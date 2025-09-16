Dự báo sắp có bão vào Biển Đông, đường đi thế nào và có thể ảnh hưởng đến đâu?

HHTO - Một số mô hình lớn đã dự báo sẽ có bão vào Biển Đông sau ít ngày nữa, có khả năng đi về phía nước ta. Theo các dự báo hiện tại thì bão có thể có đường đi và cường độ thế nào, ngày nào tới gần đất liền và ảnh hưởng đến đâu?

Hiện nay ở Biển Đông có một vùng áp thấp, ký hiệu là 98W. Nó có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) nhưng rất ít khả năng thành bão; chủ yếu gây mưa dông trên biển, ít ảnh hưởng đến đất liền, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Nhưng một vùng áp thấp khác với ký hiệu 99W lại có thể phát triển mạnh hơn nhiều.

Sáng nay, 16/9, vùng áp thấp 99W đang ở phía Đông đảo Luzon (Philippines), sức gió duy trì mạnh nhất là 25 - 35 km/h, đang có điều kiện thuận lợi để phát triển. Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ, các mô hình toàn cầu có sự thống nhất cao rằng 99W sẽ di chuyển theo hướng Bắc - Tây Bắc và tiếp tục mạnh lên.

Vị trí của 2 vùng áp thấp vào sáng 16/9. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA/ CIRA, Himawari, JTWC.

Hiện tại, các mô hình GFS (Hệ thống Dự báo Toàn cầu) của Mỹ - được coi là mô hình rất chính xác trong dự báo bão, ECMWF của châu Âu và KMA (Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc) đều dự báo 99W sẽ mạnh lên và đi vào Biển Đông.

Sau đó, 99W được dự báo sẽ đi chủ yếu theo hướng Tây về phía nước ta và nó sẽ mạnh lên thành bão. GFS nhận định 99W sẽ đến sát bờ biển Bắc Trung Bộ vào khoảng ngày 23/9, khi đó nó có sức gió khoảng hơn 120 km/h (cấp 12).

ECMWF nhận định bão vào muộn hơn và mạnh hơn: Dự báo bão sẽ đến sát bờ biển Bắc Trung Bộ vào khoảng ngày 26/9 với sức gió hơn 130 km/h (cấp 12 - 13).

Còn mô hình của KMA cho rằng bão sẽ đến sát bờ biển Bắc Trung Bộ vào ngày 26/9, khi đó bão ở cấp 11, sức gió khoảng hơn 110 km/h.

Dự báo của GFS cho ngày 23/9. Ảnh: Ventusky, GFS.

Như vậy, dù các mô hình chưa thống nhất hoàn toàn nhưng khả năng có bão ở Biển Đông trong tuần tới là cao. Tất nhiên, dự báo bão sẽ còn thay đổi, nhưng người dân ở Bắc Trung Bộ và các khu vực lân cận nên lưu ý theo dõi thông báo của các cơ quan chức năng địa phương trong những ngày sắp tới để ứng phó với thiên tai (nếu có) hiệu quả, an toàn.