĩ cảnh báo

HHTO - Một cô gái 28 tuổi đã uống matcha đều đặn, ít nhất một lần mỗi tuần vì nghe nói thức uống này giúp chống lão hóa, chống viêm nhiễm. Tuy nhiên, sau 3 tháng uống matcha, cô bắt đầu thấy có những triệu chứng lạ và phải nhập viện. Bác sĩ đã đưa ra cảnh báo về tác dụng phụ của loại đồ uống đang rất được ưa chuộng này.

Matcha là món đang được ưa thích ở khắp nơi, thậm chí đã được một số cuộc khảo sát “vinh danh” là một trong những đồ uống phổ biến nhất thế giới năm 2025. Tuy nhiên, việc một cô gái 28 tuổi phải nhập viện sau vài tháng uống matcha đều đặn đã làm dấy lên lo ngại về tác dụng phụ của đồ uống này.

Khoảng vài tháng trước, Lynn Shazeen, 28 tuổi, ở South Carolina (Mỹ), biết đến matcha và nghe nói nó có tác dụng chống viêm nhiễm, chống lão hóa, rất tốt cho da… Thế là cô bắt đầu uống các món có thành phần matcha, ít nhất một lần mỗi tuần.

Sau khi biết đến matcha, Lynn rất thích các loại đồ uống có nguyên liệu này. Ảnh: SWNS.

Nhưng sau khoảng 3 tháng, Lynn thấy có những triệu chứng lạ, chẳng hạn thường xuyên thấy lạnh và thỉnh thoảng thấy tim đập nhanh. Những triệu chứng này ngày càng tăng nên Lynn vào viện khám và giật mình với kết quả xét nghiệm máu: Mức sắt trong máu của cô giảm từ 23 xuống còn 13, theo Mirror.

Lynn cho rằng matcha chính là “thủ phạm”, vì đó là thứ duy nhất cô bổ sung vào chế độ ăn của mình. Các bác sĩ cũng xem xét các khả năng khác và nhận định matcha là nguyên nhân thật.

Tuần nào Lynn cũng uống matcha ít nhất một lần. Ảnh minh họa: TikTok.

Bác sĩ cảnh báo, mặc dù matcha không trực tiếp gây ra bệnh thiếu máu, nhưng các nghiên cứu đã cho thấy có mối liên hệ giữa hợp chất tannin trong matcha và khả năng hấp thụ sắt của cơ thể.

Theo Viện Y tế Quốc gia (NIH) của Mỹ, các loại trà xanh nói chung và đặc biệt là matcha có chứa nhóm hợp chất catechin tự nhiên (một thành phần của tannin), khiến cơ thể khó hấp thu sắt hơn, đây là nguy cơ lớn với những người đã thiếu sắt hoặc có nguy cơ thiếu sắt.

Bản thân Lynn trước đây đã từng bị chẩn đoán thiếu máu, nên sau khi uống matcha suốt 3 tháng thì tình trạng càng nặng nề hơn.

Sau khi được các bác sĩ chẩn đoán, Lynn phải truyền dịch và uống bổ sung sắt. Đồng thời, cô cũng phải dừng uống matcha.

Lynn phải nhập viện vì matcha. Ảnh: SWNS.

Nhưng có phải cứ uống matcha là dễ thiếu sắt, thiếu máu không?

Với hầu hết người trưởng thành bình thường thì thỉnh thoảng uống matcha còn có lợi, vì đúng là matcha chống lão hóa, chống viêm nhiễm. Tuy nhiên, với những người đã bị thiếu sắt hoặc có nguy cơ thiếu sắt (thường là phụ nữ, người ăn chay), thì việc uống matcha thường xuyên có thể sẽ gây hậu quả như Lynn đã gặp phải.