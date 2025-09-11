Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Dải mây trắng lạ vắt ngang bầu trời Hà Nội sáng nay: Báo hiệu gì về thời tiết?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Trên bầu trời Hà Nội sáng nay có một dải mây trắng dài vắt ngang, gần như thẳng băng, nổi bật trên nền trời xanh, trông giống một nét cọ vẽ của thiên nhiên. Dải mây lạ mắt này là gì, là dấu hiệu cho biết điều gì về thời tiết?

Hà Nội có trời xanh và nắng nhẹ, gió thoảng vào sáng sớm nay, 11/9. Nói chung là ở ngoài trời trong thời tiết này cũng khá dễ chịu (ít nhất là so với những lúc nóng nực, oi bức vài ngày trước), mặc dù độ ẩm cao vẫn khiến nhiều người cảm thấy dấp dính, không thoải mái.

Và trên nền trời xanh ở Hà Nội, sáng nay có một dải mây màu trắng, dài, vắt ngang bầu trời, trông rất nổi bật và ấn tượng. Nhiều người ở khu vực Cầu Giấy, Yên Hòa đều có thể nhìn thấy dải mây này.

cloud.jpg
Dải mây căng ngang trên bầu trời Hà Nội sáng 11/9. Ảnh: HHT.

Có thể thấy là dải mây khá mỏng, có những vệt giống lông vũ, trông như thể bị kéo xơ ra.

Với những đặc điểm này, khả năng lớn nhất là đây là mây ti xơ, là một dạng của mây ti.

Theo trang Met Office của cơ quan khí tượng Vương quốc Anh, loại mây ti xơ này được tạo thành từ những tinh thể băng, thường thẳng hàng với hướng gió ở tầng cao.

clouds.jpg
Dải mây này kéo rất dài. Ảnh: HHT.

Mây ti xơ không phải là loại mây gây mưa và mặc dù chúng thường xuất hiện lúc trời trong, nhưng lại có thể là dấu hiệu cho biết trạng thái thời tiết hiện tại dù đẹp nhưng không ổn định, sắp có thay đổi thời tiết. Trong phần lớn các trường hợp, loại mây này là “người đưa tin”, báo hiệu sắp có một khối không khí ấm hơn và/ hoặc sắp có mưa dông trong vòng 24 - 48 giờ tới.

Điều này phù hợp với dự báo thời tiết ở Hà Nội: Trong hôm nay và ngày mai (11 - 12/9) vẫn có mưa rải rác, bất chợt; còn nhiệt độ trong 3 ngày tới tăng dần, dù ở thời điểm này của năm thì cũng chỉ tăng nhẹ. Cuối tuần có khả năng nóng hơn so với hôm nay, nhưng nhiệt độ cảm nhận cao nhất trong ngày vào cuối tuần dự báo cũng sẽ thấp hơn 40oC.

ft1465.jpg
Thục Hân
#thời tiết hà nội #nhiệt độ hà nội #nhìn mây đoán thời tiết #các loại mây trên bầu trời #hiện tượng lạ trên bầu trời hà nội #hà nội ngày mai có mưa không

Xem thêm

Cùng chuyên mục