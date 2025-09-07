Miền Bắc sắp hết nắng nóng do ảnh hưởng bão số 7, Hà Nội sẽ giảm bao nhiêu độ?

HHTO - Bão số 7 Tapah đã hình thành. Do ảnh hưởng của cơn bão này, nhiều tỉnh thành miền Bắc đang có nắng nóng. Và rồi cũng do ảnh hưởng của bão (khi suy yếu), nắng nóng ở miền Bắc sẽ sớm chấm dứt. Hôm nào Hà Nội giảm nhiệt và sẽ giảm bao nhiêu độ C?

Ở một số tỉnh thành miền Bắc, bao gồm Thủ đô Hà Nội, đang có đợt nắng nóng, một phần do ảnh hưởng của cơn bão số 7 trên Biển Đông (bão Tapah).

Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ, sáng nay, 7/9, bão Tapah đang ở cách Hong Kong (Trung Quốc) 444 km về phía Nam, sức gió mạnh nhất là 85 km/h (cấp 9). Dự báo bão sẽ đổ bộ tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) trong ngày mai, 8/9.

Vị trí hiện tại và đường đi dự báo của bão số 7 Tapah. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA/ CIRA, Himawari, JTWC.

Với việc có một cơn bão ở gần, miền Bắc vẫn có nắng nóng và thời tiết càng nóng bức, ngột ngạt trong ngày mai. Nhiệt độ Hà Nội có thể còn tăng vào trưa và chiều mai, lên tới 42oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), rất oi bức. Các tỉnh thành lân cận tăng nhiệt tương tự Hà Nội.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số tỉnh thành miền Bắc trưa và đầu giờ chiều ngày thứ Hai, 8/9. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Sau khi bão số 7 đổ bộ Trung Quốc, dự báo nó sẽ suy yếu dần thành vùng áp thấp, đường đi dần ngả sang hướng Tây, đi sang tỉnh Quảng Tây. Ở vị trí này, vùng áp thấp sẽ khá gần miền Bắc nước ta.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 7, từ ngày 9/9, miền Bắc nước ta giảm nhiệt, nắng nóng chấm dứt trên toàn miền.

Tại Hà Nội, ngày 9/9, dự báo nhiệt độ sẽ giảm khoảng 4 - 5oC so với ngày 8/9, nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ khoảng 31oC (nhiệt độ cảm nhận khoảng 36 - 38oC) trời đỡ nóng hẳn.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số tỉnh thành miền Bắc trưa và đầu giờ chiều ngày thứ Ba, 9/9. Ảnh: Ventusky, ICON.

Cùng với việc giảm nhiệt thì ở miền Bắc sẽ có mưa. Hà Nội có thể bắt đầu mưa từ tối/ đêm 9/9 và trong ngày 10/9, chủ yếu là mưa nhỏ và vừa, nếu mưa to có thể cũng không kéo dài. Nhưng ở các tỉnh thành miền núi và trung du thì dự báo có mưa to đến rất to, thậm chí là lượng mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn, vì vậy người dân lưu ý theo dõi hướng dẫn của các cơ quan chức năng địa phương để ứng phó, giữ an toàn.

Tại Hà Nội, trong ngày 9 - 11/9, người dân ra ngoài nên mang theo đồ che mưa, nếu thấy có dông nên trú ngay, không cố đi trên đường.