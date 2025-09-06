Nữ du khách “múa cột” ở cột cờ Thổ Nhĩ Kỳ gây bức xúc, đối diện án phạt nặng

HHTO - Một nữ du khách đến từ Bosnia và Herzegovina đã thực hiện những động tác “thể dục” ở một cột cờ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều người và nhiều trang tin nhận xét rằng đây thực chất là những động tác múa cột. Trước phản ứng của cộng đồng mạng, nữ du khách còn cãi cố, và giờ thì cô đối diện với án phạt nặng.

Những động tác thể dục mang tính trình diễn có thể rất đẹp khi được thực hiện trên sân khấu, nhưng không phải ở nơi nào cũng có thể được thực hiện.

Mới đây, một nữ du khách là huấn luyện viên thể dục khi tới Thổ Nhĩ Kỳ đã làm một điều rất không nên làm, đó là thực hiện các động tác thể dục ở một cột cờ của Thổ Nhĩ Kỳ, theo trang Independent.

Nữ du khách này được ghi tên là Merjem. Trên trang mạng xã hội của mình, cô đăng video “tập thể dục” ở cột cờ tại Uçhisar Castle (có nơi gọi là “lâu đài”, có nơi gọi là “pháo đài” hoặc “tòa thành đá”, ở vùng Cappadocia, Thổ Nhĩ Kỳ) vào một buổi hoàng hôn, xung quanh là nhiều du khách. Merjem ghi chú thích là “Khi Bosnia gặp Thổ Nhĩ Kỳ” và bài đăng của cô nhanh chóng được xem, chia sẻ hàng trăm ngàn lượt.

Đây là video:

Nguồn: NEXTA.

Bất kỳ ai xem video cũng nhận xét, "những động tác thể dục" này thực chất là múa cột.

Theo trang NY Post, nữ du khách này đến từ Bosnia và Herzegovina. Việc “tập thể dục” của cô khiến nhiều cư dân mạng phản ứng dữ dội với những bình luận như: “Thật thiếu tôn trọng! Cô hãy biết giữ lịch sự”, “Đây không phải là nơi để cô múa cột”…

Trước những phản ứng như vậy, Merjem còn đáp trả rằng cư dân mạng đang suy nghĩ “hạn hẹp”, và nói lúc cô tập thì xung quanh có nhiều du khách, có cả những người Thổ Nhĩ Kỳ và họ đều thấy thú vị, theo trang Mirror.

Nữ du khách cãi cố rằng ở xung quanh cột cờ lúc đó có nhiều người, bao gồm cả người Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không ai khó chịu với việc "tập thể dục" của cô. Ảnh: NX.

Sự việc đã trở nên ồn ào và các nhà chức trách ở Văn phòng Thống đốc Nevşehir xác nhận họ đã mở cuộc điều tra, nữ du khách nói trên có thể bị truy tố. Trong thông báo của Văn phòng, các nhà chức trách cho rằng hành động của nữ du khách là “thiếu tôn trọng những giá trị quốc gia” và nói vụ việc đang được theo dõi, xử lý “với sự thận trọng tối đa”.

Trang NY Post viết, theo luật của Thổ Nhĩ Kỳ thì nữ du khách có thể đối diện án phạt lên đến 5 năm tù.

Đây là một bài học lớn đối với bất kỳ ai về việc cần suy nghĩ trước khi hành động và có sự tôn trọng, đúng mực ở bất kỳ đâu.