Bão số 7 Tapah đã đổ bộ, hôm nào Hà Nội mưa to do ảnh hưởng của hoàn lưu bão?

HHTO - Cơn bão số 7, tên quốc tế là bão Tapah, đã đổ bộ tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão này khi nó suy yếu dần, miền Bắc nước ta sẽ có mưa và giảm nhiệt. Ở Hà Nội hôm nào có mưa nhiều nhất?

Bão Tapah (ở nước ta gọi là bão số 7) đã đổ bộ tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) vào 8h50’ sáng nay, 8/9 (giờ địa phương, là 7h50’ theo giờ Việt Nam). Khi đổ bộ, bão Tapah có sức gió mạnh nhất gần tâm bão là 108 km/h (cấp 11), theo CCTV News, thông tin được đăng trên trang Global Times của Trung Quốc.

Sau khi đổ bộ, dự báo bão Tapah sẽ suy yếu khá nhanh và di chuyển ngả sang hướng Tây nhiều hơn. Với hướng di chuyển này, tàn dư của bão sẽ đến gần miền núi và trung du phía Bắc nước ta trong ngày mai, 9/9.

Vị trí hiện tại và đường đi dự báo của bão Tapah (cơn bão số 7). Ảnh: Zoom Earth.

Do ảnh hưởng của rìa hoàn lưu bão, từ khoảng chiều mai, vùng núi và trung du miền Bắc nước ta sẽ có mưa, có thể mưa to đến rất to, cần đề phòng lượng mưa lớn trong thời gian ngắn dẫn đến nguy cơ lũ quét, sạt lở… Người dân ở những khu vực này nên lưu ý thực hiện hướng dẫn của các cơ quan chức năng địa phương để giữ an toàn.

Ở Hà Nội dự báo mưa không lớn bằng và lượng mưa không nhiều bằng, mưa có thể bắt đầu từ khoảng tối mai, 9/9. Khả năng là Hà Nội sẽ có mưa to nhất, nhiều nhất vào thời điểm đêm 9/9 đến sáng 10/9 (đêm thứ Ba, sáng thứ Tư). Trong ngày 10/9 thì mưa sẽ giảm dần, nhưng vẫn có mưa rải rác, gián đoạn sang đến ngày 11/9. Người dân đi làm, đi học trong những ngày này nhớ mang theo đồ che mưa.

Dự báo mưa ở một số tỉnh thành vào sáng 10/9 (những vùng màu xanh da trời là mưa nhỏ đến vừa, màu đỏ là mưa vừa đến mưa to, màu vàng là mưa rất to). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Có mưa là hết nắng nóng, tại Hà Nội nhiệt độ cao nhất ngày 10 - 11/9 chỉ xấp xỉ 30oC, nhiệt độ cảm nhận khoảng 35 - 36oC, trời mát hơn nhiều.