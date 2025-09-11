Dải mây trắng lạ vắt ngang bầu trời Hà Nội sáng nay: Báo hiệu gì về thời tiết?

HHTO - Trên bầu trời Hà Nội sáng nay có một dải mây trắng dài vắt ngang, gần như thẳng băng, nổi bật trên nền trời xanh, trông giống một nét cọ vẽ của thiên nhiên. Dải mây lạ mắt này là gì, là dấu hiệu cho biết điều gì về thời tiết?

Hà Nội có trời xanh và nắng nhẹ, gió thoảng vào sáng sớm nay, 11/9. Nói chung là ở ngoài trời trong thời tiết này cũng khá dễ chịu (ít nhất là so với những lúc nóng nực, oi bức vài ngày trước), mặc dù độ ẩm cao vẫn khiến nhiều người cảm thấy dấp dính, không thoải mái.

Và trên nền trời xanh ở Hà Nội, sáng nay có một dải mây màu trắng, dài, vắt ngang bầu trời, trông rất nổi bật và ấn tượng. Nhiều người ở khu vực Cầu Giấy, Yên Hòa đều có thể nhìn thấy dải mây này.

Dải mây căng ngang trên bầu trời Hà Nội sáng 11/9. Ảnh: HHT.



Có thể thấy là dải mây khá mỏng, có những vệt giống lông vũ, trông như thể bị kéo xơ ra.

Với những đặc điểm này, khả năng lớn nhất là đây là mây ti xơ, là một dạng của mây ti.

Theo trang Met Office của cơ quan khí tượng Vương quốc Anh, loại mây ti xơ này được tạo thành từ những tinh thể băng, thường thẳng hàng với hướng gió ở tầng cao.

Dải mây này kéo rất dài. Ảnh: HHT.



Mây ti xơ không phải là loại mây gây mưa và mặc dù chúng thường xuất hiện lúc trời trong, nhưng lại có thể là dấu hiệu cho biết trạng thái thời tiết hiện tại dù đẹp nhưng không ổn định, sắp có thay đổi thời tiết. Trong phần lớn các trường hợp, loại mây này là “người đưa tin”, báo hiệu sắp có một khối không khí ấm hơn và/ hoặc sắp có mưa dông trong vòng 24 - 48 giờ tới.

Điều này phù hợp với dự báo thời tiết ở Hà Nội: Trong hôm nay và ngày mai (11 - 12/9) vẫn có mưa rải rác, bất chợt; còn nhiệt độ trong 3 ngày tới tăng dần, dù ở thời điểm này của năm thì cũng chỉ tăng nhẹ. Cuối tuần có khả năng nóng hơn so với hôm nay, nhưng nhiệt độ cảm nhận cao nhất trong ngày vào cuối tuần dự báo cũng sẽ thấp hơn 40oC.