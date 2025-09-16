Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Dự báo sắp có bão vào Biển Đông, đường đi thế nào và có thể ảnh hưởng đến đâu?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Một số mô hình lớn đã dự báo sẽ có bão vào Biển Đông sau ít ngày nữa, có khả năng đi về phía nước ta. Theo các dự báo hiện tại thì bão có thể có đường đi và cường độ thế nào, ngày nào tới gần đất liền và ảnh hưởng đến đâu?

Hiện nay ở Biển Đông có một vùng áp thấp, ký hiệu là 98W. Nó có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) nhưng rất ít khả năng thành bão; chủ yếu gây mưa dông trên biển, ít ảnh hưởng đến đất liền, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Nhưng một vùng áp thấp khác với ký hiệu 99W lại có thể phát triển mạnh hơn nhiều.

Sáng nay, 16/9, vùng áp thấp 99W đang ở phía Đông đảo Luzon (Philippines), sức gió duy trì mạnh nhất là 25 - 35 km/h, đang có điều kiện thuận lợi để phát triển. Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ, các mô hình toàn cầu có sự thống nhất cao rằng 99W sẽ di chuyển theo hướng Bắc - Tây Bắc và tiếp tục mạnh lên.

lpa.jpg
Vị trí của 2 vùng áp thấp vào sáng 16/9. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA/ CIRA, Himawari, JTWC.

Hiện tại, các mô hình GFS (Hệ thống Dự báo Toàn cầu) của Mỹ - được coi là mô hình rất chính xác trong dự báo bão, ECMWF của châu Âu và KMA (Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc) đều dự báo 99W sẽ mạnh lên và đi vào Biển Đông.

Sau đó, 99W được dự báo sẽ đi chủ yếu theo hướng Tây về phía nước ta và nó sẽ mạnh lên thành bão. GFS nhận định 99W sẽ đến sát bờ biển Bắc Trung Bộ vào khoảng ngày 23/9, khi đó nó có sức gió khoảng hơn 120 km/h (cấp 12).

ECMWF nhận định bão vào muộn hơn và mạnh hơn: Dự báo bão sẽ đến sát bờ biển Bắc Trung Bộ vào khoảng ngày 26/9 với sức gió hơn 130 km/h (cấp 12 - 13).

Còn mô hình của KMA cho rằng bão sẽ đến sát bờ biển Bắc Trung Bộ vào ngày 26/9, khi đó bão ở cấp 11, sức gió khoảng hơn 110 km/h.

ty-sep23-gfs.jpg
Dự báo của GFS cho ngày 23/9. Ảnh: Ventusky, GFS.

Như vậy, dù các mô hình chưa thống nhất hoàn toàn nhưng khả năng có bão ở Biển Đông trong tuần tới là cao. Tất nhiên, dự báo bão sẽ còn thay đổi, nhưng người dân ở Bắc Trung Bộ và các khu vực lân cận nên lưu ý theo dõi thông báo của các cơ quan chức năng địa phương trong những ngày sắp tới để ứng phó với thiên tai (nếu có) hiệu quả, an toàn.

ft1465.jpg
Thục Hân
#áp thấp nhiệt đới #bão vào biển đông #đường đi của bão #sắp có bão nữa không

Xem thêm

Cùng chuyên mục