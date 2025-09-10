4 màu iPhone Air vừa ra mắt: Màu nào sẽ là xu hướng “hot” nhất ở Việt Nam?

HHTO - Apple vừa giới thiệu thành viên mới nhất trong gia đình iPhone: Chiếc iPhone Air, là máy iPhone mỏng nhất từng xuất hiện. Trong số 4 màu của iPhone Air, màu nào được dự đoán sẽ được đặt mua nhiều nhất, ít nhất là trong những đợt đặt hàng đầu tiên?

Điện thoại iPhone Air vừa được “bật mí” đã gây xôn xao cộng đồng mạng vì sự mới mẻ của nó. Không chỉ mỏng hơn, nó còn được giới thiệu là nhanh, mạnh, bền hơn bất kỳ chiếc iPhone nào trước đây, theo trang Engadget.

iPhone Air sẽ có 4 màu: Đen (đen không gian), trắng (trắng mây), vàng nhạt và xanh da trời (thiên thanh). Mỗi màu sắc hướng đến những người dùng với những đặc điểm nhất định.

Màu đen gắn liền với sự cổ điển, lịch sự, tối giản. Màu trắng tạo cảm giác sạch sẽ, hiện đại, dễ phối với trang phục, phụ kiện. Màu vàng nhạt thì rất thời trang, tạo vẻ “sang chảnh”. Còn màu xanh da trời trông trẻ trung, mới mẻ, dễ tạo ấn tượng khác biệt.

Vậy iPhone Air màu nào được ưa chuộng nhất?

Vài ngày trước, trên trang công nghệ Tom’s Guide đã đăng thông tin “rò rỉ” về iPhone Air với 4 màu, đúng như Apple vừa giới thiệu. Trên trang này cũng đưa ra một khảo sát để người dùng bình chọn màu iPhone Air mà họ muốn mua nhất.

Kết quả (đến hiện tại) là màu xanh da trời nhạt đang dẫn đầu với 39% số người trả lời là muốn mua, sau đó là màu vàng nhạt với 27%. Thứ ba là màu đen với 23% và cuối cùng là màu trắng với 11%.

iPhone Air màu xanh da trời được dự đoán sẽ được lùng mua nhiều nhất trong những đợt đặt hàng đầu tiên. Ảnh: Apple.



Ở Việt Nam, trong những năm gần đây, người dùng iPhone cũng thích những màu mới lạ, độc đáo. Các cuộc khảo sát từ các chuỗi bán lẻ cũng cho thấy những màu mới thường “cháy hàng” trong những đợt đặt hàng đầu tiên. Đặc biệt, những màu mới lạ còn có một đặc điểm quan trọng là lên ảnh đẹp (ví dụ khi chụp chiếc iPhone mới mua để đăng lên mạng xã hội), nhìn ấn tượng hơn là màu cổ điển.

Cho nên, dự đoán màu hot nhất của iPhone Air tại Việt Nam sẽ là màu xanh da trời.

Giá bán iPhone Air được đăng trên trang Apple. Ảnh: Apple.



Ngoài màu “hot trend” nói trên thì màu đen có khả năng sẽ là lựa chọn đều đặn, ổn định. Vì theo dữ liệu từ nhiều nhà bán lẻ sản phẩm Apple ở châu Á thì màu đen là màu iPhone được dùng nhiều nhất về dài hạn vì nó tạo cảm giác bền bỉ, nếu muốn bán lại cũng dễ nhất.