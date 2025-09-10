Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

4 màu iPhone Air vừa ra mắt: Màu nào sẽ là xu hướng “hot” nhất ở Việt Nam?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Apple vừa giới thiệu thành viên mới nhất trong gia đình iPhone: Chiếc iPhone Air, là máy iPhone mỏng nhất từng xuất hiện. Trong số 4 màu của iPhone Air, màu nào được dự đoán sẽ được đặt mua nhiều nhất, ít nhất là trong những đợt đặt hàng đầu tiên?

Điện thoại iPhone Air vừa được “bật mí” đã gây xôn xao cộng đồng mạng vì sự mới mẻ của nó. Không chỉ mỏng hơn, nó còn được giới thiệu là nhanh, mạnh, bền hơn bất kỳ chiếc iPhone nào trước đây, theo trang Engadget.

iPhone Air sẽ có 4 màu: Đen (đen không gian), trắng (trắng mây), vàng nhạt và xanh da trời (thiên thanh). Mỗi màu sắc hướng đến những người dùng với những đặc điểm nhất định.

vertical.jpg
horizon.jpg

Màu đen gắn liền với sự cổ điển, lịch sự, tối giản. Màu trắng tạo cảm giác sạch sẽ, hiện đại, dễ phối với trang phục, phụ kiện. Màu vàng nhạt thì rất thời trang, tạo vẻ “sang chảnh”. Còn màu xanh da trời trông trẻ trung, mới mẻ, dễ tạo ấn tượng khác biệt.

Vậy iPhone Air màu nào được ưa chuộng nhất?

Vài ngày trước, trên trang công nghệ Tom’s Guide đã đăng thông tin “rò rỉ” về iPhone Air với 4 màu, đúng như Apple vừa giới thiệu. Trên trang này cũng đưa ra một khảo sát để người dùng bình chọn màu iPhone Air mà họ muốn mua nhất.

Kết quả (đến hiện tại) là màu xanh da trời nhạt đang dẫn đầu với 39% số người trả lời là muốn mua, sau đó là màu vàng nhạt với 27%. Thứ ba là màu đen với 23% và cuối cùng là màu trắng với 11%.

skyblue.jpg
iPhone Air màu xanh da trời được dự đoán sẽ được lùng mua nhiều nhất trong những đợt đặt hàng đầu tiên. Ảnh: Apple.

Ở Việt Nam, trong những năm gần đây, người dùng iPhone cũng thích những màu mới lạ, độc đáo. Các cuộc khảo sát từ các chuỗi bán lẻ cũng cho thấy những màu mới thường “cháy hàng” trong những đợt đặt hàng đầu tiên. Đặc biệt, những màu mới lạ còn có một đặc điểm quan trọng là lên ảnh đẹp (ví dụ khi chụp chiếc iPhone mới mua để đăng lên mạng xã hội), nhìn ấn tượng hơn là màu cổ điển.

Cho nên, dự đoán màu hot nhất của iPhone Air tại Việt Nam sẽ là màu xanh da trời.

price.jpg
Giá bán iPhone Air được đăng trên trang Apple. Ảnh: Apple.

Ngoài màu “hot trend” nói trên thì màu đen có khả năng sẽ là lựa chọn đều đặn, ổn định. Vì theo dữ liệu từ nhiều nhà bán lẻ sản phẩm Apple ở châu Á thì màu đen là màu iPhone được dùng nhiều nhất về dài hạn vì nó tạo cảm giác bền bỉ, nếu muốn bán lại cũng dễ nhất.

ft1465.jpg
Thục Hân
#iphone air #iphone 17 #iphone 17 air có mấy màu #iphone 17 air có giá bao nhiêu #iphone 17 air màu #iphone màu nào bán chạy nhất #iphone màu nào được ưa chuộng nhất

Xem thêm

Cùng chuyên mục