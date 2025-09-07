Phát hiện tượng chiến binh ở lăng mộ Tần Thủy Hoàng giống y diễn viên Lâm Phong

HHTO - Khi đến thăm Bảo tàng Chiến binh đất nung ở khu lăng mộ Tần Thủy Hoàng, một du khách đã rất bất ngờ khi thấy tượng một chiến binh có ngoại hình cực kỳ giống diễn viên Hong Kong Lâm Phong. Điều tình cờ là chính Lâm Phong đã từng đóng vai Tần Thủy Hoàng trong bộ phim nổi tiếng “Tầm Tần Ký”. Việc này được giải thích thế nào?

Một hình ảnh được chụp ở Bảo tàng Chiến binh đất nung tại quần thể lăng mộ Tần Thủy Hoàng (thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc) đang được chia sẻ rất nhanh chóng trên mạng xã hội ở Trung Quốc.

Đó là hình ảnh một chiến binh đất nung do một du khách chụp lại lúc đến thăm bảo tàng. Du khách này viết, họ đã rất ngạc nhiên khi thấy chiến binh đất nung ở Hố khảo cổ số 1 có diện mạo cực kỳ giống diễn viên Lâm Phong của Hong Kong, theo trang QQ và World Journal.

Tượng chiến binh đất nung (ảnh trái) được cho là trông cực kỳ giống diễn viên Lâm Phong (ảnh phải). Ảnh: World Journal.

Sự tương đồng về ngoại hình là một chuyện, nhiều netizen bàn tán sôi nổi còn vì Lâm Phong chính là diễn viên đã đóng vai Tần Thủy Hoàng trong bộ phim truyền hình nổi tiếng Tầm Tần Ký (phát sóng lần đầu năm 2001, tên phim ở Việt Nam là Cỗ máy thời gian).

Nhiều cư dân mạng thừa nhận bức tượng chiến binh đất nung trông giống hệt Lâm Phong, đặc biệt nếu nhìn từ góc 45 độ. Ảnh: World Journal, TVB Hong Kong.

Nhiều netizen bày tỏ sự ngạc nhiên, đồng thời đùa rằng đây giống như phiên bản Tầm Tần Ký ngoài đời thực vậy. Có những người lại nhận xét theo hướng tâm linh, nói rằng việc này có liên quan đến “trùng sinh” hay “xuyên không”.

Nhân viên bảo tàng giải thích, việc bọc màng nylon ở đầu một số bức tượng là để giữ màu sắc từ cổ xưa. Ảnh: Instagram.

Trước sự xôn xao của cộng đồng mạng, ban quản lý Bảo tàng Chiến binh đất nung Tần Thủy Hoàng đã xác nhận sự việc và lên tiếng giải thích rằng, có hàng nghìn tượng đất nung và khuôn mặt của các chiến binh đất nung được tạo ra với những đường nét phổ biến; vì vậy một số chiến binh trông có thể giống một số người thật, và việc một bức tượng trông giống một người nổi tiếng chỉ là sự trùng hợp tình cờ mà thôi.