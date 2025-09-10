Vụ sản xuất bỉm, băng vệ sinh giả: Nguy cơ thế nào với sức khỏe người dùng?

HHTO - Một cơ sở sản xuất, kinh doanh bỉm trẻ em, băng vệ sinh giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng với quy mô lớn vừa bị phát hiện. Việc sử dụng bỉm, băng vệ sinh giả có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng thế nào, nguy hiểm ra sao?

Cơ quan chức năng ở Thái Nguyên vừa phát hiện và triệt xóa một cơ sở sản xuất, kinh doanh bỉm trẻ em, băng vệ sinh (BVS) giả với quy mô lớn. Đoàn kiểm tra đã thấy ở hiện trường có dây chuyền máy móc, thiết bị để sản xuất BVS các loại. Chủ cơ sở là N.V.L. khai nhận đã mua các nguyên liệu giá rẻ để làm hàng giả, gồm giấy, bông, keo dán, băng dính, giấy nylon, trên cuộn nylon đã được in sẵn nhãn hiệu Diana, Thạch Thảo…, rồi gia công sản xuất, đóng gói thành sản phẩm và bán, theo trang Thông tin Chính phủ.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu cơ sở này tạm dừng sản xuất. Ảnh: TTCP.

Việc làm giả những sản phẩm trên rõ ràng là rất nguy hiểm, vì đó không chỉ là những sản phẩm thông dụng, mà còn tiếp xúc trực tiếp với những vùng nhạy cảm nhất trên cơ thể, đặc biệt là ở trẻ sơ sinh, trẻ em.

Trên mạng xã hội, rất nhiều cư dân mạng bày tỏ sự lo lắng, đặt câu hỏi rằng bỉm và BVS giả có thể ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe.

Bỉm và BVS giả được làm từ các nguyên liệu kém chất lượng, không được kiểm định, không rõ nguồn gốc. Không chỉ vậy, trong bỉm và BVS giả còn có thể có những loại hóa chất, thuốc nhuộm và keo dính không tuân theo tiêu chuẩn nào, không thể biết độc hại đến đâu. Do đó, việc tiếp xúc, dù ngắn hạn hay dài hạn, với những sản phẩm này đều có thể gây hậu quả khó lường.

Quá trình sản xuất chắc hẳn cũng không tuân theo quy định nào về an toàn hay khử trùng. Ảnh: TTCP.

Phụ nữ dùng BVS giả, không đảm bảo vệ sinh có thể bị dị ứng, mẩn ngứa, thậm chí nhiễm khuẩn, nhiễm nấm ở vùng tiếp xúc, nếu đã dùng lâu dài còn làm tăng nguy cơ viêm nhiễm bên trong.

Trẻ sơ sinh, trẻ em dùng bỉm giả cũng bị ảnh hưởng rất nhiều vì da trẻ nhạy cảm, mà nếu có cảm giác khó chịu khi dùng thì trẻ cũng chưa chắc biết phản ứng. Trẻ dùng bỉm giả có thể bị mẩn ngứa, bong da, dễ nhiễm trùng đường tiết niệu. Không chỉ vậy, trẻ dùng bỉm giả lâu ngày có thể bị dị ứng đường hô hấp do hít thở phải những bụi bông, hóa chất còn lại trên bỉm. Đó là chưa kể đến việc trẻ chạm tay vào bỉm rồi có thể lại cho tay vào miệng, dụi mắt…, lâu ngày còn có nguy cơ ảnh hưởng đến hệ miễn dịch và sự phát triển của trẻ.

Chưa thể biết trong bỉm, BVS giả có những chất gì, mức độ độc hại ra sao. Ảnh: TTCP.

Vì vậy, người tiêu dùng cần hết sức thận trọng để tránh mua phải hàng giả. Chỉ nên mua từ những nguồn đáng tin cậy, hoặc trực tiếp từ công ty chính hãng (có bán trên các sàn thương mại điện tử chẳng hạn), tránh mua những sản phẩm có giá rẻ bất ngờ.