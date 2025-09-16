Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

“UFO” xuất hiện trên bầu trời Trung Quốc và nổ tung sau va chạm, gây xôn xao

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Rất nhiều người dân ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) đã nhìn thấy một “vật thể bay không xác định” màu trắng trên bầu trời đêm. Sau đó lại có một thứ trông như quả cầu ánh sáng lao thẳng vào nó và một tiếng nổ lớn vang lên. Sự việc đang khiến cư dân mạng ở Trung Quốc xôn xao, ai cũng thắc mắc rằng những vật thể đó là gì.

Một số video ghi lại hình ảnh “vật thể bay không xác định” (UFO) trên bầu trời ở Trung Quốc đã được đăng lên các mạng xã hội, đang khiến nhiều người bàn tán xôn xao. Trong các video, đó là một vật thể màu trắng, dường như hình cầu, lao rất nhanh trên bầu trời tối sẫm. Nhưng rồi bỗng nhiên một quả cầu ánh sáng màu ấm lao thẳng vào vật thể lạ kia, tạo ra một vụ nổ khiến nền trời đêm bất chợt sáng rực.

Đây là video:

Nguồn: Oriental Daily News.

Những người ghi lại video cho biết họ ở tỉnh Sơn Đông và “sự kiện UFO” này xảy ra vào tối ngày 12/9, nhiều người dân đã quan sát được.

Theo trang Oriental Daily, người dân còn nghe thấy 2 tiếng nổ lớn cách nhau chừng 3 phút vào khoảng sau 9h tối. Một số người kể nghe như tiếng pháo rất lớn; tuy nhiên nhiều người cho rằng những tiếng nổ đó chỉ là tiếng sấm, vì lúc ấy trời đang mưa.

Người dân ở một vài khu vực khác nhau còn nói họ thấy cửa sổ nhà mình hơi rung như có chấn động gì đó, theo trang Mirror Weekly.

Có nhiều lời đồn đoán được đưa ra, như tàu của người ngoài hành tinh, hoặc một mảnh của tàu vũ trụ rơi qua bầu khí quyển…

ufo-ava.gif
2 vật thể lạ va chạm. Ảnh: Douyin.

Đến hiện tại, các cơ quan chức năng địa phương chưa có thông báo giải thích chính thức. Nhưng dựa trên hình ảnh và miêu tả của những người nhìn thấy thì các chuyên gia về quân sự tin rằng đây là một cuộc thử nghiệm đánh chặn tên lửa. Họ giải thích, vật thể đầu tiên (quả cầu màu trắng) có thể là mục tiêu mô phỏng, còn vật thể thứ hai (quả cầu ánh sáng) có thể là một tên lửa đánh chặn, và thử nghiệm đó không ảnh hưởng gì đến người dân cả.

ft1465.jpg
Thục Hân
#vật thể bay không xác định #ufo #đĩa bay #hiện tượng lạ trên bầu trời #hiện tượng bí ẩn #chuyện lạ ở trung quốc

