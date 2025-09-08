Video lốc xoáy rất nhỏ lật ngược đúng một ô tô ở bãi xe, được xem 1,2 triệu lượt

HHTO - Nhiều người đã rất ngạc nhiên khi trong bãi đỗ xe có đúng một chiếc ô tô bị lật ngược giữa những chiếc xe khác vẫn đứng yên. Khi xem lại camera quan sát thì mới rõ “thủ phạm” là một cơn lốc xoáy nhỏ. Video cơn lốc xoáy nhỏ lật ngược đúng một chiếc xe đã được xem hơn 1,2 triệu lượt, ai cũng thấy khó tin về sức mạnh của lốc xoáy nhỏ này và việc nó dừng lại như thể lựa chọn một chiếc xe để lật.

Nếu một người chủ xe ô tô đi tới bãi đậu xe và thấy mỗi xe của mình bị lật ngược giữa những chiếc xe khác đang đứng yên, chắc hẳn họ vừa ngạc nhiên vừa bức xúc, nghĩ có kẻ đã “chơi xấu” mình.

Nhưng thực ra không ai “chơi xấu” cả, mà đây chỉ là một sự xui xẻo tình cờ. Và rất khó tin.

Theo trang NHK, một người đi đường đã báo cáo với đội cứu hỏa về việc họ thấy một chiếc ô tô bị lật ngược trong bãi đỗ xe ở thành phố Hitachi (tỉnh Ibaraki, Nhật Bản) vào chiều ngày 5/9.

Khi đội cứu hỏa đến thì thấy có một chiếc ô tô bị lật ngược, rất may là trong xe không có ai nên không ai bị thương.

Chiếc ô tô bị lật ngược ở bãi đậu xe (đội cứu hỏa nói, sau đó họ còn tìm thấy một chiếc xe lật ngược nữa ở cách đó một đoạn). Ảnh: NHK.

Ban đầu, các nhà chức trách cho rằng vụ việc xảy ra do một cơn gió giật, có liên quan đến bão Peipah (ở Nhật Bản gọi là cơn bão số 15).

Tuy nhiên, sau khi xem lại đoạn video do camera quan sát ở gần hiện trường ghi lại thì ngày hôm qua, 7/9, Đài Quan sát Khí tượng Khu vực Mito nhận định “thủ phạm” lật xe ô tô là một cơn lốc xoáy nhỏ.

Đây là video:

Nguồn: NHK.

Cư dân mạng bình luận, họ xem video rồi vẫn thấy khó tin, vì cơn lốc xoáy đang di chuyển nhanh, bỗng dừng lại chỗ chiếc ô tô sẫm màu giữa những chiếc xe sáng màu hơn, rồi lật ngược chiếc ô tô sẫm màu đó, rồi lại di chuyển tiếp. Cứ như thể cơn lốc đã tìm ra "chiếc xe được chọn" và có chủ ý lật nó vậy.



Quả thật nếu không có đoạn video trên thì không ai tin.

Hiện tại, sức gió giật của cơn lốc xoáy đó chưa được xác nhận, nhưng có thể thấy một cơn lốc xoáy dù nhỏ về kích thước vẫn có thể có sức mạnh khó lường, lật ngược một chiếc ô tô đơn giản như trở bàn tay. Cho nên bất kỳ ai khi đang đi đường mà thấy có dông lốc cũng nên tìm chỗ trú nhanh nhất có thể, không nên liều lĩnh cố đi tiếp.

