Video cô gái hành động bất ngờ khi gặp người yêu phản bội nhận 20 triệu lượt xem

HHTO - Một đoạn video ghi lại cảnh cô gái ở Mỹ “rửa hận” khi bắt gặp người yêu 9 năm đang đi với “người thứ ba” đã được đăng lên mạng xã hội và được xem tới gần 20 triệu lượt. Không chỉ hành động của cô gái gây chú ý, mà phản ứng của một người không liên quan trong video đó cũng khiến cư dân mạng khó nhịn cười.

Rất nhiều cư dân mạng đã gọi một cô gái ở bang Ohio (Mỹ) là “nữ cường” khi cô quyết định "ra tay" với người yêu (cũ) của mình lúc bắt gặp anh ta đi với cô gái khác.

Sự việc xảy ra ở một buổi concert, khi cô gái này lựa chọn cách “xả giận” ngay trước mặt rất nhiều người: Cô hất thẳng một cốc đồ uống lạnh vào mặt người yêu (cũ) trong khi anh ta còn chưa kịp nhận ra cô.

Đây là video:

Nguồn: Myriah Lavelle.

Trong video, có thể thấy mỗi bước đi của cô gái đều toát lên sự tự tin và quyết đoán. Cô đến thẳng trước mặt người cũ và hành động rất nhanh.

Người đăng video là bạn của cô gái nhân vật chính, sau đó giải thích rằng cô và người đàn ông kia đã yêu nhau 9 năm, đã đính hôn, còn nuôi chung một bé cún, gia đình 2 bên đều biết. Nhưng bỗng nhiên, đằng trai tuyên bố rằng anh ta muốn “độc thân” một thời gian, rồi sau đó lập tức có bạn gái mới. Vì vậy, tại concert, khi nhìn thấy người cũ, cô gái mới nói với bạn rằng, cô quyết định “rửa hận”, ai bảo cô là “nhỏ mọn” cũng được, theo trang Nerd Stash.

Cô gái nói, cô quyết định "nhỏ mọn" với người yêu cũ. Ảnh: Myriah Lavelle.

Thật bất ngờ, video đã được chia sẻ rất nhanh chóng trên mạng xã hội, sau hơn 2 ngày đã có 20 triệu lượt xem và đến 2,4 triệu lượt thích.

Chẳng ai gọi cô gái là “nhỏ mọn” mà đa số đồng tình, cho rằng cô rất tỉnh táo khi không tấn công “người thứ ba”, mà chỉ nhằm vào người yêu cũ với một hành động... vừa phải.

Video này còn nhận được nhiều lượt xem vì không ít người buồn cười trước phản ứng của người đàn ông đi ngang qua đằng sau bạn trai cũ của cô gái. Họ bình luận, trong khi bạn trai cũ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì người đi ngang bị nước lạnh hất vào người cũng… không hiểu nốt.

Vẻ mặt bất ngờ của người đi ngang và bị "vạ lây" cũng khiến cư dân mạng buồn cười. Ảnh: Myriah Lavelle.

Tất nhiên, cũng có những người không ủng hộ hành động của cô gái, họ thấy… thật lãng phí cốc đồ uống bởi giá đồ uống ở concert có phải rẻ đâu!