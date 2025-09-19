Dự báo sắp có siêu bão cấp 17 vào Biển Đông: Có thể đi thế nào, đổ bộ vào đâu?

HHTO - Sau cơn bão số 8 (bão Mitag) không ảnh hưởng nhiều đến nước ta thì dự báo sẽ có một cơn bão nữa đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 9, đáng ngại hơn nhiều. Bởi ngay trước khi “đặt chân” vào Biển Đông, nó có thể đã trở thành siêu bão. Hướng di chuyển của cơn bão này thế nào, có thể đổ bộ vào đâu?

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành cơn bão số 8, tên quốc tế là Mitag, đúng như đã đề cập trong bản tin dự báo trước.

Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ dự báo bão Mitag sẽ đổ bộ gần Hong Kong (Trung Quốc). Như vậy, bão số 8 không ảnh hưởng trực tiếp đến thời tiết nước ta.

Nhưng ngay đằng sau bão số 8, một cơn bão khác đã hình thành, tên quốc tế là bão Ragasa (tên do Philippines đề xuất, có nghĩa là “di chuyển nhanh”), và nó đáng ngại hơn bão số 8 nhiều.

Vị trí và đường đi dự báo của bão Mitag (cơn bão số 8) vào sáng nay, 19/9. Cơn bão này không ảnh hưởng trực tiếp đến thời tiết nước ta. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA/ CIRA, Himawari, JTWC.

Mang tên là “di chuyển nhanh” nhưng bão Ragasa lại di chuyển tương đối chậm, còn đặc điểm đáng chú ý nhất của nó là sẽ tăng cấp rất nhanh.

Theo JTWC, bão Ragasa sẽ di chuyển chậm theo hướng Tây - Tây Bắc, “tận dụng” điều kiện môi trường thuận lợi và liên tục mạnh lên trong khoảng 4 ngày tới, có khả năng sẽ tăng cấp đột biến, đạt sức gió 215 km/h (cấp 17, là siêu bão) vào ngày 22/9, trước khi nó đi vào Biển Đông. Trong trường hợp này, đây sẽ là cơn bão số 9 theo cách gọi của nước ta.

Các mô hình hiện tại đang đưa ra những dự báo hơi khác nhau về đường đi của bão Ragasa sau khi nó vào Biển Đông.

Vị trí và đường đi dự báo của bão Ragasa, có thể đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 9 trong vài ngày nữa, theo JTWC. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA/ CIRA, Himawari, JTWC.

Trong bản tin rạng sáng nay, JTWC cho rằng bão Ragasa sẽ giảm cấp một chút sau khi vào Biển Đông và hướng về phía Đông Nam của Trung Quốc.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia của Trung Quốc (NMC) dự báo bão sẽ ngả Tây nhiều hơn, đi gần đến đảo Hải Nam.

Mô hình của cơ quan khí tượng Hàn Quốc (KMA) lại nhận định bão sẽ đi về phía miền Trung nước ta và vẫn là bão mạnh khi đến sát bờ biển; còn mô hình của ECMWF (châu Âu) thì dự báo bão sẽ đi qua phía Nam của Trung Quốc rồi suy yếu và trở thành một áp thấp nhiệt đới hoặc vùng áp thấp khi đến gần tỉnh Quảng Ninh của nước ta.

KMA (của Hàn Quốc) dự báo bão Ragasa đến sát bờ biển Bắc Trung Bộ vào ngày 25/9, khi đó có sức gió 137 km/h (cấp 13). Ảnh: Ventusky, KMA.

Như vậy, có thể thấy các dự báo về đường đi của bão Ragasa còn chưa thống nhất, nhưng gần như chắc chắn nó sẽ thành một cơn bão rất mạnh. Dự báo về bão trong vài ngày tới sẽ còn thay đổi, nhưng vì Ragasa có khả năng trở thành siêu bão nên có lẽ bây giờ chúng ta có thể đặt bão số 8 sang một bên để tập trung vào bão số 9 và lưu ý theo dõi thông báo của các cơ quan chức năng địa phương về cơn bão này.