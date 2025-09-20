Video “tổng tài” thả rơi iPhone 17 mới mua để thử độ bền, kết quả rất bất ngờ

HHTO - Một người đàn ông ở Trung Quốc đã khiến rất nhiều người đứng xung quanh vừa ngạc nhiên vừa xót của khi cố ý giơ chiếc iPhone 17 mới mua lên cao qua đầu rồi thả rơi, úp mặt xuống đất. Lý do của anh ấy là… kiểm tra độ bền màn hình chiếc iPhone được miêu tả là cực kỳ bền này. Kết quả là màn hình thế nào sau cú rơi?

Những người sẵn sàng bỏ tiền ra ngay để mua iPhone 17 trong ngày đầu mở bán đã dễ nhận được sự trầm trồ của người khác rồi; cho nên người mua được iPhone 17 rồi lại ngay lập tức cố tình thả rơi nó từ trên cao chỉ để “thử độ bền màn hình” thì ai cũng gọi là “tổng tài” cả!

Và một người như vậy - hay một “tổng tài” như vậy - đã khiến dân tình xung quanh sững sờ và tiếc của khi quyết định thả rơi chiếc iPhone 17 vừa mua.

Sự việc này xảy ra ở bên ngoài một cửa hàng Apple tại Thâm Quyến (Trung Quốc) vào ngày 19/9.

Đây là video:

Nguồn: AsiaOne.

Đoạn video này được chia sẻ trên nhiều mạng xã hội, mỗi lần đều được xem hàng chục, hàng trăm ngàn lượt. Ngay cả cư dân mạng xem video cũng thấy “xót” khi nhìn “tổng tài” thản nhiên giơ chiếc iPhone 17 vừa mới mua lên cao hơn đầu rồi thả rơi, lại còn thả cho úp mặt màn hình xuống đất.

Sau đó, ai cũng hồi hộp chờ “tổng tài” nhặt điện thoại lên xem máy có sao không.

Kết quả, mặc dù được Apple giới thiệu là có mặt kính Ceramic Shield 2 bền hơn hẳn những dòng máy trước, nhưng chiếc iPhone 17 của “tổng tài” đã bị rạn nứt màn hình.

Nứt màn hình rồi, tiếc thật! Ảnh: Edward/ XHS.

Cư dân mạng có nhiều nhận xét về việc “kiểm tra màn hình iPhone 17" này. Có người nói, vừa phí tiền vừa phí thời gian; nhưng cũng có những người lại bảo: “Đừng dạy người có tiền phải làm gì, họ thích thì họ làm thôi”. Dù sao, đây cũng coi như một kiểu “tôi thử để các bạn đỡ phải thử”, qua đó những người mua sau này cũng nên cẩn thận hơn khi dùng iPhone 17, đừng chủ quan mà hay làm rơi.