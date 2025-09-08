Cụ ông 79 tuổi ở Trung Quốc tự sửa năm sinh trên giấy tờ cho vừa lòng người yêu

HHTO - Vì tình yêu, một cụ ông 79 tuổi ở Trung Quốc tự ý dán đề can đè lên phần năm sinh trong giấy tờ của mình và viết vào đó năm sinh khác, khiến ông giảm đi 10 tuổi. Đây lại là một sự việc cho thấy con người ta khi yêu có thể mù quáng đến mức nào.

Khi đã rất yêu một ai đó, người ta có thể làm những việc mà người ngoài nhìn vào không hiểu nổi. Chẳng hạn, một cụ ông đã thay đổi năm sinh của mình trên giấy tờ chỉ để giấu tuổi thật, giả vờ là mình trẻ hơn cho người yêu vừa lòng.

Sự việc kỳ lạ này vừa được phát hiện ở Cửa khẩu La Hồ (cửa khẩu giữa Đại lục và Hong Kong (Trung Quốc)).

Cụ thể, một cụ ông 79 tuổi, họ Cheng, mới đây đã đi qua Cửa khẩu La Hồ cùng người yêu để đi du lịch nước ngoài. Tuy nhiên, ông Cheng bị nhân viên quản lý xuất nhập cảnh mời ra gặp riêng do trên giấy tờ của ông có dấu vết chỉnh sửa.

Gọi là “dấu vết” cho sang, chứ thực ra bằng chứng chỉnh sửa rất rõ ràng và "thô sơ": Ông Cheng sinh năm 1946, nhưng trong giấy tờ, số 4 trong năm sinh được dán đè lên bằng một miếng đề can, trên miếng đề can ghi số 5. Như vậy, năm sinh của ông trở thành 1956, khiến ông trẻ hơn tuổi thật 10 tuổi.

Năm sinh được chỉnh sửa trên giấy tờ của ông Cheng. Ảnh: The Standard.

Khi bị các nhà chức trách gặng hỏi, ông Cheng giải thích rằng sau khi vợ mất, ông đã sống một mình suốt mấy năm. Thế rồi con cái sắp xếp cho ông gặp một phụ nữ mà khi nói chuyện với bà ấy, ông lập tức cảm thấy gắn kết, yêu thương.

Nhưng người phụ nữ này lại bảo là bà muốn tìm người bạn đời chỉ khoảng hơn 60 tuổi.

Ông Cheng rất đắn đo, rồi quyết định tự sửa năm sinh của mình trên giấy tờ cho phù hợp với mong muốn của người mình yêu.

Khi bị các nhà chức trách chỉ ra rằng sửa giấy tờ là phạm luật, ông Cheng vẫn nài nỉ họ giữ bí mật giúp mình.

Ông Cheng khi nghe một cán bộ giải thích. Ảnh: The Standard.

Xét thấy đây là lần đầu tiên ông Cheng vi phạm và ông cũng nhanh chóng nhận lỗi, các nhà chức trách quyết định không phạt mà chỉ cảnh cáo ông, yêu cầu ông để nguyên giấy tờ gốc và tự giải thích với người yêu của mình.