Dự báo ngày mai Hà Nội mưa từ sáng, đợt mưa sẽ kéo dài bao nhiêu ngày?

HHTO - Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 7 Tapah (khi bão đã suy yếu và tan dần), nhiệt độ ở Hà Nội giảm và mưa sẽ diễn ra. Dự báo ngày mai Hà Nội mưa từ sáng và sau đó mưa rải rác suốt cả ngày. Đợt mưa này có thể kéo dài bao nhiêu ngày, bao giờ mới hết?

Bão số 7 Tapah sau khi đổ bộ tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) vào hôm qua, 8/9, thì đã suy yếu dần. Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ đã đưa ra cảnh báo cuối cùng về cơn bão này vào rạng sáng nay, nhận định bão sẽ tan hẳn trong khoảng 24 - 30 giờ tới.

Dù bão không ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta nhưng do ảnh hưởng của rìa hoàn lưu bão và các yếu tố khí tượng khác, mưa rất to đã xảy ra ở nhiều tỉnh thành miền Bắc - điều đã được đề cập trong một bản tin dự báo trước.

Từ 19h hôm qua đến sáng nay, lượng mưa ở xã Nguyễn Huệ (Cao Bằng) là 119,6 mm, xã Thàng Tín (Tuyên Quang) là 115,8 mm, phường Việt Hưng (Hạ Long, Quảng Ninh) là 136,8 mm…, theo Vrain.

Dự báo mưa (những vùng màu xanh da trời) ở một số tỉnh thành miền Bắc sáng mai, 10/9. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Từ chiều đến tối nay, 9/9, ở Hà Nội cũng sẽ có mưa rải rác. Đêm nay đến sáng mai sẽ là thời điểm ở Hà Nội dễ có mưa to, mưa nhiều nhất trong đợt mưa này. Với dự báo mưa có thể khá to vào sáng mai, 10/9, người dân ở Hà Nội dễ gặp bất tiện khi đi làm, đi học, cần mang theo đồ che mưa (cùng với sự bình tĩnh, kiên nhẫn khi đi trên đường vì khi trời mưa thì dễ tắc đường hơn).

Tuy nhiên, dự báo mưa ở Hà Nội sẽ giảm dần trong ngày mai, lại trở thành kiểu mưa rải rác, gián đoạn, không nhiều.

Kiểu mưa như vậy duy trì sang ngày 11/9 và khả năng là mưa ở Hà Nội sẽ hết hẳn từ ngày 12/9, đồng thời nhiệt độ sẽ lại tăng.