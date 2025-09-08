Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Video lốc xoáy rất nhỏ lật ngược đúng một ô tô ở bãi xe, được xem 1,2 triệu lượt

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Nhiều người đã rất ngạc nhiên khi trong bãi đỗ xe có đúng một chiếc ô tô bị lật ngược giữa những chiếc xe khác vẫn đứng yên. Khi xem lại camera quan sát thì mới rõ “thủ phạm” là một cơn lốc xoáy nhỏ. Video cơn lốc xoáy nhỏ lật ngược đúng một chiếc xe đã được xem hơn 1,2 triệu lượt, ai cũng thấy khó tin về sức mạnh của lốc xoáy nhỏ này và việc nó dừng lại như thể lựa chọn một chiếc xe để lật.

Nếu một người chủ xe ô tô đi tới bãi đậu xe và thấy mỗi xe của mình bị lật ngược giữa những chiếc xe khác đang đứng yên, chắc hẳn họ vừa ngạc nhiên vừa bức xúc, nghĩ có kẻ đã “chơi xấu” mình.

Nhưng thực ra không ai “chơi xấu” cả, mà đây chỉ là một sự xui xẻo tình cờ. Và rất khó tin.

Theo trang NHK, một người đi đường đã báo cáo với đội cứu hỏa về việc họ thấy một chiếc ô tô bị lật ngược trong bãi đỗ xe ở thành phố Hitachi (tỉnh Ibaraki, Nhật Bản) vào chiều ngày 5/9.

Khi đội cứu hỏa đến thì thấy có một chiếc ô tô bị lật ngược, rất may là trong xe không có ai nên không ai bị thương.

car.jpg
Chiếc ô tô bị lật ngược ở bãi đậu xe (đội cứu hỏa nói, sau đó họ còn tìm thấy một chiếc xe lật ngược nữa ở cách đó một đoạn). Ảnh: NHK.

Ban đầu, các nhà chức trách cho rằng vụ việc xảy ra do một cơn gió giật, có liên quan đến bão Peipah (ở Nhật Bản gọi là cơn bão số 15).

Tuy nhiên, sau khi xem lại đoạn video do camera quan sát ở gần hiện trường ghi lại thì ngày hôm qua, 7/9, Đài Quan sát Khí tượng Khu vực Mito nhận định “thủ phạm” lật xe ô tô là một cơn lốc xoáy nhỏ.

Đây là video:

Nguồn: NHK.

Cư dân mạng bình luận, họ xem video rồi vẫn thấy khó tin, vì cơn lốc xoáy đang di chuyển nhanh, bỗng dừng lại chỗ chiếc ô tô sẫm màu giữa những chiếc xe sáng màu hơn, rồi lật ngược chiếc ô tô sẫm màu đó, rồi lại di chuyển tiếp. Cứ như thể cơn lốc đã tìm ra "chiếc xe được chọn" và có chủ ý lật nó vậy.

Quả thật nếu không có đoạn video trên thì không ai tin.

Hiện tại, sức gió giật của cơn lốc xoáy đó chưa được xác nhận, nhưng có thể thấy một cơn lốc xoáy dù nhỏ về kích thước vẫn có thể có sức mạnh khó lường, lật ngược một chiếc ô tô đơn giản như trở bàn tay. Cho nên bất kỳ ai khi đang đi đường mà thấy có dông lốc cũng nên tìm chỗ trú nhanh nhất có thể, không nên liều lĩnh cố đi tiếp.

ft1464.jpg
Thục Hân
#hiện tượng tự nhiên hiếm có #lốc xoáy #gió giật #ô tô bị lật ngược #bãi đỗ xe #video lốc xoáy #ô tô bị lật

Xem thêm

Cùng chuyên mục