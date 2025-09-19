Hà Nội thông tin về vụ học sinh lớp 7 túm tóc, quật ngã cô giáo chủ nhiệm

TPO - UBND phường Định Công (Hà Nội) xác định, sự việc trên là nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn, danh dự và uy tín của giáo viên mà còn tác động tiêu cực đến môi trường giáo dục, gây bức xúc trong dư luận. Hiện chính quyền đã giao công an phường xác minh, xử lý.

Liên quan đến thông tin giáo viên Trường THCS Đại Kim bị học sinh hành hung, tối ngày 19/9, UBND phường Định Công đã có báo cáo gửi UBND thành phố.

Theo đó, vào hồi 15h15 ngày 16/9, tại lớp 7A14, trong giờ chuyển tiết, cô T.T.T.H, giáo viên chủ nhiệm phát hiện em T.M.T đang cầm đồ chơi sắc nhọn có nguy cơ gây mất an toàn nên đã yêu cầu giao nộp. Khi cô giáo cầm giữ đồ vật, em L.G.B đứng lên, yêu cầu cô trả lại.

Trước sự kiên quyết của giáo viên, em L.G.B đã có hành vi kéo tóc, ghìm người cô giáo xuống để giật lại đồ chơi. Hành vi này diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều bạn trong lớp. Một số học sinh đã kéo rèm che, tránh để học sinh ngoài lớp nhìn thấy.

Sau sự việc, cô giáo đã báo cáo Ban giám hiệu. Hiệu trưởng đã trực tiếp lên lớp, yêu cầu học sinh xin lỗi công khai và yêu cầu các học sinh ngồi gần viết tường trình. Các em cho biết do bạn B hành động quá khích nên không thể làm gì.

Nhà trường cũng yêu cầu học sinh L.G.B viết bản tường trình, đồng thời mời phụ huynh em đến làm việc ngay trong chiều cùng ngày.

Phụ huynh em L.G.B đã có mặt, gửi lời xin lỗi cô giáo và xin phép cho con nghỉ học ngày 17/9 để kiểm tra sức khỏe tâm lý.

Ngày 18/9, gia đình tiếp tục liên hệ, trình bày kết quả khám và xin cho học sinh đi học lại bình thường.

Buổi chiều cùng ngày, Ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh đã họp, thống nhất hướng giải quyết. Theo đó, phụ huynh nhận trách nhiệm, xin lỗi cô giáo và cam kết phối hợp giáo dục con. Cô giáo đồng ý bỏ qua sau khi em L.G.B xin lỗi, đồng thời gia đình xin được đón con về quản lý, giáo dục trong 10 ngày.

Đến ngày 19/9, sự việc cơ bản được nhà trường giải quyết, tinh thần cô giáo đã ổn định. Tuy nhiên, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại sự việc, gây ảnh hưởng đến dư luận và hình ảnh nhà trường.

Trường THCS Đại Kim

Sự việc nghiêm trọng, đề nghị công an xác minh, xử lý

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Ban giám hiệu Trường THCS Đại Kim đã tổ chức cho cho học sinh vi phạm trực tiếp nhận lỗi và xin lỗi công trước tập thể lớp. Đồng thời, mời phụ huynh đến làm việc và thống nhất các biện pháp giáo dục, tạo điều kiện cho học sinh sửa sai.

Nhà trường cũng yêu cầu gia đình đưa cháu đi khám, kiểm tra sức khỏe tâm lý. Tuy nhiên, sau khi đi khám, gia đình chưa cung cấp được cho nhà trường kết quả kiểm tra sức khỏe.

Song song với đó, nhà trường đã kịp thời động viên, ổn định tinh thần cho cô giáo, tránh để sự việc gây thêm áp lực, ảnh hưởng đến công tác giảng dạy.

Học sinh túm tóc, ghìm người cô giáo xuống để giành lại đồ vật sắc nhọn (ảnh cắt từ clip)

UBND phường Định Công đã báo cáo Văn phòng UBND thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Thường trực Đảng ủy phường Định Công để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết sự việc.

UBND phường cũng chỉ đạo Công an phường khẩn trương vào cuộc xác minh, nhằm bảo đảm sự thượng tôn pháp luật, ngăn chặn không để tái diễn tình trạng vi phạm.

UBND phường Định Công cũng yêu cầu trường THCS Đại Kim tăng cường giám sát, duy trì kỷ luật và nội quy lớp học. Bên cạnh đó, quan tâm động viên cô giáo và phối hợp với phụ huynh học sinh để uốn nắn, giáo dục giúp học sinh sửa sai.