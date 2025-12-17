Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tân vương NSOC 2025 - Galaxy Punch: Mục tiêu trở thành đội tuyển Valorant Top 1 Việt Nam

P.V

Vượt qua hơn 200 đối thủ trên toàn quốc, Galaxy Punch đã xuất sắc giành ngôi Vô địch Quốc gia bộ môn Valorant tại NSOC 2025.

Sau hơn 1 tháng tranh tài, Tân vương của giải đấu Thể thao điện tử sinh viên toàn quốc NSOC 2025 ở bộ môn Valorant đã chính thức gọi tên Galaxy Punch. Sự trẻ trung, quyết đoán và kỷ luật đã tạo nên một tập thể thi đấu đầy bản lĩnh và bùng nổ. Ngay sau trận đấu, chúng tôi đã có buổi phỏng vấn nhanh với 6 thành viên của đội tuyển Galaxy Punch.

Xin chào Galaxy Punch, trước hết xin chúc mừng các bạn với một trận đấu quá mãn nhãn và thành công. Các bạn có thể giới thiệu đôi chút về đội hình Galaxy Punch năm nay không?

Xin chào tất cả mọi người, đến với NSOC năm nay, team Galaxy Punch có 6 thành viên, bao gồm:

- Trần Tấn Phát - Ryzen (Đội trưởng) - Đại học Văn Lang

- Tạ Phương Duy - Pr0digy - Đại học FPT

- Phạm Trần Khoa - Senr1x - Đại học Văn Lang

- Dương Văn Bình - BinyX - Đại học Hoa Sen

- Huỳnh Thiên Long - Spring - Đại học FPT

- Nguyễn Thanh Sang - Tefo - Cao đẳng Lý Tự Trọng

galaxy-1.jpg
Các thành viên của Galaxy Punch trên sân khấu Chung kết Quốc gia NSOC 2025.

Sau chiến thắng đầy thuyết phục tại chung kết Chung kết Quốc gia NSOC 2025, cảm xúc của cả đội lúc này như thế nào?

Thật sự là… vỡ òa, vừa hồi hộp, vừa hạnh phúc, thậm chí còn hơi "run". Chúng em đã chờ khoảnh khắc này rất lâu, và khi nhìn thấy tên Galaxy Punch xuất hiện trên màn led ở ngôi vị cao nhất, cảm giác đó thực sự không thể diễn tả hết bằng lời.

galaxy-3.jpg
Ghost Hand (Quán quân miền Bắc) và Galaxy Punch (Quán quân miền Nam) là 2 đội tuyển tranh vị trí ngôi vương ở Chung kết Quốc gia NSOC 2025 bộ môn Valorant.

Hành trình tại NSOC 2025 của các bạn diễn ra như thế nào? Có khó khăn nào đáng nhớ không?

Để mang về chiếc cúp Vô địch danh giá này là một hành trình không hề đơn giản đối với Galaxy Punch. Có những lúc cả team rơi phong độ, có trận đấu thật sự rất khó khăn và suýt bị loại. Nhưng nhờ sự gắn kết, tin tưởng lẫn nhau và khả năng vực dậy tinh thần rất nhanh, chúng em đã vượt qua từng vòng một.

Theo các bạn, yếu tố nào giúp Galaxy Punch tạo ra thế mạnh để vượt qua các đối thủ “đáng gờm” khác?

Điều mà chúng em luôn tự tin nhất khi bước vào mùa giải NSOC năm nay chính là kinh nghiệm thi đấu. Nhiều thành viên của Galaxy Punch đã từng tham gia các giải đấu lớn, vì vậy chúng em ít bị tâm lý khi gặp những đối thủ “sừng sỏ”.

galaxy-4.jpg
Các tuyển thủ Ghost Hand tập trung thi đấu trong trận đấu quyết định tranh chức Vô địch NSOC 2025.

Danh hiệu Vô địch NSOC 2025 có ý nghĩa thế nào với các bạn? Và mục tiêu sắp tới của Galaxy Punch là gì?

Đây là một cột mốc rất lớn đối với tất cả các thành viên trong team Galaxy Punch. Đó là minh chứng rằng nỗ lực của chúng em hoàn toàn xứng đáng, cũng là động lực để Galaxy Punch hướng đến những sân chơi lớn hơn. Mục tiêu tiếp theo của đội là giữ vững phong độ, tham gia thêm nhiều giải đấu quốc nội và quốc tế, hướng đến vị trí đội tuyển Valorant top đầu Việt Nam trong tương lai gần.

galaxy-5.jpg
Khoảnh khắc vỡ oà cảm xúc của Galaxy Punch sau khi giành chiến thắng trước đối thủ Ghost Hand.

Cuối cùng, các bạn đánh giá như thế nào về mùa giải NSOC 2025 năm nay?

NSOC 2025 thực sự là giải đấu lớn nhất và chuyên nghiệp nhất từ trước đến nay mà chúng em từng tham gia. Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Tổ chức vì đã tạo ra một sân chơi uy tín và đầy cảm hứng dành cho sinh viên toàn quốc. Mong rằng NSOC sẽ tiếp tục phát triển, mở rộng quy mô và trở thành sân chơi mà bất kỳ tuyển thủ trẻ nào cũng mơ ước được góp mặt.

galaxy-6.jpg
Khoảnh khắc nâng cao chiếc cúp Vô địch của các tuyển thủ Galaxy Punch.

Một lần nữa xin chúc mừng Galaxy Punch với chiến thắng đầy thuyết phục tại NSOC 2025. Hẹn gặp lại các bạn ở những mùa giải tiếp theo!

NSOC 2025 được tổ chức bởi Ocean Entertainment Group (OEG) phối hợp cùng BEAT Network, với sự đồng hành tư vấn của Ủy ban Olympic Việt Nam. Với quy mô hơn 10 tỷ đồng, NSOC 2025 ghi nhận sự tham gia tranh tài của hơn 5000 tuyển thủ đến từ 170 trường Đại học - Cao đẳng trên toàn quốc.

NSOC 2025 nhận được sự đồng hành của các đơn vị như: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) - Cùng Vươn Tầm đã tiếp sức cùng các tuyển thủ NSOC 2025 với tư cách Nhà tài trợ Kim cương; Wake-up 247 với nguồn năng lượng “siêu hạng” từ nước tăng lực vàng Guarana đã tiếp sức cùng các tuyển thủ NSOC 2025 với tư cách Nhà tài trợ Vàng; Crossfire: Legends được phát hành tại Đông Nam Á bởi VNGGames và Tencent Games với tư cách Đơn vị Đồng hành.

Thông tin chi tiết xem tại:

Fanpage: https://www.facebook.com/giaidausinhvientoanquoc

Website: nsoc.oeg.vn

P.V
#Galaxy Punch #NSOC 2025 #thể thao điện tử #đội tuyển Valorant hàng đầu

