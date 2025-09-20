Vụ học sinh lớp 7 hành hung cô giáo ở Hà Nội: Tại sao các bạn không can thiệp?

HHTO - Khi một học sinh lớp 7 trường THCS Đại Kim (phường Định Công, Hà Nội) có hành vi túm tóc, ghìm người cô giáo chủ nhiệm, trong lớp có rất đông học sinh nhưng không bạn nào can thiệp, lại có một số bạn kéo rèm che. Tại sao không một học sinh nào trong lớp phản ứng trước hành vi sai trái này? Đây có phải là một biểu hiện thực tế của “hiệu ứng kẻ ngoài cuộc”?

UBND phường Định Công đã có báo cáo gửi UBND thành phố về vụ việc một học sinh lớp 7 tên L.G.B trường THCS Đại Kim đã kéo tóc, ghìm đầu cô giáo để giật lại thứ đồ chơi bị cô giáo thu (vì đây là đồ chơi sắc nhọn). Trong lúc sự việc diễn ra, rất đông học sinh vẫn đang ở trong lớp nhưng không ai can thiệp mà một số học sinh còn kéo rèm che, theo TPO.

Sự việc này, xảy ra vào ngày 16/9, đang khiến rất nhiều người bàng hoàng và bất bình, không chỉ bởi hành vi sai trái của một học sinh đối với cô giáo của mình, mà còn vì sự im lặng của cả đám đông - ở đây là cả lớp.

Một hình ảnh trong đoạn video ghi lại vụ việc. (Ảnh từ clip, TPO).

Tại sao không bạn nào trong lớp can thiệp, ngăn bạn L.G.B và trợ giúp cô giáo?

Theo các bài báo đã đăng thì lớp trưởng can ngăn không được nên đã nhắc các bạn kéo rèm cửa lại để các bạn lớp khác không chứng kiến sự việc.

Nhưng đó chỉ là lý do “bề nổi”. Còn lý do căn bản ở đây khả năng lớn chính là “hiệu ứng người ngoài cuộc” - khi chúng ta không làm gì cả dù thấy người khác đang cần giúp đỡ.

Theo hiệu ứng này thì càng nhiều người có mặt trong một tình huống khẩn cấp, càng ít khả năng có một người bước ra và giúp đỡ, theo trang Verywell Mind về sức khỏe tâm thần. Có một số lý do cho hiệu ứng này, nhưng trong trường hợp của các bạn học sinh thì thường là khi có đông người, suy nghĩ của các bạn sẽ có xu hướng là (dù không rõ ràng): “Sẽ có ai khác hành động”, hoặc “Mình không muốn là người đầu tiên/ duy nhất bước ra”…

Trong thực tế đã có rất nhiều trường hợp chứng minh hiệu ứng này có tồn tại, chẳng hạn như các vụ xô xát trên phương tiện công cộng, các vụ bắt nạt ở sân trường…

Một hình minh họa cho "hiệu ứng người ngoài cuộc". Ảnh: Rob Daly/ Getty Images.

Ở trường hợp cụ thể tại trường THCS Đại Kim, thì học sinh trong lớp đi kéo rèm thay vì can thiệp còn có thể do các bạn sợ cũng bị tấn công hoặc bị “trả đũa”, vì bạn L.G.B được miêu tả là to khỏe, lại đang nổi nóng.

Cho nên, quả thật rất khó trách các học sinh khác trong trường hợp này; mà sự việc cho thấy học sinh chưa được dạy và chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ như vậy.

Trường THCS Đại Kim, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Hà Linh/ TPO.

Thực ra, khi sự việc xảy ra, nhiều bạn trong lớp có thể cùng lên tiếng, dùng những lời nói bình tĩnh để bạn L.G.B bớt nóng nảy, hoặc một vài bạn chạy đi thông báo với thầy cô lớp bên cạnh… Đây chính là lúc các bạn cần hành động cùng nhau để giảm mức độ căng thẳng của tình huống. Trong những lúc thế này, ngay cả những hành động can thiệp nhỏ cũng rất quan trọng, rất cần thiết.

Tóm lại, nếu chúng ta muốn có môi trường học đường tốt đẹp hơn, tất cả đều cần học cách hỗ trợ lẫn nhau.