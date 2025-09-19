Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Dự báo sắp có siêu bão cấp 17 vào Biển Đông: Có thể đi thế nào, đổ bộ vào đâu?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Sau cơn bão số 8 (bão Mitag) không ảnh hưởng nhiều đến nước ta thì dự báo sẽ có một cơn bão nữa đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 9, đáng ngại hơn nhiều. Bởi ngay trước khi “đặt chân” vào Biển Đông, nó có thể đã trở thành siêu bão. Hướng di chuyển của cơn bão này thế nào, có thể đổ bộ vào đâu?

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành cơn bão số 8, tên quốc tế là Mitag, đúng như đã đề cập trong bản tin dự báo trước.

Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ dự báo bão Mitag sẽ đổ bộ gần Hong Kong (Trung Quốc). Như vậy, bão số 8 không ảnh hưởng trực tiếp đến thời tiết nước ta.

Nhưng ngay đằng sau bão số 8, một cơn bão khác đã hình thành, tên quốc tế là bão Ragasa (tên do Philippines đề xuất, có nghĩa là “di chuyển nhanh”), và nó đáng ngại hơn bão số 8 nhiều.

mitag.jpg
Vị trí và đường đi dự báo của bão Mitag (cơn bão số 8) vào sáng nay, 19/9. Cơn bão này không ảnh hưởng trực tiếp đến thời tiết nước ta. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA/ CIRA, Himawari, JTWC.

Mang tên là “di chuyển nhanh” nhưng bão Ragasa lại di chuyển tương đối chậm, còn đặc điểm đáng chú ý nhất của nó là sẽ tăng cấp rất nhanh.

Theo JTWC, bão Ragasa sẽ di chuyển chậm theo hướng Tây - Tây Bắc, “tận dụng” điều kiện môi trường thuận lợi và liên tục mạnh lên trong khoảng 4 ngày tới, có khả năng sẽ tăng cấp đột biến, đạt sức gió 215 km/h (cấp 17, là siêu bão) vào ngày 22/9, trước khi nó đi vào Biển Đông. Trong trường hợp này, đây sẽ là cơn bão số 9 theo cách gọi của nước ta.

Các mô hình hiện tại đang đưa ra những dự báo hơi khác nhau về đường đi của bão Ragasa sau khi nó vào Biển Đông.

ragasa.jpg
Vị trí và đường đi dự báo của bão Ragasa, có thể đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 9 trong vài ngày nữa, theo JTWC. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA/ CIRA, Himawari, JTWC.

Trong bản tin rạng sáng nay, JTWC cho rằng bão Ragasa sẽ giảm cấp một chút sau khi vào Biển Đông và hướng về phía Đông Nam của Trung Quốc.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia của Trung Quốc (NMC) dự báo bão sẽ ngả Tây nhiều hơn, đi gần đến đảo Hải Nam.

Mô hình của cơ quan khí tượng Hàn Quốc (KMA) lại nhận định bão sẽ đi về phía miền Trung nước ta và vẫn là bão mạnh khi đến sát bờ biển; còn mô hình của ECMWF (châu Âu) thì dự báo bão sẽ đi qua phía Nam của Trung Quốc rồi suy yếu và trở thành một áp thấp nhiệt đới hoặc vùng áp thấp khi đến gần tỉnh Quảng Ninh của nước ta.

kma-sep25.jpg
KMA (của Hàn Quốc) dự báo bão Ragasa đến sát bờ biển Bắc Trung Bộ vào ngày 25/9, khi đó có sức gió 137 km/h (cấp 13). Ảnh: Ventusky, KMA.

Như vậy, có thể thấy các dự báo về đường đi của bão Ragasa còn chưa thống nhất, nhưng gần như chắc chắn nó sẽ thành một cơn bão rất mạnh. Dự báo về bão trong vài ngày tới sẽ còn thay đổi, nhưng vì Ragasa có khả năng trở thành siêu bão nên có lẽ bây giờ chúng ta có thể đặt bão số 8 sang một bên để tập trung vào bão số 9 và lưu ý theo dõi thông báo của các cơ quan chức năng địa phương về cơn bão này.

ft1465.jpg
Thục Hân
#bão trên biển đông #cơn bão số 9 #siêu bão số 9 #bão số 9 ragasa #bão số 9 có vào việt nam không #ảnh hưởng của bão #bão số 9 biển đông #bão cấp 17

Xem thêm

Cùng chuyên mục