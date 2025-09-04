Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

La Nina có thể trở lại trong tháng 9: Có khiến mùa Đông ở miền Bắc rét đậm hơn?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Sự trở lại của La Nina có thể xảy ra ngay trong tháng 9 này và nó sẽ có tác động khác nhau đến những vùng khác nhau trên thế giới. Liệu La Nina có khiến mùa Đông năm nay ở Việt Nam đến sớm hơn hoặc lạnh hơn không?

Thế giới đã trải qua một pha La Nina vào đầu năm nay, nhưng pha này ngắn và yếu, chỉ trong khoảng 3 tháng đã “tan biến”, theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia của Mỹ (NOAA).

Nhưng theo dự báo mới nhất của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), từ tháng 9 đến tháng 11/2025, có khoảng 55% khả năng là La Nina sẽ trở lại, và khả năng đó tăng lên thành 60% trong khoảng thời gian tháng 10 - 12, theo trang The NationCNA.

Khi có La Nina, nhiệt độ nước bề mặt của phía Đông và trung tâm Thái Bình Dương, gần xích đạo, sẽ giảm. Điều này dẫn tới nhiều thay đổi về gió, khí áp, lượng mưa… ở nhiều nơi trên thế giới. Ảnh hưởng của La Nina ở các vùng trên thế giới là không giống nhau, nó có thể gây ra hạn hán ở một số nơi và mưa lớn ở một số nơi khác.

flood.jpg
La Nina khiến lượng mưa tăng ở nhiều nơi, từ đó làm tăng nguy cơ ngập lụt. Ảnh minh họa: NASA.

Về lý thuyết, La Nina sẽ khiến khu vực Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng, nhất là miền Bắc, có nhiệt độ giảm và lượng mưa tăng, tức là mùa Đông tới đây có thể lạnh hơn.

Tuy nhiên, WHO nhận định, tác động của La Nina lần này sẽ không vượt qua được tác động dài hạn của sự biến đổi khí hậu - vốn làm tăng nhiệt độ toàn cầu và cả các hiện tượng thời tiết cực đoan. Như vậy, dù La Nina trở lại, nhiệt độ nhìn chung trên khắp thế giới vẫn được dự báo là sẽ cao hơn trung bình nhiều năm.

india.jpg
Đường phố bị ngập sau mưa to ở Jalandhar (bang Punjab, Ấn Độ) ngày 1/9/2025. Ảnh: AFP.

Nhưng lượng mưa ở nước ta có thể tăng trong thời kỳ có La Nina. Nên nếu La Nina diễn ra đúng như dự báo của WMO, miền Bắc nước ta có thể sẽ có một mùa Đông nhiều mưa hơn bình thường; và dù nhiệt độ không thấp hơn so với trung bình nhiều năm nhưng mùa Đông mà mưa thì sẽ khiến nhiều người thấy rét hơn.

Còn hiện tại, chưa có dấu hiệu rõ ràng gì cho thấy mùa Đông năm nay ở miền Bắc sẽ đến sớm hơn các năm trước.

ft1464.jpg
Thục Hân
#la nina #la nina ảnh hưởng như thế nào #mùa đông năm nay có lạnh không

Xem thêm

Cùng chuyên mục