“Sói robot” được giới thiệu ở lễ duyệt binh của Trung Quốc hoạt động ra sao?

HHTO - Trong lễ duyệt binh của Trung Quốc kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít, có sự xuất hiện của nhiều loại vũ khí, trang thiết bị quân sự hiện đại. Trong đó, “sói robot” thu hút nhiều sự chú ý của khán giả khắp thế giới. “Sói robot” này là gì và có thể hỗ trợ con người ra sao?

Sáng ngày 3/9, tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã diễn ra lễ duyệt binh quy mô lớn nhân kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít, theo Báo Điện tử Chính phủ nước ta.



Trong cuộc duyệt binh, nhiều loại vũ khí và trang thiết bị quân sự hiện đại được giới thiệu.

Nhiều khán giả trên thế giới khi xem cuộc duyệt binh đã chú ý tới “sói robot” (cơ khí lang) - loại robot có 4 chân, trông gần giống như những chú chó robot đã xuất hiện ở một số nước trên thế giới.

Tuy nhiên, sói robot có nhiều điểm khác biệt.

Đây là một đoạn video có sự xuất hiện của những chú sói robot:

Theo trang Hindustan Times, dẫn nguồn CCTV của Trung Quốc, sói robot được thiết kế để bí mật tiếp cận kẻ địch, nhắm bắn chính xác vào mục tiêu và hoạt động được ở những địa hình khó khăn, phức tạp.

Cũng theo CCTV, những chú sói robot có thể leo cầu thang, mang theo đồ nặng (lên tới hàng chục kg) và tấn công. Chúng được trang bị nhiều camera quan sát xung quanh cùng các radar để có tầm nhìn 360 độ. Chúng còn di chuyển tốt trên nhiều kiểu địa hình khác nhau, dễ dàng đi qua các đống đổ nát và tấn công chính xác ở khoảng cách lên tới 100 mét.

Sói robot có thể đi vào những khu vực hẹp, gồ ghề mà con người khó tiếp cận, cho phép chúng thực hiện nhiệm vụ ở những khu vực nguy hiểm, phối hợp hiệu quả với con người.

Một hình ảnh sói robot. Ảnh: ifeng.

Không chỉ vậy, những chú sói robot còn hoạt động theo bầy, như sói thật, “chia nhiệm vụ và phối hợp với nhau”. Chẳng hạn, “sói đầu đàn” thu thập thông tin về mục tiêu và truyền hình ảnh, còn những sói khác sẽ tấn công.

Theo trang NY Post, những chú sói robot này còn có thể rà phá bom mìn.

Trang China Press viết, có thể nói sói robot là phương tiện chiến đấu có thể được điều khiển từ xa, được triển khai rất linh hoạt. Ngoài ra, chúng cũng có thể tham gia vào hoạt động cứu hộ như nhanh chóng đem lương thực, thuốc men tới chỗ những người bị thương, ngay cả ở những khu vực mà con người rất khó tiếp cận.