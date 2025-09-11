Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thái Lan thông báo vừa ghi nhận động đất 4,7 độ ở Việt Nam, tâm chấn ở đâu?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Cơ quan Khí tượng Thái Lan thông báo, họ đã ghi nhận động đất 4,7 độ ở Việt Nam vào sáng 11/9, độ sâu của tâm chấn rất nông. Động đất 4,7 độ là mạnh đến mức nào, và tâm chấn cụ thể ở đâu?

Ban Quan sát Động đất thuộc Cơ quan Khí tượng Thái Lan (TMD) thông báo, vào lúc 1h36’ sáng nay, 11/9, họ đã ghi nhận một trận động đất có cường độ 4,7 độ, ở độ sâu chỉ 2 km. Tâm chấn có tọa độ 14.999°N, 108.073°E, ở Việt Nam.

Google xác định tọa độ này là ở thành phố Đà Nẵng (khu vực tỉnh Quảng Nam cũ).

epi.jpg
Vị trí tâm chấn của trận động đất ngày 11/9. Ảnh: TMD.

Trang The Nation của Thái Lan đăng, vì tâm chấn cách Thái Lan không xa nên cơ quan khí tượng của Thái Lan đang tiếp tục theo dõi để có thể cảnh báo sớm cho người dân về các nguy cơ.

Cường độ động đất 4,7 độ là ở mức trung bình, hầu hết người dân ở trong nhà, kể cả ở các khu vực cách khá xa tâm chấn, đều sẽ cảm nhận được rung lắc, gần giống như khi một chiếc xe tải nặng đi qua sát nhà, theo trang Volcano Live. Động đất như vậy có thể gây ra một số hư hại nhỏ, như các đồ treo trên cao và các cửa sổ bị rung, vữa tường có thể bị nứt, nhưng nhìn chung không gây hư hại lớn về cấu trúc của các công trình (trừ các công trình có chất lượng xây dựng rất kém, nhưng nếu có hư hại thì cũng trên phạm vi hẹp).

tmd.jpg
Thông tin từ TMD. Ảnh: TMD.

Mặc dù trận động đất 4,7 độ sáng 11/9 ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến con người hoặc tài sản, nhưng vì mỗi sự kiện địa chấn đều có thể cho thấy có sự gia tăng áp lực bên dưới lòng đất và/ hoặc có sự xê dịch của các mảng kiến tạo và có tiềm năng gây ra các sự kiện địa chấn khác, nên TMD nhắc người dân ở các khu vực tại Thái Lan mà gần tâm chấn (có thể cách tâm chấn vài trăm km) nên cẩn thận, liên tục theo dõi thông báo từ các cơ quan chức năng.

ft1465.jpg
Thục Hân
#động đất ở việt nam #tâm chấn động đất #động đất 11 9

