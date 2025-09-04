La Nina có thể trở lại trong tháng 9: Có khiến mùa Đông ở miền Bắc rét đậm hơn?

HHTO - Sự trở lại của La Nina có thể xảy ra ngay trong tháng 9 này và nó sẽ có tác động khác nhau đến những vùng khác nhau trên thế giới. Liệu La Nina có khiến mùa Đông năm nay ở Việt Nam đến sớm hơn hoặc lạnh hơn không?

Thế giới đã trải qua một pha La Nina vào đầu năm nay, nhưng pha này ngắn và yếu, chỉ trong khoảng 3 tháng đã “tan biến”, theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia của Mỹ (NOAA).

Nhưng theo dự báo mới nhất của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), từ tháng 9 đến tháng 11/2025, có khoảng 55% khả năng là La Nina sẽ trở lại, và khả năng đó tăng lên thành 60% trong khoảng thời gian tháng 10 - 12, theo trang The Nation và CNA.

Khi có La Nina, nhiệt độ nước bề mặt của phía Đông và trung tâm Thái Bình Dương, gần xích đạo, sẽ giảm. Điều này dẫn tới nhiều thay đổi về gió, khí áp, lượng mưa… ở nhiều nơi trên thế giới. Ảnh hưởng của La Nina ở các vùng trên thế giới là không giống nhau, nó có thể gây ra hạn hán ở một số nơi và mưa lớn ở một số nơi khác.

La Nina khiến lượng mưa tăng ở nhiều nơi, từ đó làm tăng nguy cơ ngập lụt. Ảnh minh họa: NASA.

Về lý thuyết, La Nina sẽ khiến khu vực Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng, nhất là miền Bắc, có nhiệt độ giảm và lượng mưa tăng, tức là mùa Đông tới đây có thể lạnh hơn.

Tuy nhiên, WHO nhận định, tác động của La Nina lần này sẽ không vượt qua được tác động dài hạn của sự biến đổi khí hậu - vốn làm tăng nhiệt độ toàn cầu và cả các hiện tượng thời tiết cực đoan. Như vậy, dù La Nina trở lại, nhiệt độ nhìn chung trên khắp thế giới vẫn được dự báo là sẽ cao hơn trung bình nhiều năm.

Đường phố bị ngập sau mưa to ở Jalandhar (bang Punjab, Ấn Độ) ngày 1/9/2025. Ảnh: AFP.

Nhưng lượng mưa ở nước ta có thể tăng trong thời kỳ có La Nina. Nên nếu La Nina diễn ra đúng như dự báo của WMO, miền Bắc nước ta có thể sẽ có một mùa Đông nhiều mưa hơn bình thường; và dù nhiệt độ không thấp hơn so với trung bình nhiều năm nhưng mùa Đông mà mưa thì sẽ khiến nhiều người thấy rét hơn.

Còn hiện tại, chưa có dấu hiệu rõ ràng gì cho thấy mùa Đông năm nay ở miền Bắc sẽ đến sớm hơn các năm trước.