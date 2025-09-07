Thùy Tiên nhận lợi nhuận cao gấp nhiều lần so với Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs

HHTO - Quá trình điều tra xác định, Công ty Chị Em Rọt đã bán ra hơn 135.000 hộp kẹo Kera, thu về gần 18 tỷ đồng. Riêng Nguyễn Thúc Thùy Tiên hưởng lợi gần 7 tỷ đồng tiền “hoa hồng”, gấp nhiều lần lợi nhuận mà Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục thu được.

Sản phẩm kẹo rau củ Kera do Nguyễn Thúc Thùy Tiên cùng 6 cổ đông của Công ty Chị Em Rọt lên ý tưởng hợp tác. Theo kế hoạch, các bị can sẽ thành lập Công ty cổ phần Kera Việt Nam là công ty con của Công ty Chị Em Rọt, trong đó, Thùy Tiên góp 25% cổ phần; Công ty Chị Em Rọt góp tỷ lệ 75% cổ phần.

Do không kịp làm thủ tục thành lập Công ty cổ phần Kera Việt Nam, từ tháng 11/2024, việc sản xuất và bán kẹo Kera được Công ty Chị Em Rọt ký hợp đồng thuê Công ty Asia thực hiện để kịp ra mắt bán trong livestream TikTok của Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), Quang Linh với sự tham gia của Thùy Tiên. Lợi nhuận được thống nhất theo tỉ lệ góp vốn, cụ thể Thùy Tiên 25%; Công ty Chị Em Rọt được chia 75%.

Sau khi ra mắt thị trường, Thùy Tiên cùng Nguyễn Thị Thái Hằng và Phạm Quang Linh đã đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật, nhằm phóng đại công dụng của sản phẩm. Trong khi đó, hồ sơ kiểm nghiệm kèm công bố sản phẩm cho thấy hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera rất thấp (0,935%), gần như không có giá trị bổ sung chất xơ cho người tiêu dùng. Công ty CP Asia Life - đơn vị sản xuất cũng không làm rõ nguồn gốc nguyên liệu sử dụng.

Để bán được nhiều sản phẩm, Công ty Chị Em Rọt giới thiệu, quảng bá sản phẩm và bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội. Thùy Tiên phối hợp với Quang Linh, Hằng quay video về vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất kẹo Kera tại nhà máy...

Tại phiên livestream bán trên TikTok vào ngày 12/12/2024, Thùy Tiên cùng Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs đã bán được 2.836 đơn hàng (3.109 hộp kẹo Kera) với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng. Sau đó, Thùy Tiên đề nghị và được công ty thống nhất nâng phần trăm lợi nhuận của Thùy Tiên từ 25% lên 30%.

Với mục đích tăng doanh thu, lợi nhuận bán hàng, các cổ đông đã giới thiệu, quảng bá sản phẩm sai sự thật. Trong đó, Quang Linh Vlogs phát ngôn “1 viên tương ứng 1 bó rau" để thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng... Trên thực tế, hàm lượng bột rau củ quả chỉ chiếm tỉ lệ 0,61-0,75% (theo công bố 28,13%); sử dụng chất Sorbitol 70%, đường cát Sacharose để thay thế Stevia (chiết xuất từ lá cỏ ngọt)... Trong đó, Sorbitol thuộc nhóm thuốc nhuận tràng, có tác dụng phụ gây tiêu chảy và đau bụng...

Tính đến tháng 3/2025, Công ty Chị Em Rọt đã bán ra hơn 129.000 hộp kẹo Kera cho 56.385 khách hàng, thu về trên 17,5 tỉ đồng. Sau khi thanh toán chi phí cho Công ty Asia Life, các bị can thu lợi hơn 12,4 tỉ đồng.

Sau khi bị người tiêu dùng phản ánh sản phẩm không đúng quảng cáo, để tránh ảnh hưởng, giữ gìn hình ảnh, uy tín của mình, ngày 7/3/2025, Thùy Tiên đã đề nghị Lê Tuấn Linh ký khống hợp đồng dịch vụ đề ngày 5/12/2024 (trước thời điểm Tiên đăng quảng cáo kẹo Kera trên Facebook) để loại bỏ vai trò của Tiên với tư cách là cổ đông, sở hữu sản phẩm kẹo Kera. Điều này thể hiện về mặt truyền thông Tiên chỉ là người quảng cáo cho sản phẩm kẹo rau của Công ty Chị Em Rọt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Lê Thành Công có vai trò chủ mưu, cầm đầu, khi trực tiếp lên ý tưởng về sản phẩm, trực tiếp tìm người nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất kẹo Kera.

Lê Tuấn Linh đóng vai trò tổ chức, khi trực tiếp cử người kiểm tra chất lượng kẹo Kera, chịu trách nhiệm về tính pháp lý, chất lượng sản phẩm; chỉ đạo xây dựng kịch bản, dàn dựng quay video quảng cáo sản phẩm kẹo Kera.

Hằng Du Mục vừa là KOL giới thiệu sản phẩm, vừa cổ đông sáng lập công ty, lên ý tưởng sản xuất kẹo Kera, đóng vai trò thực hành trong vụ án. Hằng Du Mục được công ty trả hoa hồng hơn 177 triệu đồng, sau khi bán được sản phẩm.

Đối với Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), kết luận điều tra cũng nêu bị can là đồng cổ đông sáng lập công ty, cùng lên ý tưởng sản xuất loại kẹo cho người kén ăn rau. Nhưng quá trình sản xuất, Quang Linh không quan tâm chất lượng sản phẩm, quảng bá sản phẩm không đúng sự thật. Cá nhân Linh được chia hoa hồng hơn 182 triệu đồng. Bị can đóng vai trò thực hành.

Đối với Nguyễn Thúc Thùy Tiên, hồ sơ thể hiện, kẹo Kera là sản phẩm của Tiên và các cổ đông Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt. Tiên được hưởng 30% lợi nhuận, tương ứng 30% cổ phần vốn góp. Khi sản phẩm bán ra thị trường, thu lợi hơn 12,4 tỉ đồng, thì Tiên được chia hoa hồng bằng phương thức tiếp thị liên kết qua nền tảng mạng xã hội TikTok, hơn 6,8 tỉ đồng. Trong vụ án, Tiên đóng vai trò thực hành. Quá trình điều tra, Thùy Tiên đã tự nguyện đề nghị gia đình nộp 3,2 tỉ đồng để góp phần khắc phục hậu quả.

5 bị can đều bị đề nghị truy tố theo khoản 2 điều 198 bộ luật Hình sự năm 2015, khung hình phạt là phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng, hoặc phạt tù từ 1 - 5 năm.