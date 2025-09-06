Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Dự báo bão số 7 sắp hình thành: Có thể đổ bộ vào đâu và gây ảnh hưởng thế nào?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Một áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông được dự báo sắp mạnh lên thành cơn bão số 7. Đường đi của bão/ ATNĐ thế nào, nó có khả năng đổ bộ vào đâu và gây ảnh hưởng ra sao đến thời tiết miền Bắc nước ta?

Vùng áp thấp đã được đề cập trong một bản tin dự báo trước đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), hiện tại có ký hiệu là 97W, ở Philippines đặt tên là Lannie.

Sáng nay, 6/9, tâm ATNĐ ở trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất cấp 7 (50 - 61 km/h), giật cấp 9 (75 - 88 km/h), di chuyển theo hướng Tây Bắc, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia của nước ta (NCHMF).

Trong bản tin sáng 6/9 của Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ, 97W đang có điều kiện thuận lợi để phát triển với độ đứt gió thấp, bề mặt nước biển ấm (30oC).

kttv.jpg
Dự báo về ATNĐ trên Biển Đông, có thể sắp mạnh lên thành bão. Ảnh: NCHMF.

Các mô hình dự báo của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) và Trung tâm Khí tượng Quốc gia của Trung Quốc (NMC) đều nhận định ATNĐ 97W sẽ sớm mạnh lên thành bão, khả năng là vào sáng sớm mai, 7/9. Khi/ nếu thành bão, nó sẽ được gọi là cơn bão số 7 theo cách gọi của nước ta, còn tên quốc tế dự kiến là Tapah.

Các mô hình có độ thống nhất cao là 97W sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc và đổ bộ phía Nam của Trung Quốc, có thể ở khu vực tỉnh Quảng Đông.

Sau khi đổ bộ, dự báo bão sẽ suy yếu dần và di chuyển theo hướng Tây hoặc Tây - Tây Bắc, gây mưa diện rộng. Chính lúc này thời tiết ở miền Bắc nước ta sẽ bị ảnh hưởng nhiều: Mưa dông sẽ xảy ra ở nhiều tỉnh thành miền Bắc, bao gồm Thủ đô Hà Nội.

rain-sep10.jpg
Dự báo có mưa diện rộng ở toàn miền Bắc vào ngày 10/9 (những con số trong hình là lượng mưa trong khoảng 3 giờ, tính theo mm). Ảnh: Ventusky, ICON.

Dự báo mưa do ảnh hưởng của bão/ ATNĐ sẽ bắt đầu ở miền Bắc từ khoảng ngày 9/9, đợt mưa này có thể kéo dài khoảng hơn 2 ngày. Khi có mưa, miền Bắc cũng sẽ giảm nhiệt.

ft1464.jpg
Thục Hân
#thời tiết miền bắc #áp thấp nhiệt đới trên biển đông #áp thấp nhiệt đới thành bão #dự báo bão tuần tới #hà nội bao giờ có mưa

