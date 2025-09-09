Lần đầu tiên AI giúp tìm người mất tích ở Hàn Quốc: Tìm ra chỉ sau vài tiếng

HHTO - Tại Hàn Quốc, lần đầu tiên AI đã giúp tìm ra người mất tích rất nhanh, đỡ tốn rất nhiều nhân lực, thời gian, tiền của. Sự kiện này mở ra một hy vọng và một hướng đi mới trong những nỗ lực tìm kiếm người mất tích, cho thấy AI có thể hỗ trợ nhiều đến thế nào nếu được sử dụng đúng cách.

Hàn Quốc vừa thông báo về trường hợp đầu tiên mà trí tuệ nhân tạo (AI) được sử dụng để tìm kiếm người mất tích, kết quả có ngay chỉ trong vòng vài giờ, theo trang The Korea Herald.

Theo Sở Cảnh sát Anyang Dongan ở tỉnh Gyeonggi, chiều ngày 25/6, cảnh sát đã nhận được báo cáo về việc một người đàn ông mất tích sau khi gửi một tin nhắn cho người yêu. Điện thoại của anh ta cũng tắt, không liên lạc được.

Nhiều cảnh sát đã được cử tới địa điểm cuối cùng mà họ bắt được tín hiệu điện thoại của người đàn ông đó. Tuy nhiên, cùng lúc ấy thì anh ta lại trở về nhà.

Thế nhưng không lâu sau, gia đình anh này lại báo cáo rằng anh ta lại mất tích.

Bình thường, nhiều cảnh sát phải tham gia tìm kiếm mỗi khi có báo cáo về người mất tích. Ảnh minh họa: AP.

Lần này, cảnh sát bắt đầu dùng hệ thống nhận dạng với sự hỗ trợ của AI để tìm kiếm. Đây là chương trình thí điểm cho phép AI phân tích video từ các camera an ninh công cộng, dựa trên ảnh và phần miêu tả trang phục của một người.

Cảnh sát đưa ảnh của người đàn ông vào hệ thống và miêu tả trang phục của anh ta ở thời điểm mất tích (áo phông màu xám và quần màu đen), đặt giới hạn khu vực tìm kiếm. Rất nhanh chóng, hệ thống AI xác định được anh ta đang ở một công viên, và cảnh sát tìm ra người mất tích chỉ sau 3 tiếng kể từ khi nhận báo cáo từ gia đình.

Sự việc này đánh dấu trường hợp đầu tiên ở Hàn Quốc mà một hệ thống dựa trên Ai đã thành công trong việc tìm ra người mất tích. Phía cảnh sát nói, nếu không có hệ thống AI mà chỉ dùng con người để tìm, thì ít nhất phải hơn 10 tiếng mới có thể tìm ra (trong trường hợp cụ thể nói trên). Như vậy, AI giúp tìm được người mất tích nhanh hơn nhiều, nhờ đó không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, tiền bạc, công sức, mà còn giảm được nguy cơ người mất tích gặp nạn.