Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Đài Loan: Thanh niên đi xe xịn cầu hôn bạn gái, bị cảnh sát bắt vì lý do bất ngờ

Thục Hân

HHTO - Một thanh niên ở Đài Loan đã treo những chữ cái tạo thành lời cầu hôn bạn gái lên chiếc xe sang của mình. Nhưng câu chuyện ngọt ngào này sau đó lại cực kỳ kịch tính, khi cảnh sát đến “hỏi thăm” vì thanh niên đỗ xe sai quy định; thế rồi cảnh sát khám xe thì lại phát hiện thứ mà chắc chắn thanh niên rất muốn giấu…

Một thanh niên lãng mạn ở Đài Loan (Trung Quốc) muốn tạo bất ngờ cho bạn gái khi cầu hôn cô với dòng chữ Marry Me (Cưới anh nhé) mắc trên chiếc ô tô Mercedes-Benz của mình, nhưng rồi chính anh ta lại được nhận điều bất ngờ từ… cảnh sát.

Theo truyền thông Đài Loan, sự việc này xảy ra vào buổi tối muộn của một ngày tháng 6 năm nay, nhưng hình ảnh của sự việc giờ mới đang được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội.

Trong khi thanh niên họ Huang, 29 tuổi, đang mùi mẫn cầu hôn thì có người dân ở gần đó chẳng nể mặt chuyện tình yêu gần đến ngày đơm hoa kết trái, mà lại đi báo cảnh sát về việc có mấy chiếc ô tô đỗ sai quy định (bao gồm xe của Huang). Cảnh sát rất nhanh chóng đến hiện trường để xem xét.

girl.jpg
Cảnh sát kiểm tra chiếc xe mà Huang dùng để gắn dòng chữ cầu hôn. Ảnh: Next Apple.

Khi đến nơi, cảnh sát thấy Huang đang đứng cùng người yêu, liền nhắc nhở về việc đỗ xe. Tuy nhiên, với sự tinh nhạy, các anh cảnh sát cảm thấy Huang hành động rất đáng nghi, nên họ quyết định kiểm tra xe. Một túi nhỏ đựng chất cấm đã được tìm thấy trong xe của Huang.

Lúc này, Huang phần vì muốn giấu tội, phần vì thất vọng khi giấc mơ cầu hôn không thành hiện thực, nên anh ta làm ầm lên, không cho cảnh sát khám xe nữa.

Chống người thi hành công vụ luôn là một quyết định dại dột, và Huang đã bị cảnh sát bắt luôn, trước sự ngỡ ngàng của người yêu.

pol.jpg
Chưa kịp hoàn thành lời cầu hôn thì Huang bị cảnh sát bắt. Ảnh: TVBS.

Vụ việc sau đó được chuyển cho bộ phận điều tra phù hợp, hiện chưa rõ cô người yêu có biết về việc Huang tàng trữ chất cấm hay không.

ft1465.jpg
Thục Hân
#cầu hôn #tàng trữ chất cấm #chuyện lạ #xe sang

Xem thêm

Cùng chuyên mục