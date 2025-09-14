Đài Loan: Phát hiện người đã mất trong bể nước chung cư mà 50 cư dân sử dụng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thục Hân
HHTO - Gần 50 người dân trong một chung cư ở Đài Loan vẫn dùng nước từ bể nước chung để nấu ăn, phục vụ sinh hoạt…, nhưng rồi thấy nước có mùi lạ. Khi kiểm tra, người ta phát hiện có một người đã mất trong bể nước chung, và được cho là đã ở đó suốt vài ngày. Vụ việc đang khiến cư dân mạng rất sốc, còn những người đã dùng nước đó thì rất lo lắng.

Ở một tòa chung cư nhỏ tại thành phố Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) vừa có một sự việc khiến cư dân ở đây thất kinh. Đó là một vài người dân cảm thấy nước uống của họ có mùi lạ, nên đề nghị ban quản lý làm sạch bể nước trên nóc chung cư.

Khi dọn dẹp bể nước, người ta phát hiện ra một người đã mất, là nam giới, nằm trong bể. Ước tính ban đầu là khoảng 40 - 50 người dân ở chung cư đã uống nước từ bể này, theo trang Sinchew.

Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường. Họ cho biết, dựa trên mức độ phân hủy thì thấy người không may này đã mất được khoảng hơn 2 - 3 ngày.

water.jpg
Lực lượng chức năng đang làm việc ở hiện trường. Ảnh: Yahoo!

Đội cứu hỏa cũng đã vào cuộc, bước đầu xác định là người trong bể nước đi ủng đi mưa và ở bể nước có cái thang, nên khả năng lớn là người này chẳng may bị ngã và đuối nước khi leo thang vào bên trong bể nước, do khung thang bị gãy, theo trang Yahoo! Đài Loan.

Tuy nhiên, điều lạ là ở trong khu vực không thấy có báo cáo về người mất tích, và người không may cũng không phải là cư dân ở chung cư. Hơn nữa, công tác bảo vệ ở chung cư rất nghiêm, vậy làm sao có người lạ lẻn vào và leo lên bể nước trên nóc được? Những điều này khiến cư dân ở chung cư cảm thấy rất khó hiểu.

tw.jpg
Lực lượng cứu hỏa, cứu hộ đang đưa người đã mất ra khỏi bể nước chung cư. Ảnh: TVBS.

Trong chung cư này có khoảng 40 - 50 cư dân và họ vẫn dùng nước từ bể trong suốt những ngày trước đó nên ai cũng sốc và lo lắng. Về việc này, các chuyên gia pháp y nói, hầu hết cư dân khi dùng nước đó để nấu ăn hoặc uống thì đều đã đun sôi, nên về lý thuyết thì không sợ bị ngộ độc hay nhiễm khuẩn. Còn sau khi vụ việc được phát hiện thì bể nước cũng đã được làm sạch và khử trùng nên người dân không cần lo lắng.

Cảnh sát ở Đài Loan vẫn đang tích cực làm việc để xác minh danh tính người không may. Đây được cho là một tai nạn (đuối nước) vì ở nạn nhân không thấy có dấu vết tác động nào.

Thục Hân
