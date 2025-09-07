Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Miền Bắc sắp hết nắng nóng do ảnh hưởng bão số 7, Hà Nội sẽ giảm bao nhiêu độ?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Bão số 7 Tapah đã hình thành. Do ảnh hưởng của cơn bão này, nhiều tỉnh thành miền Bắc đang có nắng nóng. Và rồi cũng do ảnh hưởng của bão (khi suy yếu), nắng nóng ở miền Bắc sẽ sớm chấm dứt. Hôm nào Hà Nội giảm nhiệt và sẽ giảm bao nhiêu độ C?

Ở một số tỉnh thành miền Bắc, bao gồm Thủ đô Hà Nội, đang có đợt nắng nóng, một phần do ảnh hưởng của cơn bão số 7 trên Biển Đông (bão Tapah).

Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ, sáng nay, 7/9, bão Tapah đang ở cách Hong Kong (Trung Quốc) 444 km về phía Nam, sức gió mạnh nhất là 85 km/h (cấp 9). Dự báo bão sẽ đổ bộ tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) trong ngày mai, 8/9.

tapah.jpg
Vị trí hiện tại và đường đi dự báo của bão số 7 Tapah. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA/ CIRA, Himawari, JTWC.

Với việc có một cơn bão ở gần, miền Bắc vẫn có nắng nóng và thời tiết càng nóng bức, ngột ngạt trong ngày mai. Nhiệt độ Hà Nội có thể còn tăng vào trưa và chiều mai, lên tới 42oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), rất oi bức. Các tỉnh thành lân cận tăng nhiệt tương tự Hà Nội.

temp-sep8-1400.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số tỉnh thành miền Bắc trưa và đầu giờ chiều ngày thứ Hai, 8/9. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Sau khi bão số 7 đổ bộ Trung Quốc, dự báo nó sẽ suy yếu dần thành vùng áp thấp, đường đi dần ngả sang hướng Tây, đi sang tỉnh Quảng Tây. Ở vị trí này, vùng áp thấp sẽ khá gần miền Bắc nước ta.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 7, từ ngày 9/9, miền Bắc nước ta giảm nhiệt, nắng nóng chấm dứt trên toàn miền.

Tại Hà Nội, ngày 9/9, dự báo nhiệt độ sẽ giảm khoảng 4 - 5oC so với ngày 8/9, nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ khoảng 31oC (nhiệt độ cảm nhận khoảng 36 - 38oC) trời đỡ nóng hẳn.

temp-sep9-1200.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số tỉnh thành miền Bắc trưa và đầu giờ chiều ngày thứ Ba, 9/9. Ảnh: Ventusky, ICON.

Cùng với việc giảm nhiệt thì ở miền Bắc sẽ có mưa. Hà Nội có thể bắt đầu mưa từ tối/ đêm 9/9 và trong ngày 10/9, chủ yếu là mưa nhỏ và vừa, nếu mưa to có thể cũng không kéo dài. Nhưng ở các tỉnh thành miền núi và trung du thì dự báo có mưa to đến rất to, thậm chí là lượng mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn, vì vậy người dân lưu ý theo dõi hướng dẫn của các cơ quan chức năng địa phương để ứng phó, giữ an toàn.

Tại Hà Nội, trong ngày 9 - 11/9, người dân ra ngoài nên mang theo đồ che mưa, nếu thấy có dông nên trú ngay, không cố đi trên đường.

ft1464.jpg
Thục Hân
#thời tiết miền bắc #thời tiết hà nội #nhiệt độ hà nội #ảnh hưởng bão số 7 #bao giờ hà nội hết nắng nóng #bao giờ nắng nóng kết thúc

Xem thêm

Cùng chuyên mục